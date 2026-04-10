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Aaj Ka Rashifal: करियर, धन और प्रेम के मामले में कैसा रहेगा दिन? जानने के लिए पढ़ें आज का राशिफल

Aaj Ka Rashifal: मेष से मीन तक 10 अप्रैल 2026 का आज का राशिफल पढ़ें. आज शुक्रवार को चांद धनु राशि से निकलकर मकर में एंट्री लेने जा रहे हैं. जिसका प्रभाव सभी राशियों में पड़ता हुआ नजर आएगा.

By: Preeti Rajput | Published: April 10, 2026 6:19:54 AM IST

आज का राशिफल ग्रह गोचर पर आधारित होता है. इसी आधार पर वैवाहिक जीवन, प्रेम, धन और परिवार से जुड़ी जानकारी मिलती है.
आज का राशिफल ग्रह गोचर पर आधारित होता है. इसी आधार पर वैवाहिक जीवन, प्रेम, धन और परिवार से जुड़ी जानकारी मिलती है.


Aaj Ka Rashifal 10 April 2026: आज का राशिफल (10 अप्रैल 2026), शुक्रवार का दिन ज्योतिषीय दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण और हलचल भरा रहने वाला है. आज चैत्र कृष्ण अष्टमी तिथि है, साथ ही चांद अपना धनु से मकर राशि में प्रवेश करने वाले हैं. सूर्य के नक्षत्र ‘उत्तराषाढ़ा’ और ‘शिव योग’ का प्रभाव कई राशियों में पड़ने वाला है. आज मेष, वृषभ और कुंभ राशि वालों के लिए दिल उतार-चढ़ाव भरा रहने वाला है. 

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मेष (Aries)

  • बिजनेस में नुकसान की संभावना, सतर्क रहें और पुरानी गलतियों से सीखें.
  • दूसरों के मामलों में दखल देने से बचें, कानूनी मामलों में सावधानी रखें.
  • जीवनसाथी से बातचीत कर रिश्ते सुधारने का समय है.

वृष (Taurus)

  • आय-व्यय में संतुलन बनाए रखें, खर्च पर ध्यान दें.
  • सहयोगी की बात बुरी लग सकती है, लेकिन नजरअंदाज करें.
  • परिवार का साथ मिलेगा, कोई इच्छा पूरी हो सकती है.

मिथुन (Gemini)

पैतृक संपत्ति मिलने की संभावना.
बिजनेस समस्याएं भाइयों की मदद से सुलझ सकती हैं.
धन लौटाने का समय, विवाद से बचें.

कर्क (Cancer)

  • दिन सकारात्मक रहेगा, गलत तरीके से धन कमाने से बचें.
  • परिवार के साथ शुभ कार्य में शामिल होंगे.
  • साथी और मित्रों के साथ अच्छा समय बीतेगा.

सिंह (Leo)

  • दिन मिश्रित रहेगा, दूसरों के मामलों से दूर रहें.
  • रुका हुआ काम पूरा हो सकता है.
  • घर में धार्मिक कार्यक्रम और बुजुर्गों की सेहत पर ध्यान दें.

कन्या (Virgo)

  • जीवनसाथी के साथ तालमेल अच्छा रहेगा, प्रमोशन संभव.
  • पार्टनरशिप में नए अवसर मिल सकते हैं.
  • दोस्तों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा.

तुला (Libra)

  • वाहन चलाते समय सावधानी रखें, खर्च बढ़ सकता है.
  • फैसलों पर पछतावा हो सकता है, सोच-समझकर कदम उठाएं.
  • काम में सफलता मिलेगी, लेकिन विरोधियों से सावधान रहें.

वृश्चिक (Scorpio)

  • मेहनत से सफलता मिलेगी, आलस्य से बचें.
  • परिवार की बातों से मन परेशान हो सकता है.
  • नया वाहन लेने का अवसर मिल सकता है.

धनु (Sagittarius)

  • दिन खुशी और मौज-मस्ती भरा रहेगा.
  • धन में वृद्धि और रुके काम पूरे होंगे.
  • योजनाओं में निवेश भविष्य में लाभ देगा.

मकर (Capricorn)

  • स्वास्थ्य कमजोर रह सकता है, लापरवाही न करें.
  • काम और सेहत दोनों पर ध्यान देना जरूरी है.
  • सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेने का मौका मिलेगा.

कुंभ (Aquarius)

  • दिन बेहतर रहेगा, कई कामों से लाभ मिलेगा.
  • आय बढ़ाने के नए स्रोत मिल सकते हैं.
  • कोई इच्छा पूरी होगी, घर में मेहमान आ सकते हैं.

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मीन (Pisces)

  • मन भटक सकता है, काम अधूरे रह सकते हैं.
  • लोगों पर भरोसा सोच-समझकर करें.
  • यात्रा से महत्वपूर्ण जानकारी और धन वापसी संभव.

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