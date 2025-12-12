Aaj Ka Rashifal 12 December 2025: 12 दिसंबर का दिन कैसा रहेगा 12 राशियों के लिए? पढ़ें मेष से मीन राशि का राशिफल

Aaj Ka Rashifal 12 December 2025: आज का दिन बहुत शुभ है. आज पौष माह के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि है. 12 दिसंबर, शुक्रवार का दिन कई राशियों के लिए बहुत शुभ रहेगा. यहां पढ़ें मेष से मीन राशि का आज का राशिफल.
मेष राशि (Aries)-
कार्यस्थल पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है.
धन लाभ के योग मजबूत.
स्वास्थ्य में हल्की थकान रहेगी.
रिश्तों में किसी बात को लेकर नाराज़गी दूर होगी.
वृषभ राशि (Taurus)-
आज रुका हुआ धन मिलने की संभावना.
परिवार में कोई शुभ समाचार मिल सकता है.
नौकरी में प्रमोशन या नई भूमिका को लेकर चर्चा.
सेहत सामान्य लेकिन ठंड से बचें.
मिथुन राशि (Gemini)-
यात्राओं से लाभ होगा.
बिज़नेस में नए कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं.
पार्टनर के साथ समय अच्छा बीतेगा.
मानसिक शांति बनी रहेगी.
कर्क राशि (Cancer)-
आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.
पुराने काम पूरे होंगे.
किसी मित्र से मदद मिलेगी.
पेट से संबंधित समस्या हो सकती है.
सिंह राशि (Leo)-
करियर में मजबूती आएगी.
विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल.
परिजनों के साथ समय व्यतीत होगा.
खर्च बढ़ने की संभावना.
कन्या राशि (Virgo)-
आज कोई बड़ा निर्णय लेने से लाभ.
बिज़नेस में प्रगति.
स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर रह सकता है.
वैवाहिक जीवन में तालमेल बढ़ेगा.
तुला राशि (Libra)-
कार्यस्थल पर नई शुरुआत के योग.
धन की स्थिति सुधरेगी.
यात्रा का अवसर मिलेगा.
भावनात्मक संतुलन बनाए रखें.
वृश्चिक (Scorpio)-
रुके हुए काम तेजी से आगे बढ़ेंगे.
परिवार का सहयोग मिलेगा.
फाइनेंस में सुधार.
सेहत को लेकर सतर्क रहें.
धनु (Sagittarius)-
भाग्य का मजबूत साथ.
ऑफिस में आपकी प्रशंसा हो सकती है.
रिश्तों में निकटता बढ़ेगी.
वाहन चलाते समय सावधानी.
मकर (Capricorn)-
करियर में बड़ा अवसर मिल सकता है.
आर्थिक स्थिति बेहतर.
विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल.
स्वास्थ्य में सुधार.
कुंभ (Aquarius)-
आज आपका आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा.
बिज़नेस में उम्मीद से ज्यादा लाभ.
परिवार में वातावरण खुशहाल रहेगा.
किसी पुराने मित्र से मुलाकात.
मीन (Pisces)-
कामकाज में प्रगति मिलेगी.
धन लाभ और नए स्रोत बनने के योग.
प्रेम संबंध मजबूत होंगे.
सेहत बेहतर लेकिन नींद पूरी लें.