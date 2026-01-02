Aaj Ka Panchang: 2 जनवरी 2026, शुक्रवार का पंचांग, यहां पढ़ें शुभ मुहूर्त और राहु काल का समय

Aaj Ka Panchang: आज साल का दूसरे दिन है. आज पौष माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है. शुक्रवार का दिन लक्ष्मी जी को समर्पित है. इस दिन को अति शुभ माना जा रहा है. आज के दिन किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत शुभ मुहूर्त को देखकर ही करें.
पंचांग के जरिए हम प्रत्येक दिन शुभ समय, राहु काल, योग, तिथि के बारे में जान सकते हैं. पंचांग का अर्थ हैं ‘पांच अंग’. एक पारंपरिक हिंदू कैलेंडर है जो ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित है. पंचांग में तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण नामक पांच खगोलीय घटकों की जानकारी दी जाती है. जिसका ज्यादातर उपयोग शुभ मुहूर्त और महत्वपूर्ण धार्मिक और ज्योतिषीय कार्यों के लिए किया जाता है.
पंचांग को ज्योतिष शास्त्र के लिए भी महत्वपूर्ण माना गया है और जन्म कुंडली बनाने में प्रयोग किया जाता है. यहां पढ़ें आज यानि 2 जनवरी, 2026 शुक्रवार का पंचांग और जानें आज का शुभ मुहूर्त और राहु काल.
सूर्योदय एवं चन्द्रोदय
सूर्योदय 07:14
सूर्यास्त 17:36
चन्द्रोदय 16:18
चन्द्रास्त 31:12
पञ्चाङ्ग
तिथि चतुर्दशी – 18:53 तक पूर्णिमा
नक्षत्र मृगशिरा – 20:04 तक
योग शुक्ल – 13:07 तक
वार शुक्रवार
पक्ष शुक्ल पक्ष
चन्द्र मास, सम्वत एवं बृहस्पति संवत्सर
विक्रम सम्वत 2082 कालयुक्त
बृहस्पति संवत्सर कालयुक्त – अप्रैल 25, 2025 को 15:07 बजे तक
शक सम्वत 1947 विश्वावसु
गुजराती सम्वत 2082 पिङ्गल
चन्द्रमास पौष – पूर्णिमान्तⓘ
प्रविष्टे/गते 18
राशि तथा नक्षत्र
चन्द्र राशि वृषभ – 09:25 तक
नक्षत्र पद मृगशिरा – 09:25 तक
सूर्य राशि धनु
सूर्य नक्षत्र पूर्वाषाढा
शुभ समय
ब्रह्म मुहूर्त जनवरी 01 को 29:25+ बजे से जनवरी 01 को 30:20+ बजे
प्रातः सन्ध्या जनवरी 01 को 29:52+ बजे से 07:14
अभिजित मुहूर्त 12:04 से 12:46
विजय मुहूर्त 14:09 से 14:50
गोधूलि मुहूर्त 17:33 से 18:01
सायाह्न सन्ध्या 17:36 से 18:58
अमृत काल 12:16 से 13:41
निशिता मुहूर्त 23:58 से 24:53+
रवि योग 07:14 से 20:04
अशुभ समय
राहुकाल 11:07 से 12:25
यमगण्ड 15:01 से 16:18
आडल योग 07:14 से 20:04
दुर्मुहूर्त 09:19 से 10:00
गुलिक काल 08:32 से 09:50 12:46 से 13:27
वर्ज्य 27:33+ से 28:59+
भद्रा 18:53 से 29:11+
बाण रोग – 20:33 तक