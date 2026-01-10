Home > धर्म > Aaj Ka Rashifal 10 January 2026: 10 जनवरी का दिन कैसा रहेगा 12 राशियों के लिए? पढ़ें मेष से मीन राशि का राशिफल

Aaj Ka Rashifal 10 January 2026: 10 जनवरी का दिन कैसा रहेगा 12 राशियों के लिए? पढ़ें मेष से मीन राशि का राशिफल

Aaj Ka Rashifal 10 January 2026: आज का दिन बहुत शुभ है. माघ माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है. 10 जनवरी का दिन 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा, यहां पढ़ें मेष से मीन राशि का आज का राशिफल.

By: Tavishi Kalra | Published: January 10, 2026 6:07:00 AM IST

Aaj Ka Rashifal 10 January 2026: 10 जनवरी का दिन कैसा रहेगा 12 राशियों के लिए? पढ़ें मेष से मीन राशि का राशिफल


मेष राशि (Aries)

You Might Be Interested In

मेष राशि वालों को आज के दिन वर्कप्लेस में नई जिम्मेदारी मिल सकती है, आज पैसों के लेन-देन में सावधानी रखें, साथ ही हेल्थ नार्मल रहेगी,लेकिन थकान रह सकती है. फैमली में अपनों का सहयोग मिलेगा.

वृषभ राशि (Taurus)

You Might Be Interested In

वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन शुभ रहेगा. आज के दिन आपके रुके हुए काम पूरे होंगे. साथ ही आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी, अपने खानपान पर ध्यान दें.

मिथुन राशि (Gemini)

मिथुन राशि वालों के लिए इस दिन निर्णय सोच-समझकर लें, किसी काम में जल्दबाजी ना करें. नौकरी में बदलाव के संकेत मिल सकते हैं. छात्रों के लिए दिन अनुकूल, मानसिक तनाव से बचें. अपने काम को मन से करें.

कर्क राशि (Cancer)

कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन ठीक-ठाक रहेगा. आज अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें. परिवार के साथ समय बितेगा, मस्ती और मजा कर सकते हैं. भावनाओं में बहकर फैसला न लें, सेहत में सुधार होगा.

सिंह राशि (Leo)

सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा. आज आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा,  नेतृत्व क्षमता से लाभ मिल सकता है. वरिष्ठों से प्रशंसा मिलेगी, साथ ही बड़ों का सहयोग प्राप्त होगा. जीवनसाथी का सहयोग मिल सकता है.

कन्या राशि (Virgo)

कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन बिजी रहेगा. आज आप अपने कामकाज में व्यस्त रह सकते हैं. आज आपको धन लाभ के अवसर प्राप्त हो सकते हैं, साथ ही सेहत को नजरअंदाज न करें .यात्रा के योग बन सकते हैं, परिवार के साथ बाहर जा सकते हैं.

तुला राशि (Libra)

तुला राशि वालों के लिए आज का दिन मेहनत वाला रहेगा. आज आपको पार्टनरशिप से लाभ मिल सकता है. रुका हुआ पैसा मिल सकता है. प्रेम संबंध मजबूत होंगे. मन प्रसन्न रहेगा. 

वृश्चिक राशि (Scorpio)

वृश्चिक राशि वालों को आज गुप्त शत्रुओं से सतर्क रहना होगा. आज अपने काम को मन लगाकर करें, निवेश सोच-समझकर करें,पारिवारिक मतभेद सुलझेंगे, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा. सेहत सामान्य रहेगी, बाहर का खाना ना खाएं.

धनु राशि (Sagittarius)

धनु राशि वालों को आज भाग्य का साथ मिलेगा, करियर में प्रगति के अवसर प्राप्त हो सकते हैं. आज आपके रिश्तों में सुधार होगा. धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी, भगवान की भक्ति में मन लगेगा. यात्रा लाभदायक रहेगी.

मकर राशि (Capricorn)

मकर राशि वालों को आज मेहनत का फल मिलेगा, जिससे मन खुश होगा. आज आपकी पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. परिवार में खुशहाली का आगमन होगा. जोड़ों में दर्द की शिकायत हो सकती है.

कुंभ राशि (Aquarius)

कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा. इस दिन नए विचारों से लाभ मिल सकता है. मित्रों का सहयोग मिलेगा, जिससे आत्मविश्वास बढ़ सकता है. आय के नए स्रोत बनेंगे, नींद पूरी लें आपके लिए अच्छा रहेगा.

मीन राशि (Pisces)

मीन राशि वालों के लिए आज का दिन लाभकारी रहेगा. भावनात्मक संतुलन जरूरी, आज आपके खर्च बढ़ सकते हैं, अपने खर्चों को कंट्रोल में रखने की कोशिश करें. रचनात्मक कार्यों में सफलता मिल सकती है. ध्यान और योग लाभकारी रहेगा, साथ ही सेहत भी अच्छी रहेगी.

You Might Be Interested In
Tags: 10 January 2026dainik rashifalhoroscopeRashifal
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

फैटी लिवर: ऐसे फूड्स जो मदद करते हैं और नुकसान...

January 8, 2026

साधारण रोटी छोड़िए! बस आटे में मिलाएं ये एक चीज़...

January 8, 2026

सावधान! आपकी ये 10 मामूली आदतें दे रही हैं ‘डायबिटीज’...

January 8, 2026

सिल्वर गाउन से लेकर थाई-हाई स्लिट तक: आलिया भट्ट के...

January 7, 2026

₹1 लाख से कम में पार्टनर के साथ घूमें ये...

January 7, 2026

पिंड के ‘गबरू’ से 172 करोड़ के ‘ग्लोबल आइकन’ तक...

January 7, 2026
Aaj Ka Rashifal 10 January 2026: 10 जनवरी का दिन कैसा रहेगा 12 राशियों के लिए? पढ़ें मेष से मीन राशि का राशिफल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Aaj Ka Rashifal 10 January 2026: 10 जनवरी का दिन कैसा रहेगा 12 राशियों के लिए? पढ़ें मेष से मीन राशि का राशिफल
Aaj Ka Rashifal 10 January 2026: 10 जनवरी का दिन कैसा रहेगा 12 राशियों के लिए? पढ़ें मेष से मीन राशि का राशिफल
Aaj Ka Rashifal 10 January 2026: 10 जनवरी का दिन कैसा रहेगा 12 राशियों के लिए? पढ़ें मेष से मीन राशि का राशिफल
Aaj Ka Rashifal 10 January 2026: 10 जनवरी का दिन कैसा रहेगा 12 राशियों के लिए? पढ़ें मेष से मीन राशि का राशिफल