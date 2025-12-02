Home > धर्म > Aaj Ka Panchang: 2 दिसंबर, मंगलवार का पंचांग, यहां पढ़ें शुभ मुहूर्त और राहु काल का समय

Aaj Ka Panchang: आज मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है. मंगलवार का दिन हनुमान समर्पित है. आज के पंचांग से जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त, राहु काल का समय और इस दिन बनने वाले शुभ योग.

By: Tavishi Kalra | Published: December 2, 2025 5:00:37 AM IST

Aaj Ka Panchang: आज मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है. मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित है. इस दिन को अति शुभ माना जा रहा है. आज के दिन किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत शुभ मुहूर्त को देखकर ही करें. 

पंचांग के जरिए हम प्रत्येक दिन शुभ समय, राहु काल, योग, तिथि के बारे में जान सकते हैं. पंचांग का अर्थ हैं ‘पांच अंग’. एक पारंपरिक हिंदू कैलेंडर है जो ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित है. पंचांग में तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण नामक पांच खगोलीय घटकों की जानकारी दी जाती है. जिसका ज्यादातर उपयोग शुभ मुहूर्त और महत्वपूर्ण धार्मिक और ज्योतिषीय कार्यों के लिए किया जाता है.

पंचांग को ज्योतिष शास्त्र के लिए भी महत्वपूर्ण माना गया है और जन्म कुंडली बनाने में प्रयोग किया जाता है. यहां पढ़ें आज यानि 2 दिसंबर, 2025 मंगलवार  का पंचांग और जानें आज का शुभ मुहूर्त और राहु काल.

सूर्योदय एवं चन्द्रोदय

सूर्योदय    06:56 AM
सूर्यास्त    05:24 PM
चन्द्रोदय    02:22 PM
चन्द्रास्त    03:42 AM

पञ्चाङ्ग

तिथि    एकादशी – 07:01 PM तक
नक्षत्र    रेवती – 11:18 PM तक
योग    व्यतीपात – 12:59 AM, दिसम्बर 02 तक
करण    वणिज – 08:20 AM तक
वार    सोमवार
पक्ष    शुक्ल पक्ष

चन्द्र मास, सम्वत एवं बृहस्पति संवत्सर

विक्रम सम्वत    2082 कालयुक्त
बृहस्पति संवत्सर    कालयुक्त – 03:07 PM, अप्रैल 25, 2025 तक
शक सम्वत    1947 विश्वावसु
गुजराती सम्वत     2082 पिङ्गल
चन्द्रमास    मार्गशीर्ष – पूर्णिमान्त
प्रविष्टे/गते    16
मार्गशीर्ष – अमान्त

राशि तथा नक्षत्र

चन्द्र राशि    मीन – 11:18 PM तक
सूर्य राशि    वृश्चिक
सूर्य नक्षत्र    अनुराधा
सूर्य नक्षत्र पद    अनुराधा

शुभ समय

ब्रह्म मुहूर्त    05:08 AM से 06:02 AM
प्रातः सन्ध्या    05:35 AM से 06:56 AM
अभिजित मुहूर्त    11:49 AM से 12:31 PM    
विजय मुहूर्त    01:55 PM से 02:37 PM
गोधूलि मुहूर्त    05:21 PM से 05:48 PM    
सायाह्न सन्ध्या    05:24 PM से 06:45 PM
अमृत काल    09:05 PM से 10:34 PM    
निशिता मुहूर्त    11:43 PM से 12:38 AM

अशुभ समय

राहुकाल    08:15 AM से 09:33 AM
यमगण्ड    10:52 AM से 12:10 PM
गुलिक काल    01:29 PM से 02:47 PM
विडाल योग    11:18 PM से 06:57 AM, दिसम्बर 02
वर्ज्य    12:14 PM से 01:43 PM
दुर्मुहूर्त    12:31 PM से 01:13 PM
गण्ड मूल    पूरे दिन        
बाण    चोर – 09:53 AM से पूर्ण रात्रि तक
भद्रा    08:20 AM से 07:01 PM
पञ्चक    06:56 AM से 11:18 PM

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

