Ganesh chaturthi 2025: गणेश चतुर्थी 2025 पर बन रहे 8 महासंयोग! इन 2 राशियों पर बरसेगा बप्पा का अपार वरदान

Ganesh chaturthi 2025: सनातन धर्म में भगवान गणेश प्रथम पूज्य माने जाते है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल गणेश चतुर्थी 27 अगस्त को मनाई जाएगी। ज्योतिष गणना के अनुसार गणेश चतुर्थी के दिन कई दुर्लभ संयोग भी बन रहे हैं। जिसका प्रभाव राशि चक्र की 12 राशियों के जातकों पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह से पड़ेगा। तो आइए इस रिपोर्ट में विस्तार से समझते हैं।

Published By: Shivani Singh
Published: August 17, 2025 22:50:53 IST

Ganesh chaturthi 2025: सनातन धर्म में भगवान गणेश प्रथम पूज्य माने जाते है। किसी भी शुभ या मांगलिक कार्य को करने से पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है। अगर गणेश जी प्रसन्न हो जाएं तो घर में शुभ-लाभ में वृद्धि होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल गणेश चतुर्थी 27 अगस्त को मनाई जाएगी। ज्योतिष गणना के अनुसार गणेश चतुर्थी के दिन कई दुर्लभ संयोग भी बन रहे हैं। जिसका प्रभाव राशि चक्र की 12 राशियों के जातकों पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह से पड़ेगा। तो आइए इस रिपोर्ट में विस्तार से समझते हैं।

दरअसल, ज्योतिष में  हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास की चतुर्थी तिथि 26 अगस्त को दोपहर 1.54 बजे शुरू होगी। वहीं, इसका समापन 27 अगस्त को दोपहर 3.44 बजे होगा। उदया तिथि के अनुसार गणेश चतुर्थी 27 अगस्त को मनाई जाएगी। वहीँ ज्योतिष गणना के अनुसार इस दिन सर्वार्थ सिद्धि और रवि योग बन रहा है। इसके अलावा ब्रह्म योग, इंद्र योग, पुष्कर योग के साथ प्रीति और रवि योग के साथ अंशुमान योग भी बन रहा है। इसके साथ ही सौभाग्य योग भी बन रहा है। इसका प्रभाव दो राशियों पर अधिक देखने को मिलेगा, जिनमें तुला और कुंभ राशि शामिल हैं।

तुला: तुला राशि के जातकों को गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश की विशेष कृपा प्राप्त होगी। घर में खुशी का माहौल रहेगा। करियर का ग्राफ बढ़ेगा, आर्थिक परेशानियां दूर होंगी। व्यापार में भी वृद्धि होगी। धन आगमन के मार्ग प्रशस्त होंगे।

कुंभ: कुंभ राशि के जातकों को धन संकट से मुक्ति मिलेगी, नौकरी के प्रस्ताव मिल सकते हैं। परिवार में रिश्ते मधुर रहेंगे। घर की मरम्मत या निर्माण कार्य के योग बन रहे हैं। अचानक धन प्राप्ति होगी। 

