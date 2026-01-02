Home > धर्म > Aaj Ka Rashifal 2 January 2026: 2 जनवरी का दिन कैसा रहेगा 12 राशियों के लिए? पढ़ें मेष से मीन राशि का राशिफल

Aaj Ka Rashifal 2 January 2026: 2 जनवरी का दिन कैसा रहेगा 12 राशियों के लिए? पढ़ें मेष से मीन राशि का राशिफल

Aaj Ka Rashifal 2 January 2026: आज का दिन बहुत शुभ है. पौष माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है. आज का दिन 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा, यहां पढ़ें मेष से मीन राशि का आज का राशिफल.

By: Tavishi Kalra | Published: January 2, 2026 6:11:39 AM IST

Aaj Ka Rashifal 2 January 2026: आज का दिन बहुत शुभ है. आज साल 2026 का दूसरा दिन है, पौष माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है. साल का पहला दिन 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा, यहां पढ़ें मेष से मीन राशि का आज का राशिफल.

मेष राशि (Aries)

इस दिन मेष राशि वालों का आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा. कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी या पदोन्नति के संकेत हैं. वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से संतुष्ट रहेंगे. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, लेकिन अनावश्यक खर्च से बचें. पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा, आज लाइफ को एंजॉय करें.स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, तनाव से दूरी रखें.

वृषभ राशि (Taurus)

वृषभ राशि वालों के लिए यह दिन अच्छा रहेगा. इस दिन स्थिरता और लाभ मिल सकता है. आपका रुका हुआ धन मिलने की संभावना है. व्यापार में लाभ के योग बन रहे हैं. परिवार में किसी शुभ समाचार से मन प्रसन्न रहेगा. प्रेम संबंधों में नजदीकियां बढ़ेंगी. सेहत अच्छी रहेगी.

मिथुन राशि (Gemini)

आज आपको धैर्य से काम लेना होगा. कार्यक्षेत्र में भागदौड़ अधिक रहेगी. संचार कौशल से अटके काम बनेंगे. मित्रों का सहयोग मिलेगा. मानसिक थकान महसूस हो सकती है. ध्यान और योग लाभदायक रहेगा.

कर्क राशि (Cancer)

भावनाओं पर नियंत्रण रखना जरूरी है. नौकरी में बदलाव या नई जिम्मेदारी मिल सकती है. परिवार में सहयोग बना रहेगा. आर्थिक मामलों में सतर्क रहें. दांपत्य जीवन में मधुरता आएगी. सेहत का विशेष ध्यान रखें.

सिंह राशि (Leo)

मान-सम्मान में वृद्धि के योग हैं. नेतृत्व से जुड़े कार्यों में सफलता मिलेगी. व्यवसाय में विस्तार की योजना बन सकती है. प्रेम जीवन रोमांटिक रहेगा. अहंकार से बचना जरूरी है. क्रोध से दूरी बनाकर रखें. ऊर्जा का स्तर अच्छा रहेगा.

कन्या राशि (Virgo)

आपकी मेहनत रंग लाएगी. छात्रों के लिए दिन बेहद शुभ है. नौकरी में सकारात्मक बदलाव संभव है. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है. स्वास्थ्य पहले से बेहतर रहेगा.

तुला राशि (Libra)

तुला राशि वालों के लिए संतुलन बनाए रखना जरूरी है. पार्टनरशिप बिजनेस में लाभ के योग हैं. कला और रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी. प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी. खर्च बढ़ सकते हैं, बजट संभालें. सेहत सामान्य रहेगी.

वृश्चिक राशि (Scorpio)

वृश्चिक राशि वालों के लिए दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण लेकिन फलदायी रहेगा. कार्यस्थल पर जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं. गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें. निवेश से पहले सलाह जरूरी है. जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा. मानसिक तनाव से बचें.

धनु राशि (Sagittarius)

धनु राशि वालों को इस दिन भाग्य का साथ मिलेगा. नौकरी और व्यापार में उन्नति के संकेत हैं. यात्रा से लाभ संभव है. परिवार में धार्मिक माहौल रहेगा. प्रेम संबंधों में विश्वास बढ़ेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

मकर राशि (Capricorn)

मकर राशि वालों को इस दिन अनुशासन और मेहनत करनी पड़ेगी. करियर में स्थिरता आएगी. वरिष्ठों से सहयोग मिलेगा. आर्थिक मामलों में धीरे-धीरे सुधार होगा. पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं. थकान महसूस हो सकती है.

कुंभ राशि (Aquarius)

कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण है. इस दिन नई सोच और योजनाओं बनाकर चलें. कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिल सकते हैं. मित्रों से लाभ मिलेगा. सामाजिक मान-सम्मान बढ़ेगा. प्रेम जीवन में उत्साह रहेगा. सेहत सामान्य रहेगी.

मीन राशि (Pisces)

मीन राशि वालों के लिए आज का दिन शानदार रहेदगा. आध्यात्मिक और भावनात्मक रूप से अच्छा दिन है. रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा. प्रेम संबंधों में गहराई आएगी. मानसिक शांति महसूस करेंगे.

