Aaj Ka Rashifal 21 December 2025: 21 दिसंबर का दिन कैसा रहेगा 12 राशियों के लिए? पढ़ें मेष से मीन राशि का राशिफल

Aaj Ka Rashifal 21 December 2025: आज का दिन बहुत शुभ है. आज पौष माह के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है. 21 दिसंबर, रविवार का दिन कई राशियों के लिए बहुत शुभ रहेगा. यहां पढ़ें मेष से मीन राशि का आज का राशिफल, साथ ही जानें अपना शुभ रंग और शुभ अंक.
मेष राशि (Aries)-
आत्मविश्वास बढ़ेगा, रुके काम पूरे होंगे
नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है
खर्चों पर नियंत्रण रखें
स्वास्थ्य सामान्य रहेगा
वृषभ राशि (Taurus)-
पारिवारिक सुख मिलेगा
धन लाभ के योग बन रहे हैं
पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है
खान-पान में संयम रखें
मिथुन राशि (Gemini)-
काम में फोकस बनाए रखें
किसी से अनावश्यक बहस से बचें
यात्रा के योग हैं
थकान महसूस हो सकती है
कर्क राशि (Cancer)-
आर्थिक स्थिति मजबूत होगी
प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी
निवेश सोच-समझकर करें
मानसिक शांति बनी रहेगी
सिंह राशि (Leo)-
मान-सम्मान में वृद्धि होगी
नेतृत्व क्षमता निखरेगी
वरिष्ठों से सहयोग मिलेगा
क्रोध पर नियंत्रण रखें
कन्या राशि (Virgo)-
मेहनत का पूरा फल मिलेगा
छात्रों के लिए दिन शुभ
सेहत में सुधार होगा
कोई शुभ समाचार मिल सकता है
तुला राशि (Libra)-
साझेदारी में लाभ होगा
जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा
कानूनी मामलों में सावधानी रखें
खर्च बढ़ सकते हैं
वृश्चिक राशि (Scorpio)-
आत्मविश्वास में वृद्धि
पुराने रुके काम बनेंगे
नौकरी में बदलाव के संकेत
सेहत का ध्यान रखें
धनु राशि (Sagittarius)-
भाग्य का पूरा साथ मिलेगा
धार्मिक या आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी
यात्रा शुभ रहेगी
धन लाभ के योग
मकर राशि (Capricorn)-
कार्यक्षेत्र में दबाव रहेगा
धैर्य से काम लें
परिवार का सहयोग मिलेगा
स्वास्थ्य सामान्य रहेगा
कुंभ राशि (Aquarius)-
नए अवसर प्राप्त होंगे
मित्रों से लाभ मिलेगा
रचनात्मक कार्यों में सफलता
मन प्रसन्न रहेगा
मीन राशि (Pisces)-
भावनाओं पर नियंत्रण रखें
खर्च सोच-समझकर करें
नौकरी में स्थिरता आएगी
आध्यात्मिक लाभ मिलेगा