Aaj Ka Panchang: 24 जनवरी 2026, शनिवार का पंचांग, यहां पढ़ें शुभ मुहूर्त और राहु काल का समय

Aaj Ka Panchang: आज माघ माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है. आज छठा गुप्त नवरात्रि है. इस दिन को अति शुभ माना जा रहा है. आज के दिन किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत शुभ मुहूर्त को देखकर ही करें.

पंचांग के जरिए हम प्रत्येक दिन शुभ समय, राहु काल, योग, तिथि के बारे में जान सकते हैं. पंचांग का अर्थ हैं ‘पांच अंग’. एक पारंपरिक हिंदू कैलेंडर है जो ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित है. पंचांग में तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण नामक पांच खगोलीय घटकों की जानकारी दी जाती है. जिसका ज्यादातर उपयोग शुभ मुहूर्त और महत्वपूर्ण धार्मिक और ज्योतिषीय कार्यों के लिए किया जाता है.

पंचांग को ज्योतिष शास्त्र के लिए भी महत्वपूर्ण माना गया है और जन्म कुंडली बनाने में प्रयोग किया जाता है. यहां पढ़ें आज यानि 24 जनवरी, 2026 शुक्रवार पंचांग और जानें आज का शुभ मुहूर्त और राहु काल.

सूर्योदय एवं चन्द्रोदय

सूर्योदय 07:13

सूर्यास्त 17:54

चन्द्रोदय 10:22

चन्द्रास्त 23:19

पञ्चाङ्ग

तिथि षष्ठी – 24:39+ तक

नक्षत्र उत्तर भाद्रपद – 14:16 तक

योग शिव – 14:02 तक

करण कौलव – 13:15 तक

तैतिल – 24:39+ तक

वार शनिवार

पक्ष शुक्ल पक्ष

चन्द्र मास, सम्वत एवं बृहस्पति संवत्सर

विक्रम सम्वत 2082 कालयुक्त

बृहस्पति संवत्सर कालयुक्त – अप्रैल 25, 2025 को 15:07 बजे तक

शक सम्वत 1947 विश्वावसु

गुजराती सम्वत 2082 पिङ्गल

चन्द्रमास माघ – पूर्णिमान्त

प्रविष्टे/गते 11

माघ – अमान्त

राशि तथा नक्षत्र

चन्द्र राशि मीन

नक्षत्र पद उत्तर भाद्रपद – 08:22 तक

सूर्य राशि मकर

सूर्य नक्षत्र उत्तराषाढा

सूर्य नक्षत्र पद उत्तराषाढा

शुभ समय

ब्रह्म मुहूर्त जनवरी 23 को 29:26+ बजे से जनवरी 23 को 30:20+ बजे

प्रातः सन्ध्या जनवरी 23 को 29:53+ बजे से 07:13

अभिजित मुहूर्त 12:12 से 12:55

विजय मुहूर्त 14:20 से 15:03

गोधूलि मुहूर्त 17:51 से 18:18

सायाह्न सन्ध्या 17:54 से 19:14

अमृत काल 09:31 से 11:06

निशिता मुहूर्त 24:07+ से 25:00+

रवि योग 07:13 से 10:56, 14:16 से 31:13+

अशुभ समय

राहुकाल 09:53 से 11:13

यमगण्ड 13:53 से 15:13

आडल योग 14:16 से 31:13+

विडाल योग 07:13 से 14:16

गुलिक काल 07:13 से 08:33

दुर्मुहूर्त 07:13 से 07:56

वर्ज्य 25:55+ से 27:29, 07:56 से 08:38

गण्ड मूल 14:16 से 31:13+

पञ्चक पूरे दिन

बाण मृत्यु – 10:56 से पूर्ण रात्रि तक