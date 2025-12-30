Home > धर्म > Aaj Ka Panchang: 30 दिसंबर, मंगलवार का पंचांग, यहां पढ़ें शुभ मुहूर्त और राहु काल का समय

Aaj Ka Panchang: 30 दिसंबर, मंगलवार का पंचांग, यहां पढ़ें शुभ मुहूर्त और राहु काल का समय

Aaj Ka Panchang: आज 30 दिसंबर, मंगलवार का दिन है. इस दिन पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है. आज के पंचांग से जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त, राहु काल का समय और इस दिन बनने वाले शुभ योग.

By: Tavishi Kalra | Published: December 30, 2025 5:11:48 AM IST

Aaj Ka Panchang: 30 दिसंबर, मंगलवार का पंचांग, यहां पढ़ें शुभ मुहूर्त और राहु काल का समय


Aaj Ka Panchang: आज पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है. मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित है. इस दिन को अति शुभ माना जा रहा है. आज के दिन किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत शुभ मुहूर्त को देखकर ही करें. 

You Might Be Interested In

पंचांग के जरिए हम प्रत्येक दिन शुभ समय, राहु काल, योग, तिथि के बारे में जान सकते हैं. पंचांग का अर्थ हैं ‘पांच अंग’. एक पारंपरिक हिंदू कैलेंडर है जो ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित है. पंचांग में तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण नामक पांच खगोलीय घटकों की जानकारी दी जाती है. जिसका ज्यादातर उपयोग शुभ मुहूर्त और महत्वपूर्ण धार्मिक और ज्योतिषीय कार्यों के लिए किया जाता है.

पंचांग को ज्योतिष शास्त्र के लिए भी महत्वपूर्ण माना गया है और जन्म कुंडली बनाने में प्रयोग किया जाता है. यहां पढ़ें आज यानि 30 दिसंबर, 2025 मंगलवार का पंचांग और जानें आज का शुभ मुहूर्त और राहु काल.

You Might Be Interested In

सूर्योदय एवं चन्द्रोदय

सूर्योदय    07:13
सूर्यास्त    17:34
चन्द्रोदय    13:33
चन्द्रास्त    27:43+

पञ्चाङ्ग

तिथि    दशमी – 07:50 तक,एकादशी – 29:00+ तक,द्वादशी
नक्षत्र    भरणी – 27:58+ तक कृत्तिका
करण    गर – 07:50 तक
योग    सिद्ध – 25:02+ तक
वणिज – 18:28 तक
वार    मंगलवार
पक्ष    शुक्ल पक्ष

चन्द्र मास, सम्वत एवं बृहस्पति संवत्सर

विक्रम सम्वत    2082 कालयुक्त
बृहस्पति संवत्सर कालयुक्त – अप्रैल 25, 2025 को 15:07 बजे तक
शक सम्वत    1947 विश्वावसु
गुजराती सम्वत    2082 पिङ्गल
चन्द्रमास    पौष – पूर्णिमान्त
प्रविष्टे/गते    15
पौष – अमान्त

राशि तथा नक्षत्र

चन्द्र राशि    मेष
नक्षत्र पद    भरणी – 11:35 तक
सूर्य राशि    धनु
सूर्य नक्षत्र    पूर्वाषाढा
सूर्य नक्षत्र पद    पूर्वाषाढा

Spiritual Explainer: क्या महिलाएं हनुमान जी का लॉकेट पहन सकती हैं? जानें नियम, लाभ और पहनने का सही तरीका

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

You Might Be Interested In
Tags: 30 decemberaaj ka panchangrahu kaalshubh muhuratToday Panchang
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

न्यू ईयर पार्टी के लिए सेलेब्रिटी स्टाइल आइडियाज

December 29, 2025

आयशा सिंह से लेकर फरहाना भट्ट तक, टीवी स्टार्स जिन्होंने...

December 29, 2025

कावासाकी वर्सेस 650 भारत में हुई लॉन्च, जानें क्या है...

December 28, 2025

इन भोजपुरी गानों को कॉपी कर चुका बॉलीवुड, यहां देखें...

December 27, 2025

सिर्फ थियेटर नहीं, अब स्ट्रीमिंग के भी ‘किंग’, इन एक्टर्स...

December 26, 2025

ऑफिस डेस्क के लिए क्या है बेस्ट स्नैक्स? काम के...

December 26, 2025
Aaj Ka Panchang: 30 दिसंबर, मंगलवार का पंचांग, यहां पढ़ें शुभ मुहूर्त और राहु काल का समय

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Aaj Ka Panchang: 30 दिसंबर, मंगलवार का पंचांग, यहां पढ़ें शुभ मुहूर्त और राहु काल का समय
Aaj Ka Panchang: 30 दिसंबर, मंगलवार का पंचांग, यहां पढ़ें शुभ मुहूर्त और राहु काल का समय
Aaj Ka Panchang: 30 दिसंबर, मंगलवार का पंचांग, यहां पढ़ें शुभ मुहूर्त और राहु काल का समय
Aaj Ka Panchang: 30 दिसंबर, मंगलवार का पंचांग, यहां पढ़ें शुभ मुहूर्त और राहु काल का समय