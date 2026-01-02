Home > धर्म > Aaj Ka Love Rashifal: 2 जनवरी, शुक्रवार को इन राशियों को लव में रहना होगा सावधान, पढ़ें लव राशिफल

Love Rashifal 2 January 2026: 2 जनवरी 2026 का दिन 12 राशियों के लव रिलेशन के लिए कैसा रहेगा, किन राशियों को मिलेगा लव का साथ, किन लोगों को करना होगा अभी इंतजार, विस्तार से पढ़ें आज का लव राशिफल.

By: Tavishi Kalra | Published: January 2, 2026 6:41:46 AM IST

Love Rashifal 2 January 2026: 2 जनवरी 2026 के दिन कुछ राशियों को लव रिलेशन में सुखद परिणाम मिलेंगे और कुछ राशियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है. जानते हैं साल के आखिर दिन कैसा रहेगा आपका लव रिलेशन, पढ़ें 12 राशियों का लव राशिफल.

मेष राशि (Aries Love Horoscope)

मेष राशि वालों की लव लाइफ में आज उत्साह बना रहेगा. इस दिस  पार्टनर के साथ समय बिताएं, उन्हें स्पेशल फील कराएं. सिंगल लोगों को लव का प्रपोजल मिल सकता है. शादीशुदा और लव रिलेशन के बीच अहंकार से बचें, वरना छोटी बात बड़ा रूप ले सकती है.

वृषभ राशि (Taurus Love Horoscope)

वृषभ राशि वालों के लव रिलेशन में स्थिरता आएगी. आप अपने जीवनसाथी या प्रेमी का पूरा सहयोग मिलेगा. पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी. विवाह के लिए बात आगे बढ़ सकती है.

मिथुन राशि (Gemini Love Horoscope)

मिथुन राशि वालों के संवाद से रिश्ते मजबूत होंगे. पार्टनर से खुलकर बात करें. लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में भरोसा बढ़ेगा. किसी तीसरे की बातों में न आएं और अपने रिश्तों को खराब ना करें.

कर्क राशि (Cancer Love Horoscope)

कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन लव के लिए लिहाज से सर्तक रहने वाला है. इस दिन भावनाएं हावी रह सकती हैं. पार्टनर आपकी भावनाओं को समझेगा. पुराने रिश्ते से जुड़ी यादें परेशान कर सकती हैं. विवाहित जीवन में मधुरता रहेगी.

सिंह राशि (Leo Love Horoscope)

सिंह राशि वालों को इस दिन रोमांस और लव लाइफ में आकर्षण बढ़ेगा. लव रिलेशन में नई ऊर्जा आएगी. पार्टनर से सरप्राइज मिल सकता है. सिंगल लोगों के लिए दिन शुभ है.

कन्या राशि (Virgo Love Horoscope)

कन्या राशि वालों को हर काम को समझदारी से करना होगा. अपने लव रिलेशन को आगे प्यार के साथ बढ़ाएं. छोटी बातों पर विवाद से बचें. पार्टनर को समय देना जरूरी है. शादीशुदा जीवन में तालमेल बढ़ेगा.

तुला राशि (Libra Love Horoscope)

तुला राशि वालों को प्यार में बैलेंस बनाकर चलना होगा.  प्रेम संबंधों में भरोसा मजबूत होगा. शादी के प्रस्ताव आ सकते हैं. पार्टनर के साथ बाहर घूमने का प्लान बन सकता है.

वृश्चिक राशि (Scorpio Love Horoscope)

वृश्चिक राशि वालों के प्यार में जुनून और भावनाएं दोनों रहेंगी. पार्टनर के प्रति आकर्षण बढ़ेगा. शक और संदेह से बचें. प्रेम विवाह की दिशा में कदम बढ़ सकता है.

धनु राशि (Sagittarius Love Horoscope)

धनु राशि वालों के लिए यह दिन खुशियां लेकर आएगा. इस दिन  पार्टनर के साथ खुलकर बात करें, अपनी अनबन को दूर करें. नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है. विवाह के योग मजबूत हो रहे हैं.

मकर राशि (Capricorn Love Horoscope)

मकर राशि वाले अपने रिश्ते को धैर्य के साथ निभाएं. पार्टनर को भावनात्मक सहारे की जरूरत होगी. काम की व्यस्तता से दूरी बढ़ सकती है. विवाहित जीवन में समझदारी जरूरी है.

कुंभ राशि (Aquarius Love Horoscope)

कुंभ राशि वालों को लव रिलेशन में नयापन महसूस होगा. पार्टनर के साथ भविष्य की योजना बना सकते हैं. सिंगल लोगों को प्रेम प्रस्ताव मिल सकता है. दोस्ती प्यार में बदल सकती है.

मीन राशि (Pisces Love Horoscope)

मीन राशि वालों के लिए यह दिन बेहतरीन रहेगा. आज प्रेम जीवन खास रहेगा. पार्टनर के साथ भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. शादी या सगाई की बात आगे बढ़ सकती है. प्रेम में सच्चाई और विश्वास बना रहेगा.

