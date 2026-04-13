Aaj ka rashifal 13 April 2026: ग्रह गोचर से जीवन में बदलाव, 12 राशियों पर अलग प्रभाव, जानें आपका राशिफल

Aaj ka rashifal 13 April 2026: 13 अप्रैल 2026 में ग्रहों की स्थिति एक बेहद जटिल और असंतुलित योग का निर्माण कर रही है, ज्योतिषीय गणना के अनुसार शुक्र मेष राशि में, गुरु मिथुन राशि में, केतु सिंह राशि में तथा चंद्रमा और राहु कुंभ राशि में एक साथ स्थित होकर घनिष्ठा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, साथ ही शनि के प्रभाव वाले क्षेत्र में यह संयोग मानसिक तनाव, आर्थिक अस्थिरता और संबंधों में उतार-चढ़ाव का संकेत दे रहा है, ग्रहों की यह स्थिति कुछ दिनों तक नकारात्मक प्रभाव बनाए रख सकती है, जिससे कई राशियों पर इसका अलग-अलग असर देखने को मिल सकता है.

ग्रहों की वर्तमान स्थिति और प्रभाव

इस समय सूर्य, बुध, मंगल और शनि मीन राशि में स्थित हैं, जिससे राहत के बड़े संकेत फिलहाल दिखाई नहीं दे रहे हैं, ग्रहों का यह संयोजन तनाव, भ्रम और निर्णय लेने में कठिनाई को बढ़ा सकता है, आने वाले एक-दो दिनों तक इसका प्रभाव अधिक तीव्र रहने की संभावना जताई जा रही है.

मेष राशि

स्वास्थ्य पर असर, यात्रा कष्टकारी हो सकती है, भ्रामक या नकारात्मक समाचार मिलने की संभावना है, मानसिक स्थिति थोड़ी परेशान रह सकती है, संतान और प्रेम संबंधों में तनाव और बहस की स्थिति बन सकती है, हालांकि किसी बड़े हादसे का योग नहीं है लेकिन दिन नकारात्मक प्रभाव वाला रहेगा, लाल वस्तु अपने पास रखें और काली वस्तु का दान करना शुभ रहेगा.

वृषभ राशि

व्यापार में उतार-चढ़ाव की स्थिति, कोर्ट-कचहरी के मामलों से बचना जरूरी है, स्वास्थ्य और पारिवारिक मामलों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है, प्रेम संबंधों में सुधार के संकेत हैं, संतान की स्थिति सामान्य रहेगी, लाल वस्तु का दान करना शुभ होगा.

मिथुन राशि

अपमान या मान-सम्मान को ठेस पहुंचने की संभावना है, हालांकि स्वास्थ्य में सुधार दिख रहा है, प्रेम और संतान पक्ष मजबूत रहेगा, लेकिन यात्रा और विवादों से बचना चाहिए, शनि देव की आराधना शुभ परिणाम दे सकती है.

कर्क राशि

चोट या दुर्घटना जैसी स्थितियों से सावधान रहें, स्वास्थ्य और परिस्थितियां प्रतिकूल रह सकती हैं, प्रेम संबंधों में दूरी और ठंडापन संभव है, संतान पक्ष अपेक्षाओं के विपरीत व्यवहार कर सकता है, मानसिक तनाव बढ़ सकता है, काली वस्तु का दान करना लाभकारी रहेगा.