Aaj Ka Panchang: 23 नवंबर रविवार का पंचांग, यहां पढ़ें, आज का शुभ मुहूर्त और राहु काल का समय

Aaj Ka Panchang: आज मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है. रविवार का दिन सूर्य देव महाराज को समर्पित है. इस दिन को अति शुभ माना जा रहा है. आज के दिन किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत शुभ मुहूर्त को देखकर ही करें.

पंचांग के जरिए हम प्रत्येक दिन शुभ समय, राहु काल, योग, तिथि के बारे में जान सकते हैं. पंचांग का अर्थ हैं ‘पांच अंग’. एक पारंपरिक हिंदू कैलेंडर है जो ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित है. पंचांग में तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण नामक पांच खगोलीय घटकों की जानकारी दी जाती है. जिसका ज्यादातर उपयोग शुभ मुहूर्त और महत्वपूर्ण धार्मिक और ज्योतिषीय कार्यों के लिए किया जाता है.

पंचांग को ज्योतिष शास्त्र के लिए भी महत्वपूर्ण माना गया है और जन्म कुंडली बनाने में प्रयोग किया जाता है. यहां पढ़ें आज यानि 23 नवंबर, 2025 रविवार का पंचांग और जानें आज का शुभ मुहूर्त और राहु काल.

सूर्योदय एवं चन्द्रोदय

सूर्योदय 06:50 AM

सूर्यास्त 05:25 PM

चन्द्रोदय 09:31 AM

चन्द्रास्त 07:37 PM

पंचांग

तिथि तृतीया – 07:24 PM तक

नक्षत्र मूल – 07:28 PM तक, पूर्वाषाढा

योग धृति – 12:09 PM तक

करण गर – 07:24 PM तक

शूल वणिज – पूर्ण रात्रि तक

वार रविवार

पक्ष शुक्ल पक्ष

चन्द्र मास, सम्वत एवं बृहस्पति संवत्सर

विक्रम सम्वत- 2082 कालयुक्त बृहस्पति संवत्सर कालयुक्त -03:07 PM, अप्रैल 25, 2025 तक

शक सम्वत 1947 विश्वावसु

गुजराती सम्वत 2082 पिङ्गल चन्द्रमास मार्गशीर्ष – पूर्णिमान्त

प्रविष्टे/गते 8 मार्गशीर्ष – अमान्त

राशि तथा नक्षत्र

चन्द्र राशि धनु

नक्षत्र पद मूल – 12:49 PM

सूर्य नक्षत्र अनुराधा

सूर्य नक्षत्र पद अनुराधा

शुभ समय

ब्रह्म मुहूर्त 05:03 AM से 05:56 AM प्रातः सन्ध्या 05:30 AM से 06:50 AM

अभिजित मुहूर्त 11:46 AM से 12:29 PM

विजय मुहूर्त 01:53 PM से 02:36 PM

गोधूलि मुहूर्त 05:22 PM से 05:49 PM सायाह्न सन्ध्या 05:25 PM से 06:45 PM

अमृत काल 12:21 PM से 02:07 PM निशिता मुहूर्त 11:41 PM से 12:35 AM, नवम्बर 24

सर्वार्थ सिद्धि योग 06:50 AM से 07:28 PM रवि योग 07:28 PM से 06:51 AM, नवम्बर 24

अशुभ समय

राहुकाल 04:05 PM से 05:25 यमगण्ड 12:07 PM से 01:27 PM

गुलिक काल 02:46 PM से 04:05 PM विडाल योग 06:50 AM से 07:28 PM

वर्ज्य 05:41 PM से 07:28 PM दुर्मुहूर्त 04:00 PM से 04:42 PM

06:02 AM, नवम्बर 24 से 07:48 AM, नवम्बर 24

गण्ड मूल 06:50 AM से 07:28 PM

बाण चोर – 12:11 PM तक

