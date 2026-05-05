आखिर क्यों ज्येष्ठ के मंगलवार को ही कहा जाता है ‘बड़ा मंगल’? वजह जानकर बढ़ जाएगी श्रद्धा विधि-विधान और महत्व!

हिंदू कैलेंडर के हिसाब से ज्येष्ठ माह का शुभारंभ हो गया है और हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने का शुभ अवसर भी आ गया है. जी हां. हर साल की ज्येष्ठ माह में आने वाले बड़े मंगलवारों का आगाज हो गया है. इस साल पूरे 8 बड़े मंगलवार पड़ रहे हैं. इसी के साथ हनुमान जी का आशीर्वाद और भगवान राम की भक्ति पाने के अवसर भी ज्यादा मिलेंगे. ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति बड़े मंगलवारों में पूरे विधि-विधान से बजरंगबली और भगवान राम की पूजा करते हैं, उन भक्तों पर दोनों भगवान प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं. इसके पीछे की कहानी जानके आपके मन में भी हनुमान की के प्रति श्रद्धा और भक्ति बढ़ जाएगी-

क्यों खास हैं बड़े मंगलवार?

पौराणिक कथाओं की मानें तो त्रेतायुग में ज्येष्ट मास के मंगलवार को ही भगवान विष्णु के अवतार भगवान राम और हनुमान जी का मिलन हुआ था, इसलिए बड़ा मंगलवार कहा जाता है. इसी दिन द्वापरयुग में हनुमान जी ने वद्ध वानर का रूप में महाबली भीम का अहंकार तोड़ा था. इसलिए कुछ लोग ज्येष्ठ मास के मंगलवारों को बुढ़वा मंगलवार के नाम से भी जानते हैं. ऐसा कहा जाता है कि ज्येष्ट मास के मंगलवारों में दान-पुण्य, अन्नदान और भंडारे के फल दोगुना होकर आर्शीवाद के रूप में प्राप्त होता है.

बड़े खास हैं इस बार के मंगलवार?

साल 2026 में 8 बड़े मंगलवार पड़ रहे हैं, जबकि आमतौर पर 4 या 5 ही बड़े मंगलवार रहते हैं. हालांकि इस साल गर्मी का तापमान भी ज्यादा रहने का अनुमान है, लेकिन हनुमान जी की कृपा पाने का ऐसा सुनहरा मौका हर साल मिलना मुश्किल है, इसलिए जमके हनुमान जी की और भगवान राम की भक्ति कीजिए, मंदिर जाईए, सेवा-पूजा और दान-पुण्य करने की सलाह ही जा रही है.

इस मामले में महाकुंभ से चर्चित साध्वी हर्षा रिछारिया ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से विशेष पूजा और अनुष्ठान से जुड़ी जानकारी शेयर की है. उन्होंने बताया कि बड़े मंगलवार के दिन प्रात: स्नान करके स्वच्छ लाल या पीले वस्त्र धारण करें, हनुमान जी को लाल सिंदूर और चोला चढ़ाएं, घी का दिया प्रज्जवलित करके “ॐ हं हनुमते नमः” मंत्र का जाप और हनुमान चालीसा का पाठ करें. पूजा-पाठ केबाद हनुमान जी के मंदिर जाके प्रसाद अर्पित करें.

दान-पुण्य करने से संकट दूर होते हैं, रोग, भय और बाधाओं से रक्षा होती है. हनुमान जी की भक्ति करने वालों का मनोबल और साहस बढ़ता है. इसी के साथ शनि एवं ग्रहदोषों से भी राहत मिलती है. ये कृपा पाने के लिए नीचे दिए गए उपाय किए जा सकते हैं-

बड़े मंगलवार पर हनुमान मंदिरों में विशेष पूजन

Hanuman Chalisa और सुंदरकांड पाठ

भंडारा एवं शरबत वितरण

बूंदी, चोला, सिंदूर और चमेली का तेल, जनेऊ, दीप-धूप अर्पण

व्रत एवं दान

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