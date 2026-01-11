Aaj Ka Rashifal 11 January 2026: 11 जनवरी का दिन कैसा रहेगा 12 राशियों के लिए? पढ़ें मेष से मीन राशि का राशिफल

Aaj Ka Rashifal 11 January 2026: आज का दिन बहुत शुभ है. माघ माह के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि है. 11 जनवरी का दिन 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा, यहां पढ़ें मेष से मीन राशि का आज का राशिफल.

मेष राशि (Aries)-

कार्यक्षेत्र में मेहनत रंग लाएगी

वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा

धन खर्च सोच-समझकर करें

सेहत सामान्य रहेगी

वृषभ राशि (Taurus)-

रुके हुए कार्य पूरे होने के योग

आर्थिक स्थिति में सुधार

परिवार के साथ समय बितेगा

मन प्रसन्न रहेगा

मिथुन राशि (Gemini)-

निर्णय लेने में दुविधा हो सकती है

कामकाज में फोकस बनाए रखें

छात्रों के लिए दिन अनुकूल

तनाव से बचें

कर्क राशि (Cancer)-

भावनात्मक संतुलन जरूरी

पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं

धन लाभ के संकेत

सेहत का ध्यान रखें

सिंह राशि (Leo)-

आत्मविश्वास में वृद्धि

करियर में नई संभावनाएं

मान-सम्मान बढ़ेगा

रिश्तों में मधुरता

कन्या राशि (Virgo)-

कार्यक्षेत्र में व्यस्तता

योजनाएं सफल होंगी

सेहत को नजरअंदाज न करें

यात्रा के योग बन सकते हैं

तुला राशि (Libra)-

साझेदारी में लाभ

रुका हुआ धन मिल सकता है

दांपत्य जीवन सुखद

मन शांत रहेगा

वृश्चिक राशि (Scorpio)-

गोपनीय बातों को साझा न करें

निवेश में सावधानी रखें

पारिवारिक मतभेद सुलझेंगे

स्वास्थ्य सामान्य

धनु राशि (Sagittarius)-

भाग्य का साथ मिलेगा

करियर में प्रगति

धार्मिक कार्यों में रुचि

यात्रा लाभकारी

मकर राशि (Capricorn)-

मेहनत का पूरा फल मिलेगा

पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि

परिवार में सुख-शांति

थकान महसूस हो सकती है

कुंभ राशि (Aquarius)-

नए विचार लाभ देंगे

मित्रों से सहयोग

आय के नए स्रोत बन सकते हैं

नींद पूरी लें

मीन राशि (Pisces)-

रचनात्मक कार्यों में सफलता

भावनाओं पर नियंत्रण रखें

खर्च बढ़ सकते हैं

ध्यान और योग लाभकारी