Aaj Ka Rashifal 1 January 2026: 1 जनवरी साल का पहला दिन कैसा रहेगा 12 राशियों के लिए? पढ़ें मेष से मीन राशि का राशिफल

Aaj Ka Rashifal 1 January 2026: आज का दिन बहुत शुभ है. पौष माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है. आज का दिन 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा, यहां पढ़ें मेष से मीन राशि का आज का राशिफल.

By: Tavishi Kalra | Published: January 1, 2026 6:06:48 AM IST

Aaj Ka Rashifal 1 January 2026: आज का दिन बहुत शुभ है. आज साल 2026 का पहला दिन है, पौष माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है. साल का पहला दिन 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा, यहां पढ़ें मेष से मीन राशि का आज का राशिफल.

मेष राशि (Aries)

नया साल नई ऊर्जा के साथ शुरू होगा

कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिल सकते हैं

आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी

पारिवारिक माहौल सुखद

उपाय: सूर्य को जल अर्पित करें

वृषभ राशि (Taurus)

धन लाभ के योग बन रहे हैं

नौकरी में सकारात्मक बदलाव संभव

रिश्तों में मधुरता आएगी

सेहत ठीक रहेगी

उपाय: माता लक्ष्मी को कमल अर्पित करें

मिथुन राशि (Gemini)

दिन व्यस्त रहेगा लेकिन फलदायी

नए कॉन्टैक्ट्स से फायदा

छात्रों के लिए अच्छा दिन

यात्रा के योग

उपाय: गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं

कर्क राशि (Cancer)

भावनाओं पर नियंत्रण रखें

परिवार का सहयोग मिलेगा

खर्चों पर ध्यान दें

मन थोड़ा अस्थिर रह सकता है

उपाय: शिव जी का दूध से अभिषेक

सिंह राशि (Leo)

आत्मविश्वास बढ़ेगा

उच्च अधिकारियों से सहयोग

मान-सम्मान में वृद्धि

सेहत का ध्यान रखें

उपाय: आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ

कन्या राशि (Virgo)

मेहनत का पूरा फल मिलेगा

ऑफिस में प्रशंसा मिलेगी

आर्थिक मामलों में सुधार

पाचन से जुड़ी समस्या हो सकती है

उपाय: हरे मूंग का दान करें

तुला राशि (Libra)

साझेदारी में लाभ

प्रेम जीवन के लिए अच्छा दिन

नए काम की शुरुआत संभव

मन प्रसन्न रहेगा

उपाय: माता लक्ष्मी को सफेद मिठाई चढ़ाएं

वृश्चिक राशि (Scorpio)

रुके हुए काम पूरे होंगे

धन संबंधी चिंता दूर होगी

रिश्तों में विश्वास बढ़ेगा

गुस्से से बचें

उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें

धनु राशि (Sagittarius)

भाग्य का साथ मिलेगा

नौकरी और व्यापार में सफलता

यात्रा लाभदायक

शिक्षा में प्रगति

उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें

मकर राशि (Capricorn)

करियर में नई जिम्मेदारी मिल सकती है

आर्थिक स्थिति मजबूत होगी

परिवार में शुभ समाचार

थकान महसूस हो सकती है

उपाय: शनिवार को काले तिल का दान करें

कुंभ राशि (Aquarius)

नए साल की शुरुआत सकारात्मक

इनकम बढ़ाने के मौके

दोस्तों से सहयोग मिलेगा

सेहत सामान्य

उपाय: शनि मंत्र का जाप करें

मीन राशि (Pisces)

मन आध्यात्मिक रहेगा

पुराने प्रयास सफल होंगे

प्रेम जीवन मधुर

आत्मविश्वास बढ़ेगा

उपाय: पीले वस्त्र धारण करें.

