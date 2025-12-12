Home > धर्म > Aaj Ka Rashifal 12 December 2025: 12 दिसंबर का दिन कैसा रहेगा 12 राशियों के लिए? पढ़ें मेष से मीन राशि का राशिफल

Aaj Ka Rashifal 12 December 2025: 12 दिसंबर का दिन कैसा रहेगा 12 राशियों के लिए? पढ़ें मेष से मीन राशि का राशिफल

Aaj Ka Rashifal 12 December 2025: आज का दिन बहुत शुभ है. पौष माह के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि है. आज का दिन 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा, यहां पढ़ें मेष से मीन राशि का आज का राशिफल.

By: Tavishi Kalra | Last Updated: December 12, 2025 3:32:37 PM IST

Aaj Ka Rashifal 12 December 2025: 12 दिसंबर का दिन कैसा रहेगा 12 राशियों के लिए? पढ़ें मेष से मीन राशि का राशिफल


Aaj Ka Rashifal 12 December 2025: आज का दिन बहुत शुभ है. आज पौष माह के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि है. 12 दिसंबर, शुक्रवार का दिन कई राशियों के लिए बहुत शुभ रहेगा. यहां पढ़ें मेष से मीन राशि का आज का राशिफल.

मेष राशि (Aries)-

कार्यस्थल पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है.

धन लाभ के योग मजबूत.

स्वास्थ्य में हल्की थकान रहेगी.

रिश्तों में किसी बात को लेकर नाराज़गी दूर होगी.

वृषभ राशि (Taurus)-

आज रुका हुआ धन मिलने की संभावना.

परिवार में कोई शुभ समाचार मिल सकता है.

नौकरी में प्रमोशन या नई भूमिका को लेकर चर्चा.

सेहत सामान्य लेकिन ठंड से बचें.

मिथुन राशि (Gemini)-

यात्राओं से लाभ होगा.

बिज़नेस में नए कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं.

पार्टनर के साथ समय अच्छा बीतेगा.

मानसिक शांति बनी रहेगी.

कर्क राशि (Cancer)-

आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

पुराने काम पूरे होंगे.

किसी मित्र से मदद मिलेगी.

पेट से संबंधित समस्या हो सकती है.

सिंह राशि (Leo)-

करियर में मजबूती आएगी.

विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल.

परिजनों के साथ समय व्यतीत होगा.

खर्च बढ़ने की संभावना.

कन्या राशि (Virgo)-

आज कोई बड़ा निर्णय लेने से लाभ.

बिज़नेस में प्रगति.

स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर रह सकता है.

वैवाहिक जीवन में तालमेल बढ़ेगा.

तुला राशि (Libra)-

कार्यस्थल पर नई शुरुआत के योग.

धन की स्थिति सुधरेगी.

यात्रा का अवसर मिलेगा.

भावनात्मक संतुलन बनाए रखें.

वृश्चिक (Scorpio)-

रुके हुए काम तेजी से आगे बढ़ेंगे.

परिवार का सहयोग मिलेगा.

फाइनेंस में सुधार.

सेहत को लेकर सतर्क रहें.

धनु (Sagittarius)-

भाग्य का मजबूत साथ.

ऑफिस में आपकी प्रशंसा हो सकती है.

रिश्तों में निकटता बढ़ेगी.

वाहन चलाते समय सावधानी.

मकर (Capricorn)-

करियर में बड़ा अवसर मिल सकता है.

आर्थिक स्थिति बेहतर.

विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल.

स्वास्थ्य में सुधार.

कुंभ (Aquarius)-

आज आपका आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा.

बिज़नेस में उम्मीद से ज्यादा लाभ.

परिवार में वातावरण खुशहाल रहेगा.

किसी पुराने मित्र से मुलाकात.

मीन (Pisces)-

कामकाज में प्रगति मिलेगी.

धन लाभ और नए स्रोत बनने के योग.

प्रेम संबंध मजबूत होंगे.

सेहत बेहतर लेकिन नींद पूरी लें.

Tags: 12 december 2025dainik rashifalhome-hero-pos-10horoscopeRashifal
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

सर्दियों में जा रही हैं बच्चों के लिए लेने कपड़े?...

December 6, 2025

अलसी खाने से ये बीमारी होती है ठीक! जानें इसकी...

December 6, 2025

इस विटामिन की कमी से उदास रहते हैं आप, हर...

December 6, 2025

शाम की चाय के साथ बनाएं लच्छेदार और क्रिस्पी पकौड़ा,...

December 6, 2025

न तो पहाड़ और न ही बीच, 2025 में गूगल...

December 6, 2025

शाम के स्नैक्स में बनाएं क्रिस्पी और हेल्दी मसाला मखाना,...

December 6, 2025
Aaj Ka Rashifal 12 December 2025: 12 दिसंबर का दिन कैसा रहेगा 12 राशियों के लिए? पढ़ें मेष से मीन राशि का राशिफल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Aaj Ka Rashifal 12 December 2025: 12 दिसंबर का दिन कैसा रहेगा 12 राशियों के लिए? पढ़ें मेष से मीन राशि का राशिफल
Aaj Ka Rashifal 12 December 2025: 12 दिसंबर का दिन कैसा रहेगा 12 राशियों के लिए? पढ़ें मेष से मीन राशि का राशिफल
Aaj Ka Rashifal 12 December 2025: 12 दिसंबर का दिन कैसा रहेगा 12 राशियों के लिए? पढ़ें मेष से मीन राशि का राशिफल
Aaj Ka Rashifal 12 December 2025: 12 दिसंबर का दिन कैसा रहेगा 12 राशियों के लिए? पढ़ें मेष से मीन राशि का राशिफल