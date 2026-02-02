Aaj Ka Panchang: 2 फरवरी 2026, सोमवार का पंचांग, यहां पढ़ें शुभ मुहूर्त और राहु काल का समय

Aaj Ka Panchang: आज फाल्गुन माह की प्रतिपदा तिथि है. इस दिन को अति शुभ माना जा रहा है. आज से फाल्गुन माह की शुरुआत हो रही है.आज के दिन किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत शुभ मुहूर्त को देखकर ही करें.

पंचांग के जरिए हम प्रत्येक दिन शुभ समय, राहु काल, योग, तिथि के बारे में जान सकते हैं. पंचांग का अर्थ हैं ‘पांच अंग’. एक पारंपरिक हिंदू कैलेंडर है जो ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित है. पंचांग में तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण नामक पांच खगोलीय घटकों की जानकारी दी जाती है. जिसका ज्यादातर उपयोग शुभ मुहूर्त और महत्वपूर्ण धार्मिक और ज्योतिषीय कार्यों के लिए किया जाता है.

पंचांग को ज्योतिष शास्त्र के लिए भी महत्वपूर्ण माना गया है और जन्म कुंडली बनाने में प्रयोग किया जाता है. यहां पढ़ें आज यानि 2 फरवरी, 2026 सोमवार का पंचांग और जानें आज का शुभ मुहूर्त और राहु काल.

सूर्योदय एवं चन्द्रोदय

सूर्योदय 07:09

सूर्यास्त 18:01

चन्द्रोदय 18:33

चन्द्रास्त 07:27

Premanand Ji Maharaj: प्रेमानंद जी महाराज से जानें चिंताओं से कैसे मुक्ति मिल सकती है?

पञ्चाङ्ग

तिथि प्रतिपदा – 25:52+ तक द्वितीया

नक्षत्र अश्लेशा – 22:47 तक मघा

योग आयुष्मान् – 07:21 तक

करण बालव – 14:41 तक

सौभाग्य – 28:46+ तक

कौलव – 25:52+ तक

वार सोमवार

पक्ष कृष्ण पक्ष

चन्द्र मास, सम्वत एवं बृहस्पति संवत्सर

विक्रम सम्वत 2082 कालयुक्त

बृहस्पति संवत्सर कालयुक्त – अप्रैल 25, 2025 को 15:07 बजे तक

शक सम्वत 1947 विश्वावसु

गुजराती सम्वत 2082 पिङ्गल

चन्द्रमास फाल्गुन – पूर्णिमान्त

प्रविष्टे/गते 20

माघ – अमान्त

राशि तथा नक्षत्र

चन्द्र राशि कर्क – 22:47 तक

नक्षत्र पद अश्लेशा – 11:19 तक

सूर्य राशि मकर

सूर्य नक्षत्र श्रवण

सूर्य नक्षत्र पद श्रवण

शुभ समय

ब्रह्म मुहूर्त फरवरी 01 को 29:24+ बजे से फरवरी 01 को 30:16+ बजे

प्रातः सन्ध्या फरवरी 01 को 29:50+ बजे से 07:09

अभिजित मुहूर्त 12:13 से 12:57

विजय मुहूर्त 14:24 से 15:07

गोधूलि मुहूर्त 17:59 से 18:25

सायाह्न सन्ध्या 18:01 से 19:20

अमृत काल 21:16 से 22:47

निशिता मुहूर्त 24:08+ से 25:01+

अशुभ समय

राहुकाल 08:30 से 09:52

यमगण्ड 11:13 से 12:35

आडल योग 22:47 से 31:08+

दुर्मुहूर्त 12:57 से 13:40

गुलिक काल 13:56 से 15:18 15:07 से 15:51

वर्ज्य 12:08 से 13:39

गण्ड मूल पूरे दिन

बाण मृत्यु – 07:35 से पूर्ण रात्रि तक

Know Your Tradition: शादी में सोना पहनना क्यों माना जाता है शुभ, जानें क्या कहते हैं शास्त्र

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता