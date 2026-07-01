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कहीं बिना खून बहाए होती है बलि, तो कहीं खुद से बजती हैं घंटियां, जानिए रहस्यमयी 5 मंदिरों की कहानी

Famous Temple In India: भारत को मंदिरों का देश कहा जाता है. यहां हजारों-हजार साल पुराने इन मंदिरों से जुड़ी मान्यताएं, चमत्कार और अनसुलझे रहस्य लोगों को हैरान कर देते हैं. आइए जानते हैं भारत के ऐसे ही 5 रहस्यमयी मंदिरों के बारे में, जिनकी कहानियां आज भी लोगों को हैरान कर देती हैं.

By: Lalit Kumar | Published: July 1, 2026 9:32:30 AM IST

भारत के रहस्यमयी मंदिर. (AI)
भारत के रहस्यमयी मंदिर. (AI)


Famous Temple In India: भारत को मंदिरों का देश कहा जाता है. यहां हजारों-हजार साल पुराने ऐसे अनेक मंदिर हैं, जो अपनी धार्मिक आस्था के साथ-साथ रहस्यमयी मान्यताओं और अनोखी परंपराओं के लिए भी प्रसिद्ध हैं. इन मंदिरों से जुड़ी मान्यताएं, चमत्कार और अनसुलझे रहस्य लोगों को हैरान कर देते हैं. इनमें कुछ मंदिर वास्‍तव में ऐसे हैं, जिनके बारे में सुनने के बाद इन्‍हें करीब से देखने और जानने की उत्सुकता बढ़ जाती है. कहीं बिना रक्त बहाए बकरे की बलि दी जाती है, तो कहीं मंदिर की घंटियां अपने आप बजने की मान्यता है. किसी मंदिर में प्रसाद चढ़ाने का तरीका अनोखा है, तो कहीं कुदरत भी मानो चमत्कार करती नजर आती है. आइए जानते हैं भारत के ऐसे ही 5 रहस्यमयी मंदिरों के बारे में, जिनकी कहानियां आज भी लोगों को हैरान कर देती हैं.

1. मां मुंडेश्वरी देवी मंदिर, बिहार

बिहार के कैमूर जिले में स्थित मां मुंडेश्वरी देवी मंदिर देश के सबसे प्राचीन जीवित मंदिरों में गिना जाता है. इस मंदिर की सबसे अनोखी परंपरा रक्तहीन बलि है. लोकमान्यता के अनुसार, यहां मनोकामना पूरी होने पर बकरे को माता के सामने लाया जाता है. पुजारी उसके ऊपर अक्षत और फूल छिड़कते हैं, जिसके बाद वह कुछ समय के लिए मूर्छित हो जाता है. थोड़ी देर बाद वह फिर सामान्य होकर उठ खड़ा होता है. इस पूरी प्रक्रिया में न तो बकरे का वध किया जाता है और न ही रक्त बहाया जाता है.

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2. माता क्षेमकली मंदिर, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश के कन्नौज में स्थित मां क्षेमकली मंदिर अपने रहस्यमयी वातावरण के लिए जाना जाता है. स्थानीय मान्यताओं के अनुसार, रात के समय कई बार मंदिर की घंटियां अपने आप बजने की आवाज सुनाई देती है. श्रद्धालु इसे देवी की दिव्य उपस्थिति का संकेत मानते हैं. इस मंदिर का संबंध राजा जयचंद्र और उनकी पुत्री संयोगिता की पूजा-अर्चना से भी जोड़ा जाता है.

कहीं बिना खून बहाए होती है बलि, तो कहीं खुद से बजती हैं घंटियां, जानिए रहस्यमयी 5 मंदिरों की कहानी

3. जगन्नाथ मंदिर, पुरी

ओडिशा का प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर कई अनोखे रहस्यों के कारण विश्वभर में प्रसिद्ध है. लोकमान्यताओं के अनुसार, मंदिर के शिखर पर लगा ध्वज हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता दिखाई देता है. इसके अलावा मंदिर के ऊपर से पक्षियों का न उड़ना और सुदर्शन चक्र का हर दिशा से एक जैसा दिखाई देना भी लोगों के बीच चर्चा का विषय रहा है.

4. कामाख्या देवी मंदिर, असम

असम के नीलाचल पर्वत पर स्थित कामाख्या देवी मंदिर शक्तिपीठों में प्रमुख स्थान रखता है. यहां हर वर्ष अंबुबाची मेले के दौरान यह मान्यता है कि देवी रजस्वला होती हैं. इस अवधि में मंदिर कुछ दिनों के लिए बंद रहता है और बाद में विशेष पूजा के साथ कपड़े का लाल टुकड़ा प्रसाद के रूप में श्रद्धालुओं को दिया जाता है. यह परंपरा इस मंदिर को अन्य शक्तिपीठों से अलग पहचान देती है.

5. काल भैरव मंदिर, उज्जैन

मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित काल भैरव मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहां भगवान काल भैरव को मदिरा का भोग लगाया जाता है. श्रद्धालुओं के सामने पुजारी पात्र से मदिरा अर्पित करते हैं और मान्यता है कि वह देखते ही देखते गायब हो जाती है. यह परंपरा वर्षों से चली आ रही है और आज भी श्रद्धालुओं के लिए आस्था का विषय बनी हुई है.

आस्था और रहस्य का अद्भुत संगम

भारत के ये मंदिर केवल पूजा-अर्चना के केंद्र नहीं हैं, बल्कि अपनी अनूठी परंपराओं, लोकमान्यताओं और ऐतिहासिक महत्व के कारण भी विशेष पहचान रखते हैं. इनसे जुड़े कई प्रसंगों के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व हैं, जबकि कुछ घटनाओं को लेकर अलग-अलग वैज्ञानिक और तर्कसंगत व्याख्याएं भी प्रस्तुत की जाती रही हैं. फिर भी करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए ये मंदिर अटूट आस्था, विश्वास और आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रतीक हैं.

Tags: astroDharmreligion news
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