Aaj Ka Rashifal 18 December 2025: 18 दिसंबर का दिन कैसा रहेगा 12 राशियों के लिए? पढ़ें मेष से मीन राशि का राशिफल

Aaj Ka Rashifal 18 December 2025: आज का दिन बहुत शुभ है. आज पौष माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है. 18 दिसंबर, गुरुवार का दिन कई राशियों के लिए बहुत शुभ रहेगा. यहां पढ़ें मेष से मीन राशि का आज का राशिफल.
मेष (Aries)
मेष राशि वालों को वर्कप्लेस पर नई जिम्मेदारी मिल सकती है
अपने खर्चों पर कंट्रोल रखें.
हेल्थ अच्छी रहेगी, सिर दर्द की शिकायत हो सकती है
माता-पिता का सम्मान करें.
वृषभ (Taurus)
आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी
फैमली में सुखद माहौल
इंवेस्टमेंट से लाभ मिल सकता है.
मिथुन (Gemini)
बातचीत में संयम रखें
जॉब में बदलाव की संभावना बन सकते हैं.
यात्रा से थकान संभव
कर्क (Cancer)
मन शांत रहेगा
पुराने मित्र से मुलाकात
छात्रों के लिए दिन अनुकूल
सिंह (Leo)
आत्मविश्वास में वृद्धि होगी.
बॉस से बढ़िया काम करने पर सराहना मिलेगी
बीपी के मरीज सावधान रहें
कन्या (Virgo)
आज कन्या राशि वालों के अधूरे काम पूरे होंगे
धन लाभ के योग
पेट से जुड़ी परेशानी हो सकती है
माता-पिता का सम्मान करें.
तुला (Libra)
शादीशुदा जीवन में मधुरता आएगी.
कानूनी मामलों में राहत मिलेगी.
खर्चा बढ़ सकता है
वृश्चिक (Scorpio)
गुप्त शत्रुओं से सतर्क रहें
मानसिक तनाव रह सकता है.
ध्यान और पूजा लाभकारी
धनु (Sagittarius)
भाग्य का साथ मिलेगा
नई योजना सफल होगी
यात्रा योग बन सकते हैं, फैमली के साथ टाइम स्पेंड करें.
मकर (Capricorn)
कार्यस्थल पर दबाव रहेगा
धैर्य से काम लें, जल्दबाजी ना करें.
हड्डियों से जुड़ी समस्या हो सकती है
कुंभ (Aquarius)
सामाजिक मान-सम्मान बढ़ेगा
आय के नए स्रोत बनेंगे
लव रिलेशन मजबूत होंगे
मीन (Pisces)
रचनात्मक कार्यों में सफलता
भावनाओं पर नियंत्रण रखें
आध्यात्मिक झुकाव बढ़ेगा.
