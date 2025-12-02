Home > धर्म > Aaj Ka Rashifal: 2 दिसंबर के दिन मेष, मिथुन, सिंह, मीन राशि वालों के अधूरे काम होंगे पूरे, पढ़ें राशिफल

Aaj Ka Rashifal 2 December 2025: आज का दिन बहुत शुभ है. आज दिसंबर का दूसरा दिन है, मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है. आज का दिन 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा, यहां पढ़ें मेष से मीन राशि का आज का राशिफल.

By: Tavishi Kalra | Published: December 2, 2025 7:00:58 AM IST

Aaj Ka Rashifal: 2 दिसंबर का दिन विशेष है. इस दिन मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि रहेगी, मंगलवार का दिन कई राशियों के लिए बहद लकी रहने वाला है. यहां पढ़ें 12 राशियों का मेष से मीन राशि का आज का राशिफल.

मेष (Aries)

• 2 दिसंबर का दिन मेष राशि वालों के लिए बेहतरीन रहेगा, इस दिन नए काम की शुरुआत कर सकते हैं.
• कार्यस्थल पर आपकी सलाह को महत्व मिलेगा.
• धन लाभ के अवसर मिलेंगे.
• सेहत सामान्य रहेगी.

वृषभ (Taurus)

• किसी पुराने कार्य में सफलता मिलेगी.
• आर्थिक मामलों में स्थिरता आएगी.
• रिश्तों में किसी बात को लेकर गलतफहमी दूर होगी.
• हेल्थ पहले से बेहतर रहेगी.

मिथुन (Gemini)

• भाग्य मजबूत रहेगा, रुके हुए कार्य पूरे होने लगेंगे.
• स्टूडेंट्स के लिए बढ़िया दिन.
• नौकरी बदलने का विचार बनेगा.
• सेहत अच्छी रहेगी.

कर्क (Cancer)

• आज भावनात्मक उतार-चढ़ाव रहेंगे.
• परिवार में किसी मांगलिक काम की शुरुआत हो सकती है.
• आर्थिक स्थिति बेहतर होगी.
• स्किन का ख्याल रखें.

सिंह (Leo)

• करियर में नए अवसर मिलेंगे, प्रमोशन का योग.
• बिज़नेस में लाभ बढ़ेगा.
• लव रिलेशन में मधुरता आएगी.
• आत्मविश्वास बढ़ेगा नए काम को बेहतर तरह से करेंगे.

कन्या (Virgo)

• कार्यक्षेत्र में दबाव रहेगा, काम करने में दिक्कत आ सकती है.
• ट्रैवल कर सकते हैं.
• धन निवेश में सावधानी रखें.
• मानसिक तनाव से बचें.

तुला (Libra)

• आज का दिन भाग्यशाली रहेगा
• सामाजिक मान-सम्मान में वृद्धि.
• दांपत्य जीवन में सामंजस्य बढ़ेगा.
• सेहत में सुधार होगा.

वृश्चिक (Scorpio)

• गुस्से पर नियंत्रण रखें, विवाद बढ़ सकते हैं.
• आर्थिक मामलों में उतार-चढ़ाव.
• नौकरी में बदलाव की संभावना.
• सेहत में थकान महसूस होगी.

धनु (Sagittarius)

• आज आपको कोई गुड न्यूज मिलेगी.
• बिज़नेस में बड़े अवसर मिलेंगे.
• स्टूडेंट्स के लिए अच्छा दिन रहेगा.
• यात्रा लाभकारी.
• सेहत अच्छी रहेगी.

मकर (Capricorn)

• आज मेहनत का पूरा फल मिलेगा.
• धन लाभ और निवेश में फायदा.
• परिवार में खुशियां आएगी.
• लव रिलेशन में स्थिरता आएगी.

कुंभ (Aquarius)

• किसी महत्वपूर्ण काम में रुकावट आएगी लेकिन समाधान भी मिलेगा.
• खर्च बढ़ सकते हैं.
• रिश्तों में धैर्य जरूर बनाकर रखें.
• सेहत सामान्य रहेगी, बाहर का खाना ना खाएं.

मीन (Pisces)

• रचनात्मक कार्यों में सफलता.
• नौकरी में सम्मान बढ़ेगा.
• लव रिलेशन में खुशी आएगी.
• धन संबंधी स्थिति मजबूत.
• स्वास्थ्य सकारात्मक.

Hanuman Ji: मंगलवार को हनुमान जी को कैसे करें प्रसन्न? जानें सही पूजा विधि और मंत्र

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

