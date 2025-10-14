Aaj Ka Panchang, 14 October 2025: आज का पंचांग, जानें यहां दिन का शुभ मुहूर्त और राहुकाल का समय

Aaj Ka Panchang, 14 October 2025: हिंदी पंचाग के अनुसार आज 14 अक्टूबर 2025 के दिन कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है, जो आज सुबह 11 बजकर 9 मिनट तक रहेगी, उसके बाद नवमी तिथि लग जायेगी. आज सूर्योदय सुबह 06 बजकर 27 मिनट पर होगा और सूर्यास्त शाम 05 बजकर 58 पर होगा. इसके अलावा आज पुनर्वसु नक्षत्र और सिद्ध योग का शानदार संयोग बन रहा हैं, जिसके लिहाज से 14 अक्टूबर का दिन अच्छा है. तो चलिए जानते हैं हिंदी पंचाग के अनुसार आज का दिन नक्षत्र और योग का समय क्या है? राहुकाल का समय क्या है?

14 October 2025 आज पुनर्वसु नक्षत्र का समय

हिंदी पंचाग (Hindi Panchang) के अनुसार आज 14 अक्टूबर 2025 को पुनर्वसु नक्षत्र पढ़ रहा है, जो सुबह 11 बजकर 53 मिनट तक रहेगा, उसके बाद पुष्य नक्षत्र लग जायेगा

पुनर्वसु नक्षत्र

पुनर्वसु को सातवां नक्षत्र माना जाता है. साथ ही इस नक्षत्र को सौभाग्य का सूचक माना जाता है. दरअसल इस नक्षत्र का अर्थ ही है – पुन: सौभाग्यशाली होना. इस नक्षत्र में जन्मे लोग सकारात्मक विचारों वाले, समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझने वाले,दूसरों की मदद के लिये आगे रहने वाले और नए दोस्त बनाने वाले होते हैं. ये अच्छे-बुरे में भेद करने की कला में भी निपुण होते हैं . साथ ही आपको बता दूं कि इस नक्षत्र के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं और इसकी राशि मिथुन है. इसके अलावा बाणों से भरे हुए एक तरकश को इसका प्रतीक चिन्ह माना जाता है और पेड़-पौधों में इसका संबंध बांस से बताया गया है. जिन लोगों का जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ हो या उन लोगों को जीवन में लाभ सुनिश्चित करने के लिये आज के दिन बांस के पौधे या उससे बनी किसी अन्य चीज़ को नमस्कार जरूर करना चाहिए.

पुष्य नक्षत्र

पुष्य नक्षत्र एक शुभ नक्षत्र है. इस नक्षत्र के दौरान शुभ कार्य करने से सफलता मिलती है. नए सामान जैसे सोना-चांदी की खरीदारी के लिए भी पुष्य नक्षत्र बड़ा ही शुभ है. पुष्य का अर्थ होता है- पोषण करने वाला.आपको बता दूं कि पुष्य नक्षत्र की राशि कर्क है. इस नक्षत्र के चारों चरण कर्क राशि में ही आते हैं. साथ ही पुष्य नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह गाय के थन को माना जाता है, जबकि इसका संबंध पीपल के पेड़ से बताया गया है. अतः आज के दिन शनिदेव के साथ-साथ पीपल के पेड़ की भी आपको उपासना करनी चाहिए.

14 October 2025 आज सिद्ध योग का सयम

आज के पंचाग ( Aaj k Panchang) के अनुसार आज सिद्ध योग पूरे दिन, पूरी रात रहेगा और अगले दिन यानी 15 अक्टूबर की प्रात 04 बजकर 10 मिनट पर खतम होगा, उसके बाद साध्य योग लग जायेगा

सिद्ध और साध्य योग

यदि आपको किसी से विद्या या कोई विधि सीखनी हो तो यह योग अति उत्तम है. इस योग में कार्य सीखने या करने में खूब मन लगता है और पूर्ण सफलता मिलती है.

14 October 2025 आज राहुकाल का समय

आज राहुकाल दोपहर 03 बजकर 05 मिनट से शाम 04 बजकर 32 मिनट तक रहेगा. ज्योतिष शास्त्र में राहुकाल एक अशुभ समय माना जाता है. राहुकाल में कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, या किसी महत्वपूर्ण यात्रा की शुरुआत करना अशुभ माना जाता है. यह हर दिन लगभग 1.5 घंटे तक रहता है और सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच कभी भी हो सकता है.

14 October 2025 आज का शुभ मुहूर्त

आज के शुभ दिन की बात करें तो दिन के शुभ मुहूर्त की बात करें तो गुरुवार को अभिजीत मुहूर्त 11 बजकर 40 मिनट से 12 बजकर 26 मिनट तक रहेगा. इस शुभ मुहूर्त में आप गृह प्रवेश, नामकरण संस्कार, विवाह, धार्मिक अनुष्ठान, और नए काम की शुरुआत जैसे कई तरह के शुभ कार्य कर सकते हैं.

Disclaimer: इस आलेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. इन खबर इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.