Aaj Ka Rashifal 10 January 2026: 10 जनवरी का दिन कैसा रहेगा 12 राशियों के लिए? पढ़ें मेष से मीन राशि का राशिफल

मेष राशि (Aries)

मेष राशि वालों को आज के दिन वर्कप्लेस में नई जिम्मेदारी मिल सकती है, आज पैसों के लेन-देन में सावधानी रखें, साथ ही हेल्थ नार्मल रहेगी,लेकिन थकान रह सकती है. फैमली में अपनों का सहयोग मिलेगा.

वृषभ राशि (Taurus)

वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन शुभ रहेगा. आज के दिन आपके रुके हुए काम पूरे होंगे. साथ ही आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी, अपने खानपान पर ध्यान दें.

मिथुन राशि (Gemini)

मिथुन राशि वालों के लिए इस दिन निर्णय सोच-समझकर लें, किसी काम में जल्दबाजी ना करें. नौकरी में बदलाव के संकेत मिल सकते हैं. छात्रों के लिए दिन अनुकूल, मानसिक तनाव से बचें. अपने काम को मन से करें.

कर्क राशि (Cancer)

कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन ठीक-ठाक रहेगा. आज अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें. परिवार के साथ समय बितेगा, मस्ती और मजा कर सकते हैं. भावनाओं में बहकर फैसला न लें, सेहत में सुधार होगा.

सिंह राशि (Leo)

सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा. आज आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, नेतृत्व क्षमता से लाभ मिल सकता है. वरिष्ठों से प्रशंसा मिलेगी, साथ ही बड़ों का सहयोग प्राप्त होगा. जीवनसाथी का सहयोग मिल सकता है.

कन्या राशि (Virgo)

कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन बिजी रहेगा. आज आप अपने कामकाज में व्यस्त रह सकते हैं. आज आपको धन लाभ के अवसर प्राप्त हो सकते हैं, साथ ही सेहत को नजरअंदाज न करें .यात्रा के योग बन सकते हैं, परिवार के साथ बाहर जा सकते हैं.

तुला राशि (Libra)

तुला राशि वालों के लिए आज का दिन मेहनत वाला रहेगा. आज आपको पार्टनरशिप से लाभ मिल सकता है. रुका हुआ पैसा मिल सकता है. प्रेम संबंध मजबूत होंगे. मन प्रसन्न रहेगा.

वृश्चिक राशि (Scorpio)

वृश्चिक राशि वालों को आज गुप्त शत्रुओं से सतर्क रहना होगा. आज अपने काम को मन लगाकर करें, निवेश सोच-समझकर करें,पारिवारिक मतभेद सुलझेंगे, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा. सेहत सामान्य रहेगी, बाहर का खाना ना खाएं.

धनु राशि (Sagittarius)

धनु राशि वालों को आज भाग्य का साथ मिलेगा, करियर में प्रगति के अवसर प्राप्त हो सकते हैं. आज आपके रिश्तों में सुधार होगा. धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी, भगवान की भक्ति में मन लगेगा. यात्रा लाभदायक रहेगी.

मकर राशि (Capricorn)

मकर राशि वालों को आज मेहनत का फल मिलेगा, जिससे मन खुश होगा. आज आपकी पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. परिवार में खुशहाली का आगमन होगा. जोड़ों में दर्द की शिकायत हो सकती है.

कुंभ राशि (Aquarius)

कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा. इस दिन नए विचारों से लाभ मिल सकता है. मित्रों का सहयोग मिलेगा, जिससे आत्मविश्वास बढ़ सकता है. आय के नए स्रोत बनेंगे, नींद पूरी लें आपके लिए अच्छा रहेगा.

मीन राशि (Pisces)

मीन राशि वालों के लिए आज का दिन लाभकारी रहेगा. भावनात्मक संतुलन जरूरी, आज आपके खर्च बढ़ सकते हैं, अपने खर्चों को कंट्रोल में रखने की कोशिश करें. रचनात्मक कार्यों में सफलता मिल सकती है. ध्यान और योग लाभकारी रहेगा, साथ ही सेहत भी अच्छी रहेगी.