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भारत के 7 ऐसे मंदिर… जहां अनुष्ठानों में केवल ‘अघोरियों’ को ही मिलता प्रवेश, रोचक है इतिहास और मान्यताएं

Aghori Temple in India: भारत में कुछ मंदिर तो वास्तव में ऐसे भी हैं जिनकी परंपराएं आम लोगों को चौंका देती हैं. कहा जाता है कि, देश में कुछ ऐसे प्राचीन और तांत्रिक मंदिर मौजूद हैं, जहां केवल अघोरियों को ही प्रवेश की अनुमति होती है. ये मंदिर साधारण पूजा-पाठ से अलग, गूढ़ साधनाओं और तांत्रिक क्रियाओं के लिए प्रसिद्ध हैं. आइए जानते हैं इस बारे में-

By: Lalit Kumar | Published: June 20, 2026 2:27:25 PM IST

इन मंदिरों में कुछ खास दिनों में केवल अघोरियों को ही मिलती है एंट्री. (AI)
इन मंदिरों में कुछ खास दिनों में केवल अघोरियों को ही मिलती है एंट्री. (AI)


Aghori Temple in India: भारत में प्राचीन काल से रहस्यमयी मंदिरों की कमी नहीं है. कई ऐसे मंदिर हैं, जिनसे जुड़ी मान्यताएं, चमत्कार और अनसुलझे रहस्य लोगों को हैरान कर देते हैं. कुछ मंदिर तो वास्तव में ऐसे भी हैं जिनकी परंपराएं आम लोगों को चौंका देती हैं. कहा जाता है कि, देश में कुछ ऐसे प्राचीन और तांत्रिक मंदिर मौजूद हैं, जहां केवल अघोरियों को ही प्रवेश की अनुमति होती है. ये मंदिर साधारण पूजा-पाठ से अलग, गूढ़ साधनाओं और तांत्रिक क्रियाओं के लिए प्रसिद्ध हैं. बता दें कि, अघोरी साधु भगवान शिव (Shiva) के उपासक माने जाते हैं. उनका जीवन सामान्य सामाजिक नियमों से बिल्कुल अलग होता है. वे श्मशान घाटों में रहकर साधना करते हैं और मृत्यु, जीवन और मोक्ष के रहस्यों को समझने का प्रयास करते हैं. 

ऐसी मान्यता है कि, कुछ खास मंदिरों में अघोरी साधना करने से विशेष सिद्धियां प्राप्त होती हैं. इन मंदिरों में रात के समय विशेष पूजा और अनुष्ठान होते हैं, जिनमें आम लोगों की एंट्री नहीं होती है. क्योंकि, इन जगहों की ऊर्जा और साधना इतनी प्रबल होती है कि बिना तैयारी के वहां जाना हर किसी के लिए उचित नहीं होता है. हालांकि, इन मान्यताओं के पीछे रहस्य और आस्था दोनों जुड़े हुए हैं. आइए जानते हैं, उन मंदिरों के बारे में जहां कुछ विशेष दिनों में अघोरियों को ही मिलती एंट्री- 

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किन मंदिरों में कब होती है सिर्फ अघोरियों की एंट्री

वेताल मंदिर, ओडिसा  (Betal Mandir Odisha): भुवनेश्वर में मौजूद ये मंदिर 8वीं सदी से अस्तित्व में है. इस मंदिर में मां चामुंडा की मूर्ति स्थापित है. आपको बता दें, चामुंडा माता मां काली का ही दूसरा रूप हैं. ये मंदिर तांत्रिक क्रियाओं के लिए जाना जाता है. यूं तो इस मंदिर में कोई भी भक्त दर्शन करने के लिए जा सकता है, लेकिन नरक चतुर्दशी की रात में यहां केवल अघोरियों को ही एंट्री मिलती है.

ज्वालामुखी मंदिर, हिमाचल प्रदेश (Maa Jwala Ji Temple, Himachal): प्रकृति से घिरा मां ज्वालामुखी का ये मंदिर अपने चमत्कारों और तांत्रिक क्रियाओं के लिए मशहूर है. इस जगह का कुंड वाला स्थान मंदिर का प्रमुख आकर्षण है. इस कुंड की खास बात यह है कि इसका पानी आपको देखने में उबलता हुआ दिखाई देगा, लेकिन छूने पर एकदम ठंडा है. यूं तो ये मंदिर रात में बंद हो जाता है, लेकिन नरक चतुर्दशी के आसपास यहां भारी जमावड़ा देखने को मिलेगा.

बैजनाथ मंदिर, हिमाचल प्रदेश (Baijnath Temple, Himachal): इस मंदिर में भगवान शिव का प्रसिद्ध बैजनाथ लिंग मौजूद है. बैजनाथ मंदिर की दो बड़ी विशेषताएं हैं, जहां ये मंदिर तांत्रिक क्रियाओं में लिप्त है, वहीं दूसरी ओर यहां पानी पाचन शक्तियों के लिए फेमस है. इस मंदिर में नरक चतुर्दशी के दिन रात के दौरान तांत्रिकों को ही एंट्री मिलती है.

काल भैरव मंदिर, मध्य प्रदेश (Shree Kaal Bhairav Mandir, Madhya Pradesh): इस मंदिर में भैरव की श्याम मुखी मूर्ती मौजूद है. तांत्रिक क्रियाओं के लिए काल भैरव मंदिर बहुत फेमस है. देशभर से तांत्रिक और अघोरी सिद्धि प्राप्त करने के लिए आते हैं. नरक चौदस पर यहां अघोरियों का मेला लगता है. यही कारण है कि यहां किसी को एंट्री करनी नहीं दी जाती.

कालीघाट, कोलकाता (Kalighat Temple, Kolkata): कोलकाता का कालीघाट तांत्रिकों के लिए काफी अहमियत रखता है. मान्यताओं के अनुसार, इस जगह पर देवी सती की उंगली गिरी थी. इस जगह पर नरक चतुर्दशी की रात केवल तांत्रिक ही नजर आते हैं, आम लोगों के लिए ये मंदिर बंद हो जाता है.

कामाख्या माता मंदिर (Kamakhya Mata Temple Assam): मां कामाख्या माता मंदिर तंत्र साधना का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है. खासकर अंबुबाची मेले के दौरान और कुछ रात्रि अनुष्ठानों में केवल साधकों को विशेष प्रवेश मिलता है, जहां अघोरी भी साधना करते हैं.

तारापीठ मंदिर (Tarapith Temple West Bengal): पश्चिम बंगाल का मां तारा मंदिर भी तंत्र साधना केंद्र है. इस मंदिर के पास स्थित श्मशान में रात के समय तांत्रिक साधनाएं होती हैं. इन अनुष्ठानों में आम लोगों की एंट्री सीमित होती है और अघोरी साधक यहां विशेष साधना करते हैं.

Tags: asthaDharmreligion news
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