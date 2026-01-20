Aaj Ka Rashifal 20 January 2026: 20 जनवरी का दिन कैसा रहेगा 12 राशियों के लिए? पढ़ें मेष से मीन राशि का राशिफल

Aaj Ka Rashifal 20 January 2026: आज का दिन बहुत शुभ है. माघ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है. 20 जनवरी का दिन 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा, यहां पढ़ें मेष से मीन राशि का आज का राशिफल.

मेष राशि

आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा. मेष राशि वालों की निर्णय क्षमता बढ़ेगी. कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है, जिससे आपकी नेतृत्व क्षमता सामने आएगी. नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों से सहयोग मिलेगा, लेकिन जल्दबाजी में कोई फैसला न लें. व्यापार में नए सौदे पर बातचीत सफल हो सकती है. आर्थिक रूप से दिन सामान्य रहेगा, हालांकि अचानक खर्च सामने आ सकता है. पारिवारिक जीवन में किसी बात को लेकर हल्का मतभेद संभव है, संयम रखें. स्वास्थ्य की दृष्टि से थकान और सिरदर्द हो सकता है.

वृषभ राशि

आज का दिन स्थिरता और आत्मविश्वास से भरा रहेगा. नौकरी में किए गए प्रयासों का सकारात्मक परिणाम मिलेगा. जो लोग प्रमोशन या बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं, उन्हें शुभ समाचार मिल सकता है. बिजनेस में पुराने ग्राहकों से लाभ होगा. पैसों के मामले में स्थिति मजबूत रहेगी और रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है. परिवार में सुख-शांति का माहौल रहेगा. शादीशुदा लाइफ में तालमेल बढ़ेगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

मिथुन राशि

आज का दिन आपको सोच-समझकर कदम उठाने की सलाह देता है. वर्कप्लेस पर किसी सहकर्मी से मतभेद हो सकता है, इसलिए वाणी पर नियंत्रण रखें. नए प्रोजेक्ट में देरी संभव है. आर्थिक मामलों में निवेश सोच-समझकर करें. परिवार में किसी सदस्य की चिंता परेशान कर सकती है. प्रेम जीवन में गलतफहमी से बचें. स्वास्थ्य में पेट या नसों से जुड़ी समस्या हो सकती है.

कर्क राशि

आज भावनात्मक रूप से आप मजबूत और संतुलित रहेंगे. नौकरी में कार्य का दबाव रहेगा लेकिन परिणाम संतोषजनक होंगे. व्यवसाय में नए अवसर सामने आएंगे. आर्थिक स्थिति में सुधार के योग हैं. परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा. प्रेम संबंधों में गहराई आएगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मानसिक शांति बनी रहेगी.

सिंह राशि

आज का दिन सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला है. कार्यक्षेत्र में आपकी योग्यता की सराहना होगी. हालांकि अहंकार से बचना जरूरी है. व्यापार में विस्तार की योजना बन सकती है. आर्थिक रूप से खर्च बढ़ सकते हैं, बजट संभालें. परिवार में किसी बुजुर्ग से मतभेद हो सकता है. स्वास्थ्य में आंखों या पीठ से जुड़ी समस्या संभव है.

कन्या राशि

कन्या राशि वालों के लिे आज का दिन अनुशासन में रहने वाला रहेगा. आप व्यावहारिक और अनुशासित रहेंगे. जॉब में काम अच्छा रहेगा. परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए दिन शुभ है. धन के मामले में लाभ के योग हैं. परिवार में सहयोग मिलेगा. स्वास्थ्य में पाचन से जुड़ी परेशानी हो सकती है, खानपान संतुलित रखें.

तुला राशि

तुला राशि वालों के लिए आज का दिन शुभ है. आज संतुलन बना रहेगा.वर्कप्लेस में टीमवर्क से सफलता मिलेगी.बिजनेस में पार्टनरशिप से लाभ होगा. आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी. प्रेम जीवन में मधुरता आएगी. परिवार में शुभ समाचार मिल सकता है. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन सावधान रहने वाला है. आज अपने काम को अच्छे से जांचे. नौकरी में गुप्त विरोधियों से सावधान रहें. व्यवसाय में अचानक लाभ के योग बन रहे हैं. आर्थिक रूप से दिन ठीक रहेगा. पारिवारिक जीवन में भावनात्मक उतार-चढ़ाव रह सकता है. स्वास्थ्य में रक्तचाप या तनाव की समस्या संभव है.

धनु राशि

आज आप उत्साह और सकारात्मकता से भरपूर रहेंगे. कार्यक्षेत्र में यात्रा से लाभ मिलेगा. छात्रों को सफलता के संकेत मिलेंगे. आर्थिक मामलों में भाग्य का साथ मिलेगा. परिवार में खुशी का माहौल रहेगा. स्वास्थ्य उत्तम रहेगा.

मकर राशि

मकर राशि वालों के लिए आज जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ सकता है. जॉब में वर्क लोड जयादा रहेगा, लेकिन मेहनत रंग लाएगी. व्यवसाय में धीमी प्रगति संभव है. आर्थिक रूप से खर्च बढ़ सकते हैं. स्वास्थ्य में जोड़ों या पीठ दर्द की शिकायत हो सकती है.

कुंभ राशि

कुंभ राशि वालों के लिए आज दिन क्रिएटिव रहेगा.वर्कप्लेस में नए विचार सराहे जाएंगे. बिजनेस में आ रही दिक्कतों में मित्रों का सहयोग मिलेगा. धन की स्थिति संतुलित रहेगी. सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

मीन राशि

मीन राशि वालों के लिए आज का दिन शुभ रहेगा.आज आप धर्म और आध्यात्म की ओर ज्यादा जा सकते हैं. नौकरी में कला या रचनात्मक कार्यों से लाभ होगा. आर्थिक मामलों में खर्च अधिक हो सकता है. प्रेम जीवन में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. स्वास्थ्य में नींद की कमी हो सकती है.