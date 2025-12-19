Home > धर्म > Aaj Ka Rashifal 19 December 2025: 19 दिसंबर का दिन कैसा रहेगा 12 राशियों के लिए? पढ़ें मेष से मीन राशि का राशिफल

Aaj Ka Rashifal 19 December 2025: आज का दिन बहुत शुभ है. पौष माह की अमावस्या तिथि है. आज का दिन 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा, यहां पढ़ें मेष से मीन राशि का आज का राशिफल.

By: Tavishi Kalra | Published: December 19, 2025 6:01:55 AM IST

Aaj Ka Rashifal 19 December 2025: आज का दिन बहुत शुभ है. आज पौष माह अमावस्या तिथि है. 19 दिसंबर, शुक्रवार का दिन कई राशियों के लिए बहुत शुभ रहेगा. यहां पढ़ें मेष से मीन राशि का आज का राशिफल.

मेष राशि (Aries)

मेष राशि वालों के लिकार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है

आत्मविश्वास बढ़ेगा, निर्णय सोच-समझकर लें

धन खर्च पर नियंत्रण रखें

सेहत सामान्य रहेगी

वृषभ राशि (Taurus)

पारिवारिक मामलों में शांति बनी रहेगी

रुका हुआ धन मिलने की संभावना

प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी

गले या सर्दी से जुड़ी परेशानी हो सकती है

मिथुन राशि (Gemini)

नौकरी में बदलाव के योग बन सकते हैं

बातचीत में संयम रखें

छात्रों के लिए दिन अनुकूल

यात्रा से लाभ होगा

कर्क राशि (Cancer)

भावनाओं पर नियंत्रण जरूरी

कार्यक्षेत्र में सहयोग मिलेगा

जीवनसाथी से सहयोग प्राप्त होगा

खान-पान का ध्यान रखें

सिंह राशि (Leo)

मान-सम्मान में वृद्धि

नेतृत्व क्षमता उभरकर आएगी

आर्थिक स्थिति मजबूत होगी

अहंकार से बचें

कन्या राशि (Virgo)

कामकाज में व्यस्तता बनी रहेगी

निवेश से पहले सलाह लें

परिवार में किसी शुभ समाचार की संभावना

पेट से जुड़ी दिक्कत हो सकती है

तुला राशि (Libra)

साझेदारी में लाभ

प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव

कला और रचनात्मक कार्यों में सफलता

मानसिक शांति बनी रहेगी

वृश्चिक राशि (Scorpio)

अचानक धन लाभ के योग

गुप्त शत्रुओं से सतर्क रहें

पुरानी समस्या का समाधान मिलेगा

ध्यान और योग लाभदायक रहेगा

धनु राशि (Sagittarius)

भाग्य का पूरा साथ मिलेगा

नौकरी और व्यापार में प्रगति

धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी

यात्रा के योग बन रहे हैं

मकर राशि (Capricorn)

मेहनत का फल मिलेगा

वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग

पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं

नींद पूरी लें

कुंभ राशि (Aquarius)

नई योजनाओं पर काम शुरू करेंगे

मित्रों से लाभ मिलेगा

आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी

सोशल लाइफ एक्टिव रहेगी

मीन राशि  (Pisces)

रचनात्मक कार्यों में सफलता

भावनात्मक रूप से मजबूत महसूस करेंगे

प्रेम संबंधों में गहराई आएगी

जल का अधिक सेवन करें

