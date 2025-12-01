Aaj Ka Panchang: 1 दिसंबर, सोमवार का पंचांग, यहां पढ़ें शुभ मुहूर्त और राहु काल का समय

Aaj Ka Panchang: पंचांग के जरिए हम प्रत्येक दिन शुभ समय, राहु काल, योग, तिथि के बारे में जान सकते हैं. पंचांग का अर्थ हैं ‘पांच अंग’. एक पारंपरिक हिंदू कैलेंडर है जो ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित है. पंचांग में तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण नामक खगोलीय घटनाओं की जानकारी दी जाती है. जिसका उपयोग शुभ मुहूर्त और धार्मिक महत्व को बताने के लिए किया जाता है.
सूर्योदय एवं चन्द्रोदय
सूर्योदय: सुबह 06:56 बजे
सूर्यास्त: 06:00 बजे
चंद्रोदय: 2:22 पी एम
चंद्रास्त: 3:42 ए एम
पंचांग का समय
दिनांक: 01 दिसंबर 2025
वार : सोमवार
माह (अमावस्यांत) : मार्गशीर्ष
माह (पूर्णिमांत): मार्गशीर्ष
ऋतु: हेमंत
आयन: दक्षिणायन
पक्ष: शुक्ल पक्ष
तिथि: एकादशी तिथि
नक्षत्र: रेवती नक्षत्र (11:18 पी एम तक) उसके बाद अश्विनी नक्षत्र
योग: व्यतीपात – 12:59 ए एम, दिसम्बर 02 तक
करण वणिज – 08:20 ए एम तकⓘ
चंद्र राशि: मीन
सूर्य राशि: वृश्चिक
अशुभ समय:
राहु काल: 08:15 ए एम से 09:33 ए एम
आज का शुभ समय
ब्रह्म मुहूर्त: 05:08 ए एम से 06:02 ए एम
अभिजीत मुहूर्त: 11:49 ए एम से 12:31 पी एम
गोधूलि मुहूर्त: 05:21 पी एम से 05:48 पी एम
अमृत काल: 09:05 पी एम से 10:34 पी एम