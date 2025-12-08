Aaj Ka Panchang: 8 दिसंबर, सोमवार का पंचांग, यहां पढ़ें शुभ मुहूर्त और राहु काल का समय

Aaj Ka Panchang: आज पौष माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है. सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है. इस दिन के शुभ मुहूर्त और राहु काल के समय के बारे में जानें विस्तार सें. पंचांग के जरिए हम प्रत्येक दिन शुभ समय, राहु काल, योग, तिथि के बारे में जान सकते हैं. पंचांग का अर्थ हैं ‘पांच अंग’. एक पारंपरिक हिंदू कैलंडर है जो ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित है. पंचांग में तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण नामक खगोलीय घटनाओं की जानकारी दी जाती है. जिसका उपयोग शुभ मुहूर्त और धार्मिक महत्व को बताने के लिए किया जाता है.

सूर्योदय एवं चन्द्रोदय

सूर्योदय: 07:02 ए एम

सूर्यास्त: 05:24 पी एम

चंद्रोदय: 09:05 पी एम

चंद्रास्त: 10:23 ए एम

पंचांग का समय

दिनांक : 08 दिसंबर 2025

वार : सोमवार

माह (अमावस्यांत) : पौष

माह (पूर्णिमांत) : पौष

ऋतु : हेमंत

आयन : दक्षिणायन

पक्ष : कृष्ण पक्ष

तिथि: चतुर्थी तिथि

योग: ब्रह्म- 05:01 पी एम

इन्द्र

नक्षत्र: पुष्य – 02:52 ए एम, दिसम्बर 09 तक

करण बालव – 04:03 पी एम तक

कौलव – 03:09 ए एम, दिसम्बर 09 तक

चंद्र राशि: कर्क

सूर्य राशि: वृश्चिक

अशुभ समय:

राहु काल: 08:20 ए एम से 09:37 ए एम

आज का शुभ समय

ब्रह्म मुहूर्त: 05:13 ए एम से 06:02 ए एम

अभिजीत मुहूर्त: 11:52 ए एम से 12:34 पी एम

गोधूलि मुहूर्त: 05:22 पी एम से 05:49 पी एम

अमृत काल: 08:49 पी एम से 10:20 पी एम