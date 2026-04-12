Aaj Ka Rashifal: रविवार को इन राशियों को होगा धनलाभ, जानें मेष से लेकर मीन तक आज का राशिफल

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Aaj Ka Rashifal 12 April 2026: 12 अप्रैल 2026, रविवार का दिन ग्रह-नक्षत्रों की चाल के मुताबिक काफी अच्छा रहने वाला है. सिंह, मकर और मीन राशि वालों के लिए आज तरक्की के नए रास्ते खुल सकते हैं. साथ ही रुके हुए कार्य भी पूरे होने की संभावना है. वहीं कुछ राशियों को पैतृक संपत्ति का भी लाभ मिल सकता है. मिथुन और धनु राशि के जातकों को धन के लेनदेन में सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.
मेष
- आज दिन बहुत व्यस्त रहेगा, काम ज्यादा रहेगा.
- सरकारी नियमों का पालन करें, नहीं तो परेशानी हो सकती है.
- परिवार का साथ मिलेगा और थकान महसूस हो सकती है.
वृषभ
- आज दिन सामान्य रहेगा, काम में ध्यान रखें.
- निवेश से लाभ हो सकता है, गुस्सा न करें.
- परिवार के साथ समय बितेगा और मन शांत रखें.
मिथुन
- आज दिन उतार-चढ़ाव वाला रहेगा.
- पैसों के लेन-देन से बचें और मेहनत करें.
- जीवनसाथी का साथ मिलेगा और मन हल्का रहेगा.
कर्क
- आज दिन अच्छा रहेगा और सफलता मिलेगी.
- पुराने निवेश से लाभ होगा और नए मौके मिलेंगे.
- परिवार के साथ खुशी का समय बितेगा.
सिंह
- आज भाग्य आपका साथ देगा.
- कर्ज खत्म होगा और काम की तारीफ मिलेगी.
- परिवार के साथ अच्छा समय बितेगा.
कन्या
- आज आत्मविश्वास बढ़ेगा और काम आसान होगा.
- धन की स्थिति ठीक रहेगी और सम्मान मिलेगा.
- स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और ऊर्जा बनी रहेगी.
तुला
- आज नए लोगों से मिलने का मौका मिलेगा.
- धन कमाने के नए रास्ते खुलेंगे.
- परिवार में खुशी और शांति बनी रहेगी.
वृश्चिक
- आज दिन सामान्य रहेगा और लाभ होगा.
- काम में सफलता मिलेगी और चिंता कम होगी.
- रिश्ते मजबूत रहेंगे और स्वास्थ्य ठीक रहेगा.
धनु
- आज सावधानी से काम करें और जल्दबाजी न करें.
- खर्चों पर नियंत्रण रखें और बचत करें.
- मन को शांत रखने के लिए ध्यान करें.
मकर
- आज आय बढ़ेगी और योजनाएं सफल होंगी.
- काम में सहयोग मिलेगा और फायदा होगा.
- परिवार से खुशी और संतोष मिलेगा.
कुंभ
- आज पुराने काम फिर से शुरू होंगे.
- धन लाभ होगा और काम में प्रगति होगी.
- गोपनीय बातें किसी से साझा न करें.
मीन
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- आज दिन बहुत शुभ रहेगा और इच्छा पूरी होगी.
- काम में लाभ होगा और माहौल अच्छा रहेगा.
- स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और खुशी मिलेगी.
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