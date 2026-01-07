Aaj Ka Panchang: 7 जनवरी 2026, बुधवार का पंचांग, यहां पढ़ें शुभ मुहूर्त और राहु काल का समय

Aaj Ka Panchang: आज माघ माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है. बुधवार का दिन गणेश जी को समर्पित है. इस दिन को अति शुभ माना जा रहा है. आज के दिन किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत शुभ मुहूर्त को देखकर ही करें.

पंचांग के जरिए हम प्रत्येक दिन शुभ समय, राहु काल, योग, तिथि के बारे में जान सकते हैं. पंचांग का अर्थ हैं ‘पांच अंग’. एक पारंपरिक हिंदू कैलेंडर है जो ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित है. पंचांग में तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण नामक पांच खगोलीय घटकों की जानकारी दी जाती है. जिसका ज्यादातर उपयोग शुभ मुहूर्त और महत्वपूर्ण धार्मिक और ज्योतिषीय कार्यों के लिए किया जाता है.

पंचांग को ज्योतिष शास्त्र के लिए भी महत्वपूर्ण माना गया है और जन्म कुंडली बनाने में प्रयोग किया जाता है. यहां पढ़ें आज यानि 7 जनवरी, 2026 बुधवार का पंचांग और जानें आज का शुभ मुहूर्त और राहु काल.

सूर्योदय एवं चन्द्रोदय

सूर्योदय 07:15

सूर्यास्त 17:40

चन्द्रोदय 21:55

चन्द्रास्त 10:09

पञ्चाङ्ग

तिथि पञ्चमी – 30:33+ तक षष्ठी

नक्षत्र मघा – 11:56 तक, पूर्वाफाल्गुनी

योग आयुष्मान् – 18:34 तक

वार बुधवार

पक्ष कृष्ण पक्ष

चन्द्र मास, सम्वत एवं बृहस्पति संवत्सर

विक्रम सम्वत 2082 कालयुक्त

बृहस्पति संवत्सर कालयुक्त – अप्रैल 25, 2025 को 15:07 बजे तक

शक सम्वत 1947 विश्वावसु

गुजराती सम्वत 2082 पिङ्गल

प्रविष्टे/गते 23

पौष – अमान्त

राशि तथा नक्षत्र

चन्द्र राशि सिंह

नक्षत्र पद मघा – 11:56 तक

सूर्य राशि धनु

सूर्य नक्षत्र पूर्वाषाढा

सूर्य नक्षत्र पद पूर्वाषाढा – 26:11+ तक

शुभ समय

ब्रह्म मुहूर्त जनवरी 06 को 29:26+ बजे से जनवरी 06 को 30:21+ बजे

प्रातः सन्ध्या जनवरी 06 को 29:53+ बजे से 07:15

अभिजित मुहूर्त कोई नहीं

विजय मुहूर्त 14:12 से 14:53

गोधूलि मुहूर्त 17:37 से 18:04

सायाह्न सन्ध्या 17:40 से 19:01

अमृत काल 09:34 से 11:09

निशिता मुहूर्त 24:00+ से 24:55+

29:53+ से जनवरी 08 को 07:31 बजे

अशुभ समय

राहुकाल 12:27 से 13:46

यमगण्ड 08:33 से 09:51

गुलिक काल 11:09 से 12:27

विडाल योग 11:56 से 31:15+

वर्ज्य 20:05 से 21:43

दुर्मुहूर्त 12:07 से 12:48

गण्ड मूल 07:15 से 11:56

बाण रज – 18:20 तक