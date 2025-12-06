Aaj Ka Panchang: 6 दिसंबर, शनिवार का पंचांग, यहां पढ़ें शुभ मुहूर्त और राहु काल का समय

Aaj Ka Panchang: आज पौष माह के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है. शनिवार का दिन शनि देव को समर्पित है. इस दिन को अति शुभ माना जा रहा है. आज के दिन किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत शुभ मुहूर्त को देखकर ही करें.

पंचांग के जरिए हम प्रत्येक दिन शुभ समय, राहु काल, योग, तिथि के बारे में जान सकते हैं. पंचांग का अर्थ हैं ‘पांच अंग’. एक पारंपरिक हिंदू कैलेंडर है जो ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित है. पंचांग में तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण नामक पांच खगोलीय घटकों की जानकारी दी जाती है. जिसका ज्यादातर उपयोग शुभ मुहूर्त और महत्वपूर्ण धार्मिक और ज्योतिषीय कार्यों के लिए किया जाता है.

पंचांग को ज्योतिष शास्त्र के लिए भी महत्वपूर्ण माना गया है और जन्म कुंडली बनाने में प्रयोग किया जाता है. यहां पढ़ें आज यानि 6 दिसंबर, 2025 शनिवार का पंचांग और जानें आज का शुभ मुहूर्त और राहु काल.

सूर्योदय एवं चन्द्रोदय

सूर्योदय 06:59 AM

सूर्यास्त 05:24 PM

चन्द्रोदय 05:36 PM

चन्द्रास्त 07:22 AM

पञ्चाङ्ग

तिथि प्रतिपदा – 12:55 AM, दिसम्बर 06 तक

नक्षत्र रोहिणी – 11:46 AM तक

योग सिद्ध – 08:08 AM तक

वार शुक्रवार

पक्ष कृष्ण पक्ष

चन्द्र मास, सम्वत एवं बृहस्पति संवत्सर

विक्रम सम्वत 2082 कालयुक्त

बृहस्पति संवत्सर कालयुक्त – 03:07 PM, अप्रैल 25, 2025 तक

शक सम्वत 1947 विश्वावसु

गुजराती सम्वत 2082 पिङ्गल

चन्द्रमास पौष – पूर्णिमान्त

प्रविष्टे/गते 20

राशि तथा नक्षत्र

चन्द्र राशि वृषभ – 10:15 PM तक

नक्षत्र पद रोहिणी – 11:46 AM तक

सूर्य राशि वृश्चिक

सूर्य नक्षत्र ज्येष्ठा

सूर्य नक्षत्र पद ज्येष्ठा

शुभ समय

ब्रह्म मुहूर्त 05:11 AM से 06:05 AM

प्रातः सन्ध्या 05:38 AM से 06:59 AM

अभिजित मुहूर्त 11:51 AM से 12:33 PM

विजय मुहूर्त 01:56 PM से 02:37 PM

गोधूलि मुहूर्त 05:21 PM से 05:49 PM

सायाह्न सन्ध्या 05:24 PM से 06:46 PM

अमृत काल 08:59 AM से 10:22 AM

निशिता मुहूर्त 11:45 PM से 12:39 AM, दिसम्बर 06

01:06 AM, दिसम्बर 06 से 02:30 AM, दिसम्बर 06

अशुभ समय

राहुकाल 10:54 AM से 12:12 PM

यमगण्ड 02:48 PM से 04:06 PM

आडल योग 11:46 AM से 07:00 AM, दिसम्बर 06

दुर्मुहूर्त 09:04 AM से 09:46 AM

गुलिक काल 08:18 AM से 09:36 AM 12:33 PM से 01:14 PM

वर्ज्य 04:41 PM से 06:05 PM

बाण मृत्यु – 08:35 AM से पूर्ण रात्रि तक