Aaj Ka Rashifal 17 December 2025: 17 दिसंबर का दिन कैसा रहेगा 12 राशियों के लिए? पढ़ें मेष से मीन राशि का राशिफल

Aaj Ka Rashifal 17 December 2025: आज का दिन बहुत शुभ है. आज पौष माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है. 17 दिसंबर, बुधवार का दिन कई राशियों के लिए बहुत शुभ रहेगा. यहां पढ़ें मेष से मीन राशि का आज का राशिफल.
मेष (Aries)
मेष राशि वालों का दिन बिजी रहेगा,
आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें
गुस्से में कोई निर्णय ना लें,
सिरदर्द या थकान महसूस हो सकती है.
शुभ रंग: लाल
वृषभ (Taurus)
रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं.
मुनाफा हाथ लग सकता है.
पारिवारिक वातावरण अच्छा रहेगा
पेट से जुड़ी परेशानी से बचें
शुभ रंग: सफेद
मिथुन (Gemini)
नए लोगों से संपर्क बन सकते हैं.
नौकरी और व्यापार में बदलाव के संकेत मिल सकते हैं
भाई-बहनों से सहयोग मिलेगा
बेकार के मानसिक तनाव से बचें
शुभ रंग: हरा
कर्क (Cancer)
भावनाओं में बहकर निर्णय न लें
पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं
धन खर्च बढ़ सकता है.
नींद ना आने से परेशान हो सकते हैं.
शुभ रंग: क्रीम
सिंह (Leo)
मान-सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि
किसी ग्रुप को हेड कर सकते हैं.
प्रेम जीवन में मधुरता आएगी
ऊर्जा अच्छी रहेगी, बेहतर फील करेंगे.
शुभ रंग: सुनहरा (गोल्डन)
कन्या (Virgo)
काम में एकाग्रता बनी रहेगी.
लेन-देन में सावधानी रखें, पेपर पर साइन बिना पढ़ें ना करें.
नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है
कमर या जोड़ों में दर्द रह सकता है.
शुभ रंग: नीला
तुला (Libra)
साझेदारी के काम में लाभ
वैवाहिक जीवन में सामंजस्य
कला और रचनात्मक कार्यों में सफलता
स्वास्थ्य: संतुलित रहेगा
शुभ रंग: गुलाबी
वृश्चिक (Scorpio)
गोपनीय योजनाएं सफल होंगी
किसी पुराने मित्र से मुलाकात
धन लाभ के साथ खर्च भी
स्वास्थ्य: ब्लड प्रेशर का ध्यान रखें
शुभ रंग: मैरून
धनु (Sagittarius)
भाग्य का साथ मिलेगा
यात्रा के योग बन रहे हैं
पढ़ाई और प्रतियोगिता में सफलता
स्वास्थ्य: अच्छा रहेगा
शुभ रंग: पीला
मकर (Capricorn)
कार्यस्थल पर दबाव बढ़ सकता है
धैर्य से काम लें, सफलता मिलेगी
वरिष्ठों से मतभेद से बचें
स्वास्थ्य: थकावट महसूस हो सकती है
शुभ रंग: स्लेटी
कुंभ (Aquarius)
नए अवसर मिल सकते हैं
सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी
दोस्तों का सहयोग मिलेगा
स्वास्थ्य: आंखों की समस्या से सावधान
शुभ रंग: बैंगनी
मीन (Pisces)
क्रिएटिव चीजों में मन लगेगा
आर्थिक स्थिति मजबूत होगी
आध्यात्मिक रुझान बढ़ेगा
स्वास्थ्य: मानसिक शांति बनी रहेगी
शुभ रंग: हल्का पीला