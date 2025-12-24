Aaj Ka Panchang: 24 दिसंबर, बुधवार का पंचांग, यहां पढ़ें शुभ मुहूर्त और राहु काल का समय

Aaj Ka Panchang: आज पौष माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है. बुधवार का दिन हनुवार का दिन है. इस दिन को अति शुभ माना जा रहा है. आज के दिन किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत शुभ मुहूर्त को देखकर ही करें.
पंचांग के जरिए हम प्रत्येक दिन शुभ समय, राहु काल, योग, तिथि के बारे में जान सकते हैं. पंचांग का अर्थ हैं ‘पांच अंग’. एक पारंपरिक हिंदू कैलेंडर है जो ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित है. पंचांग में तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण नामक पांच खगोलीय घटकों की जानकारी दी जाती है. जिसका ज्यादातर उपयोग शुभ मुहूर्त और महत्वपूर्ण धार्मिक और ज्योतिषीय कार्यों के लिए किया जाता है.
पंचांग को ज्योतिष शास्त्र के लिए भी महत्वपूर्ण माना गया है और जन्म कुंडली बनाने में प्रयोग किया जाता है. यहां पढ़ें आज यानि 24 दिसंबर, 2025 बुधवार का पंचांग और जानें आज का शुभ मुहूर्त और राहु काल.
सूर्योदय एवं चन्द्रोदय
सूर्योदय 07:11
सूर्यास्त 17:30
चन्द्रोदय 10:16
चन्द्रास्त 21:26
पञ्चाङ्ग
तिथि चतुर्थी 13:11 तक
नक्षत्र धनिष्ठा – पूर्ण रात्रि तक
करण विष्टि – 13:11 तक
योग हर्षण – 16:02 तक
वार बुधवार
पक्ष शुक्ल पक्ष
चन्द्र मास, सम्वत एवं बृहस्पति संवत्सर
विक्रम सम्वत 2082 कालयुक्त
बृहस्पति संवत्सर कालयुक्त – अप्रैल 25, 2025 को 15:07 बजे तक
शक सम्वत 1947 विश्वावसु
गुजराती सम्वत 2082 पिङ्गल
चन्द्रमास पौष – पूर्णिमान्त
प्रविष्टे/गते 9
राशि तथा नक्षत्र
चन्द्र राशि मकर – 19:46 तक
नक्षत्र पद धनिष्ठा – 13:28 तक
सूर्य राशि धनु
सूर्य नक्षत्र मूल
सूर्य नक्षत्र पद मूल
शुभ समय
ब्रह्म मुहूर्त दिसम्बर 23 को 29:22+ बजे से दिसम्बर 23 को 30:16+ बजे
प्रातः सन्ध्या दिसम्बर 23 को 29:49+ बजे से 07:11
अभिजित मुहूर्त कोई नहीं
विजय मुहूर्त 14:04 से 14:45
गोधूलि मुहूर्त 17:28 से 17:55
सायाह्न सन्ध्या 17:30 से 18:53
अमृत काल 21:23 से 23:04
निशिता मुहूर्त 23:54 से 24:48+
अशुभ समय
राहुकाल 12:21 से 13:38
यमगण्ड 08:29 से 09:46
गुलिक काल 11:03 से 12:21
विडाल योग पूरे दिन
वर्ज्य 11:19 से 13:00
दुर्मुहूर्त 12:00 से 12:41
बाण रोग – 24:32+ तक
भद्रा 07:11 से 13:11
पञ्चक 19:46 से 31:12+