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अधिकमास में 33 मालपुआ दान करने से मिलती है भगवान विष्णु की कृपा! जानिए क्या कहता है शास्त्र

Adhik Maas 2026: अधिकमास में 33 मालपुओं का दान बेहद शुभ माना गया है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इसका संबंध 33 कोटि देवी-देवताओं और भगवान विष्णु की कृपा से जुड़ा है. माना जाता है कि इस दान से सुख-समृद्धि, सकारात्मक ऊर्जा और पारिवारिक खुशहाली बनी रहती है.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: May 23, 2026 3:55:29 PM IST

अधिक मास में 33 मालपुआ क्यों दान किया जाता है?
अधिक मास में 33 मालपुआ क्यों दान किया जाता है?


Adhik Maas 2026 Malpua Daan: 17 मई 2026 से शुरू हुआ अधिकमास 15 जून तक चलेगा. सनातन धर्म में इस पूरे महीने को बेहद पवित्र और पुण्यदायी माना जाता है. धार्मिक मान्यता है कि इस दौरान पूजा-पाठ, व्रत और दान करने से कई गुना ज्यादा फल मिलता है. यही वजह है कि अधिकमास में लोग विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा और दान-पुण्य करते हैं.
 
इसी बीच 33 मालपुओं के दान की परंपरा भी काफी चर्चा में रहती है. शास्त्रों में इसे बेहद शुभ और सुख-समृद्धि देने वाला बताया गया है. लेकिन आखिर 33 मालपुआ ही क्यों दान किए जाते हैं? इस संख्या के पीछे क्या धार्मिक और आध्यात्मिक रहस्य छिपा है? आइए आसान भाषा में समझते हैं.

अधिकमास क्यों माना जाता है खास?

अधिकमास को पुरुषोत्तम मास और मलमास के नाम से भी जाना जाता है. यह महीना भगवान विष्णु को समर्पित माना गया है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दौरान किए गए शुभ कार्य, पूजा और दान का फल कई गुना बढ़ जाता है.कहा जाता है कि अधिकमास में भगवान विष्णु की सच्चे मन से पूजा करने पर जीवन की परेशानियां धीरे-धीरे कम होने लगती हैं और घर में सुख-शांति बनी रहती है.

 33 मालपुआ दान करने की परंपरा क्यों है?

पद्म पुराण में अधिकमास के दौरान 33 मालपुओं का दान बेहद पुण्यदायी बताया गया है. मान्यता है कि भगवान विष्णु को मालपुआ बेहद प्रिय होता है. इसलिए इस महीने में मालपुए का भोग लगाने और फिर उसका दान करने की परंपरा चली आ रही है,धार्मिक मान्यता के अनुसार, इससे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और घर में बरकत बनी रहती है.

33 संख्या के पीछे छिपा है बड़ा रहस्य

33 मालपुआ दान करने के पीछे सबसे बड़ा कारण 33 कोटि देवी-देवताओं से जुड़ा माना जाता है. मान्यता है कि 33 मालपुओं का दान करने से सभी देवी-देवताओं की कृपा प्राप्त होती है.इसके साथ ही यह दान पितरों की शांति और आशीर्वाद से भी जुड़ा हुआ माना जाता है. कहा जाता है कि इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और पारिवारिक तनाव कम होने लगता है.

 कैसे करें 33 मालपुओं का दान?

शास्त्रों के अनुसार, सबसे पहले 33 मालपुओं का भोग भगवान विष्णु को लगाना चाहिए. इसके बाद इन्हें कांसे के पात्र में रखकर मंदिर, ब्राह्मण या जरूरतमंद लोगों को दान करना शुभ माना गया है.धार्मिक मान्यता है कि श्रद्धा और सेवा भाव से किया गया यह दान जीवन में सुख-समृद्धि और मानसिक शांति लेकर आता है.

 क्या मिलते हैं इस दान के लाभ?

मान्यता है कि अधिकमास में 33 मालपुओं का दान करने से घर की आर्थिक परेशानियां धीरे-धीरे कम होने लगती हैं. परिवार में खुशहाली बनी रहती है और नकारात्मकता दूर होती है.इसके अलावा भगवान विष्णु की कृपा से जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं और रुके हुए काम भी बनने लगते हैं.हालांकि ये सभी बातें धार्मिक आस्था और लोक मान्यताओं पर आधारित हैं.
 
 Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: 33 malpua daanadhik maas 2026malmas 2026Purushottam Maas
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