Aaj Ka Rashifal: मेष से लेकर मीन तक कैसा रहेगा आज का दिन? जानने के लिए पढ़े आज का राशिफल

Aaj Ka Rashifal 11 April 2026: शनिवार का दिन ज्योतिषीय गणना के अनुसार विशेष उपलब्धियों वाला रहने की संभावना है. आज चैत्र कृष्ण नवमी तिथि है. आज के दिन चंद्रमा शनि की राशि मकर में संचार करेंगे. सूर्य के नक्षत्र ‘उत्तराषाढ़ा’ और ‘सिद्ध योग’ आज कर्म और अनुशासन का फल मिलने का दिन है. शुभ कार्य या धन का निवेश करना जोखिम भरा हो सकता है. अपनी राशि के बारे में पूरी जानकारी पाने के लिए पढ़े आज का राशिफल?

मेष (Aries)

खर्च ज्यादा हो सकते हैं, संभलकर खर्च करें.

परिवार और बच्चों की सेहत की चिंता रहेगी.

काम में बदलाव से फायदा मिल सकता है.

वृष (Taurus)

मेहनत पर भरोसा रखें, काम पूरा होगा.

गुस्से को कंट्रोल करना जरूरी है.

बिजनेस में पार्टनर से बात करें.

मिथुन (Gemini)

काम का दबाव रहेगा, टालें नहीं.

परिवार की बात बैठकर सुलझाएं.

रुका हुआ काम पूरा हो सकता है.

कर्क (Cancer)

नई जिम्मेदारी और प्रोजेक्ट मिल सकता है.

निवेश से फायदा हो सकता है.

सेहत का ध्यान रखें.

सिंह (Leo)

दिन थोड़ा चुनौती भरा रहेगा.

परिवार और दोस्तों का साथ मिलेगा.

यात्रा का योग बन सकता है.

कन्या (Virgo)

मान-सम्मान और पैसा बढ़ सकता है.

नौकरी का अच्छा मौका मिल सकता है.

वाणी पर नियंत्रण रखें.

तुला (Libra)

दिन मिला-जुला रहेगा.

सेहत को नजरअंदाज न करें.

जीवनसाथी से रिश्ते सुधरेंगे.

वृश्चिक (Scorpio)

भाग्य साथ देगा और मेहनत रंग लाएगी.

आय बढ़ाने के मौके मिलेंगे.

परिवार और दोस्तों का सहयोग मिलेगा.

धनु (Sagittarius)

दिन अच्छा रहेगा.

धार्मिक कामों में रुचि बढ़ेगी.

पुरानी बातों को बातचीत से सुलझाएं.

मकर (Capricorn)

नया काम शुरू करने का सोच सकते हैं.

निर्णय लेने की क्षमता अच्छी रहेगी.

पार्टनर के साथ अच्छा समय बितेगा.

कुंभ (Aquarius)

दिन खास रहेगा और सफलता मिलेगी.

भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा.

घूमने की योजना बन सकती है.

मीन (Pisces)