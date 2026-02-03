Aaj Ka Rashifal 3 February 2026: मेष, वृष, सिंह, कन्या राशि वालों को मिलेगा परिवार का साथ, पढ़ें 12 राशियों का राशिफल

Today Horoscope: आज का दिन बहुत शुभ है. आज फाल्गुन माह की द्वितीया तिथि है. आज सिंह राशि में रहेंगे.3 फरवरी का दिन 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा, यहां पढ़ें मेष से मीन राशि का आज का राशिफल.

मेष राशि-

मेष राशि वालों के लिए आज दिन बदलाव वाला रहेगा. इस दिन आपकी फुल एनर्जी के साख काम करेंगे. साथ ही आज आपकी लाइफ में एक बड़ा टर्निंग मोड आ सकता है तो आपकी बहुत से मुश्किलों को हल करेंगा.

वृषभ राशि-

वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन बेहतरीन रहेगा. इस दिन वृषभ राशि वालों को परिवार का सपोर्ट मिलेगा. आपके पेंडिंग काम आज समाप्त हो सकते है. नए इनकम सोर्स मिल सकते हैं. लेन-देन में फायदा होगा.

मिथुन राशि-

मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा. जरूरी और बड़े काम में माता-पिता से सलाह लें,सरकारी काम में नीति नियम का पालन करें. किसी काम में गड़बड़ी करने से बचें. आपको काम करने में आसानी होगी.

कर्क राशि-

कर्क राशि वालों को आज संतान की तरक्की की खुशी मिलेगी. आपके अधूरे काम आज परे हो सकते हैं. मेहनत करें और फल की चिंता ना करें. आज पुरानी देनदारी निपटा सकते हैं. आपके शादीशुदा लाइफ में एक दूसरे की भावनाओं को समझें.

सिंह राशि-

आज आपका दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा, सिंह राशि वालों को आज किसी दोस्त का सहयोग मिलेगा. आपके कोर्ट-कचहरी के मामले रुक सकते हैं. समय रहते सब सही होगा. आपके परिवार में खुशियों का वास होगा.

कन्या राशि-

कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा. आपकोकिसी के मामले में दखल देने से बचना होगा, किसी बड़े प्रोजेक्ट में पैसा लगाने की सोच रहे हैं तो बचें, किसी से सलाह लें. परिवार की जिम्मेदारियां आ सकती है.

तुला राशि-

तुला राशि वालों के लिए आज का दिन अच्छा होने वाला है. आज आप किसी धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं. आपकी मेहनत रंग लाएगी और आप काम को अच्छे से करेंगे. दूसरों के साथ बातचीत करने से फायदा होगा. शादी की प्लैनिंग कर सकते हैं.

वृश्चिक राशि-

वृश्चिक राशि वालों के लिए यह दिन अच्छा रहेगा. आज डेली के कामों में आपको समय लग सकता है. आज आपको कारोबार में पैसा लगाने से बड़ों की राय लें. पिता बच्चों की इच्छाएं पूरी करने की कोशिश करेंगे. जो लोग नया बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए अच्छा दिन है.

धनु राशि-

धनु राशि वालों के आज काम पूरे हो सकते हैं. समय रहते अपनी करियर पर ध्यान दें, वरना मुश्किल हो सकती है. जीवन में नए अवसर मिल सकते हैं. बिजनेस में भाई का साथ और सहयोग मिल सकता है. कई लो अपनी लाइन में बदलाव भी कर सकते हैं.

मकर राशि-

मकर राशि वालों के लिए आज का दिन शुभ रहेगा. इस दिन आप अपनी राय रख सकते हैं. आपकी योजना से लोग प्रभावित हो सकते हैं. घर की साज सज्जा का ध्यान रखें. आज किसी बात को लेकर जिद्द ना करें.

कुंभ राशि-

आज का दिन नई उमंगों से बना रहेगा. आर्थिक रूप से लाभ मिलेगा. छोटे बच्चे खुश रहेंगे. स्टूडेंट्स के लिए दिन विशेष रहेगा. इस दिन अपने काम को अच्छे से पूरा करें. सेहत पहने से बेहतर रहेगी. दोस्तों के साथ पार्टी का प्लान बन सकता है.

मीन राशि-

मीन राशि वालों के लिए आज का दिन बड़ों की मदद से अच्छा हो सकता है. अचछी खबर मिल सकती है. लाइफ पार्टनर आपकी मदद के लिए आगे आएंगे, जिससे आपका रिश्ता और ज्यादा मजबूत होगा.