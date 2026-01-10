Home > धर्म > Aaj Ka Panchang: 10 जनवरी 2026, शनिवार का पंचांग, यहां पढ़ें शुभ मुहूर्त और राहु काल का समय

Aaj Ka Panchang: 10 जनवरी 2026, शनिवार का पंचांग, यहां पढ़ें शुभ मुहूर्त और राहु काल का समय

Aaj Ka Panchang: आज 10 जनवरी 2026 है. इस दिन माघ माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है. आज के पंचांग से जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त, राहु काल का समय और इस दिन बनने वाले शुभ योग.

January 10, 2026

Aaj Ka Panchang: आज माघ माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है. शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित है. इस दिन को अति शुभ माना जा रहा है. आज के दिन किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत शुभ मुहूर्त को देखकर ही करें. 

पंचांग के जरिए हम प्रत्येक दिन शुभ समय, राहु काल, योग, तिथि के बारे में जान सकते हैं. पंचांग का अर्थ हैं ‘पांच अंग’. एक पारंपरिक हिंदू कैलेंडर है जो ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित है. पंचांग में तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण नामक पांच खगोलीय घटकों की जानकारी दी जाती है. जिसका ज्यादातर उपयोग शुभ मुहूर्त और महत्वपूर्ण धार्मिक और ज्योतिषीय कार्यों के लिए किया जाता है.

पंचांग को ज्योतिष शास्त्र के लिए भी महत्वपूर्ण माना गया है और जन्म कुंडली बनाने में प्रयोग किया जाता है. यहां पढ़ें आज यानि 10 जनवरी, 2026 शनिवार का पंचांग और जानें आज का शुभ मुहूर्त और राहु काल.

सूर्योदय एवं चन्द्रोदय

सूर्योदय    07:15
सूर्यास्त    17:42
चन्द्रोदय    24:43
चन्द्रास्त    11:35

पञ्चाङ्ग

तिथि    सप्तमी – 08:23 तक अष्टमी
नक्षत्र    हस्त – 15:40 तक चित्रा
योग    अतिगण्ड – 16:59 तक
करण    बव – 08:23 तक
बालव – 21:17 तक
वार    शनिवार
पक्ष    कृष्ण पक्ष

चन्द्र मास, सम्वत एवं बृहस्पति संवत्सर

विक्रम सम्वत    2082 कालयुक्त
बृहस्पति संवत्सर कालयुक्त – अप्रैल 25, 2025 को 15:07 बजे तक
शक सम्वत    1947 विश्वावसु        
गुजराती सम्वत    2082 पिङ्गल
चन्द्रमास    माघ – पूर्णिमान्त
प्रविष्टे/गते    26
पौष – अमान्त

राशि तथा नक्षत्र

चन्द्र राशि    कन्या – 28:52+ तक
नक्षत्र पद    हस्त – 09:06 तक
सूर्य राशि    धनु
चित्रा – 22:15 तक
सूर्य नक्षत्र    पूर्वाषाढा
सूर्य नक्षत्र पद    पूर्वाषाढा

शुभ समय

ब्रह्म मुहूर्त    जनवरी 09 को 29:27+ बजे से जनवरी 09 को 30:21+ बजे    
प्रातः सन्ध्या    जनवरी 09 को 29:54+ बजे से 07:15
अभिजित मुहूर्त    12:08 से 12:50    
विजय मुहूर्त    14:13 से 14:55
गोधूलि मुहूर्त    17:39 से 18:07    
सायाह्न सन्ध्या    17:42 से 19:03
अमृत काल    09:10 से 10:54    
निशिता मुहूर्त    24:02+ से 24:56+

अशुभ समय

राहुकाल    09:52 से 11:10
यमगण्ड    13:47 से 15:05
आडल योग    15:40 से 31:15+    
दुर्मुहूर्त    07:15 से 07:57
गुलिक काल    07:15 से 08:34    07:57 से 08:39
वर्ज्य    24:30+ से 26:16+          
बाण    रोग – 17:00 से पूर्ण रात्रि तक

