धर्म > Aaj Ka Love Rashifal: साल के पहले दिन इन राशियों को मिलेगा प्यार का साथ, इन राशियों की चमकेगी प्यार में किस्मत

Love Rashifal 1 January 2026: 1 जनवरी 2026 का दिन 12 राशियों के लव रिलेशन के लिए कैसा रहेगा, किन राशियों को मिलेगा लव का साथ, किन लोगों को करना होगा अभी इंतजार, विस्तार से पढ़ें आज का लव राशिफल.

By: Tavishi Kalra | Last Updated: January 1, 2026 10:42:56 AM IST

Love Rashifal 1 January 2026: 1 जनवरी 2026 के दिन कुछ राशियों को लव रिलेशन में सुखद परिणाम मिलेंगे और कुछ राशियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है. जानते हैं साल के आखिर दिन कैसा रहेगा आपका लव रिलेशन, पढ़ें 12 राशियों का लव राशिफल.

मेष राशि (Aries)

पार्टनर के साथ नया साल रोमांटिक रहेगा

पुराने मतभेद खत्म हो सकते हैं

सिंगल लोगों को नया प्रपोजल मिल सकता है

गुस्से में बात बिगाड़ने से बचें

वृषभ राशि (Taurus)

रिश्ते में स्थिरता और भरोसा बढ़ेगा

प्रेमी से कोई सरप्राइज मिल सकता है

शादी की बात आगे बढ़ सकती है

भावनाओं को खुलकर व्यक्त करें

मिथुन राशि (Gemini)

लव लाइफ में उतार-चढ़ाव संभव

गलतफहमी से दूरी बन सकती है

सिंगल लोगों को सोच-समझकर कदम बढ़ाना चाहिए

बातचीत से समस्या सुलझेगी

कर्क राशि (Cancer)

पार्टनर का पूरा साथ मिलेगा

भावनात्मक जुड़ाव गहरा होगा

पुराना प्यार फिर से करीब आ सकता है

परिवार की मंजूरी के संकेत

सिंह राशि (Leo)

आकर्षण और रोमांस बढ़ेगा

पार्टनर पर हुक्म चलाने से बचें

सिंगल लोगों की मुलाकात खास व्यक्ति से हो सकती है

ईगो रिश्ते में बाधा बन सकती है

कन्या राशि (Virgo)

रिश्ते में ईमानदारी जरूरी

पार्टनर से खुलकर बात करें

पुराने झगड़े सुलझ सकते हैं

सिंगल लोगों को धैर्य रखना होगा

तुला राशि (Libra)

लव लाइफ बेहद रोमांटिक रहेगी

प्रपोजल या कमिटमेंट के योग

शादीशुदा जीवन में मिठास

साथ घूमने का प्लान बन सकता है

वृश्चिक राशि (Scorpio)

जुनून और आकर्षण बढ़ेगा

शक और शक से बचें

सिंगल लोगों को पुराना प्यार याद आ सकता है

भरोसा रिश्ते को मजबूत करेगा

धनु राशि (Sagittarius)

लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में सुधार

पार्टनर से मुलाकात संभव

सिंगल लोगों को विदेश या दूर के व्यक्ति से कनेक्शन

पॉजिटिव सोच रखें

मकर राशि (Capricorn)

रिश्ते को नाम देने का मन बनेगा

पार्टनर आपकी भावनाओं को समझेगा

शादी के योग मजबूत

काम और प्यार में संतुलन जरूरी

कुंभ राशि (Aquarius)

अचानक प्रेम प्रस्ताव मिल सकता है

दोस्ती प्यार में बदल सकती है

पार्टनर के साथ नई शुरुआत

भावनाओं को दबाएं नहीं

मीन राशि (Pisces)

प्रेम जीवन बेहद भावुक और सुंदर

पार्टनर से गहरी समझ बनेगी

सिंगल लोगों को सच्चा प्यार मिल सकता है

दिल की सुनकर फैसले लें

