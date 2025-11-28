Home > धर्म > Aaj Ka Panchang: 28 नवंबर, शुक्रवार का पंचांग, यहां पढ़ें शुभ मुहूर्त और राहु काल का समय

Aaj Ka Panchang: 28 नवंबर, शुक्रवार का पंचांग, यहां पढ़ें शुभ मुहूर्त और राहु काल का समय

Aaj Ka Panchang: आज मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है. शुक्रवार का दिन संतोषी माता को समर्पित होता है. तो आइए जानते हैं आज के दिन के शुभ मुहूर्त, राहु काल का समय और इस दिन बनने वाले शुभ योग के बारे में.

By: Shivi Bajpai | Published: November 28, 2025 5:00:35 AM IST

Aaj Ka Panchang: आज मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है. शुक्रवार का दिन मां संतोषी को समर्पित है. इस दिन के शुभ मुहूर्त और राहु काल के समय के बारे में जानें विस्तार सें. पंचांग के जरिए हम प्रत्येक दिन शुभ समय, राहु काल, योग, तिथि के बारे में जान सकते हैं. पंचांग का अर्थ हैं ‘पांच अंग’. एक पारंपरिक हिंदू कैलेंडर है जो ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित है. पंचांग में तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण नामक खगोलीय घटनाओं की जानकारी दी जाती है. जिसका उपयोग शुभ मुहूर्त और धार्मिक महत्व को बताने के लिए किया जाता है.

सूर्योदय एवं चन्द्रोदय

सूर्योदय: सुबह 06:58

सूर्यास्त : शाम 05:32

चंद्रोदय: 12:48 PM

चंद्रास्त: 12:40 AM

पंचांग का समय

दिनांक: 28 नवंबर 2025

वार : शुक्रवार

माह (अमावस्यांत) : मार्गशीर्ष

माह (पूर्णिमांत) : मार्गशीर्ष

ऋतु : हेमंत

आयन : दक्षिणायन

पक्ष : शुक्ल पक्ष

तिथि: अष्टमी तिथि (29 नवंबर रात 12:15 बजे तक) उसके बाद नवमी तिथि

नक्षत्र: शततार्क नक्षत्र (29 नवंबर रात 02:49 बजे तक) उसके बाद पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र

योग: व्याघात योग (सुबह 11:04 बजे तक) उसके बाद हर्षण योग

करण: विष्टि भद्र करण (दोपहर 12:28 बजे तक) उसके बाद भाव करण

चंद्र राशि: कुंभ

सूर्य राशि: वृश्चिक

अशुभ समय: 

राहु काल: सुबह 10:56 से दोपहर 12:15 तक

शुभ मुहूर्त:

अभिजित : दोपहर 11:54 से दोपहर 12:36

चन्द्र मास, सम्वत एवं बृहस्पति संवत्सर

संवत्सर : विश्वावसु

संवत्सर(उत्तर) : सिद्धार्थी

विक्रम संवत: 2082 विक्रम संवत

शक संवत: 1947 शक संवत

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

