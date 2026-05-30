Adhik Maas Purnima 2026: आज 2 शुभ योग में अधिकमास पूर्णिमा व्रत, 31 को स्नान-दान, जानें पूजा मुहूर्त, चंद्रोदय

Adhik Maas Purnima Vrat 2026 Muhurat: हिन्दू धर्म में पूर्णिमा तिथि को बहुत शुभ माना गया है. इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा का विधान है. वैसे तो हर महीने की पूर्णिमा तिथि का अपना महत्व है, लेकिन अधिकमास की पूर्णिमा को शास्त्रों में सिद्धिदायनी पूर्णिमा बताया गया है. बता दें कि, अधिकमास को पुरुषोत्तम मास या मलमासस भी कहा जाता है. इस बार ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाली अधिकमास की पूर्णिमा का व्रत आज यानी 30 मई शनिवार को रखा जाएगा. इस दिन दो शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जिसमें व्रती माता लक्ष्मी और चंद्र देव की पूजा करेंगे. बता दें कि, अधिकमास पूर्णिमा व्रत के दिन सुबह भगवान सत्यनारायण की पूजा और उनकी व्रत कथा सुनते हैं.

ज्योतिष आचार्यों की मानें तो, इस बार पूर्णिमा व्रत और पूर्णिमा का स्नान-दान अलग अलग दिन हैं. चूंकि, पूर्णिमा तिथि 30 से आरंभ है इसलिए व्रत इसी तिथि में रखा जाएगा. वहीं, 31 मई को उदयातिथि के अनुसार, स्नान-दान किया जा सकेगा. 31 मई को ही पूर्णिमा तिथि का समापन भी होगा. अधिकमास पूर्णिमा व्रत में चंद्रमा पूजा करने से कुंडली का चंद्र दोष दूर होता है, लक्ष्मी कृपा से आपके धन, संपत्ति, सुख और समृद्धि में वृद्धि होती है. आइए जानते हैं अधिकमास पूर्णिमा व्रत के शुभ मुहूर्त, लक्ष्मी पूजा और चांद निकलने का समय.

अधिकमास पूर्णिमा तिथि कब से कब तक रहेगी

वैदिक पंचांग के अनुसार देखा जाए तो, इस बार पूर्णिमा तिथि दो दिन रहने वाली है, जिसके कारण व्रत और स्नान-दान की तारीख अलग-अलग रहेंगी. पूर्णिमा तिथि 30 मई 2026 दिन शनिवार को सुबह 11 बजकर 57 मिनट पर प्रारंभ होगी और पूर्णिमा तिथि का समापन 31 मई 2026 रविवार को दोपहर 02 बजकर 14 मिनट पर होगा.

अधिकमास पूर्णिमा का स्नान-दान कब कर सकेंगे

गाजियाबाद के ज्योतिषाचार्य राकेश चतुर्वेदी के अनुसार, 31 मई 2026 दिन रविवार को उदयातिथि को मानते हुए अधिकमास पूर्णिमा का स्नान-दान करना उत्तम रहेगा. स्नान-दान के दिन रवि योग का शुभ संयोग बन रहा है.

अधिकमास पूर्णिमा व्रत 2026 का शुभ मुहूर्त

अधिकमास पूर्णिमा तिथि प्रारंभ: 30 मई, शनिवार, 11:57 एएम से

अधिकमास पूर्णिमा तिथि समापन: 31 मई, रविवार, 2:14 पीएम पर

अधिकमास पूर्णिमा का चंद्रोदय 30 मई को निकलेगा, इसलिए अधिकमास पूर्णिमा का व्रत 30 मई को है.

ब्रह्म मुहूर्त: प्रात:काल 04:03 बजे से 04:43 बजे तक

प्रातः सन्ध्या: 04:23 ए एम से 05:24 ए एम तक

अभिजीत मुहूर्त: 11:51 बजे से दोपहर 12:46 बजे तक

गोधूलि मुहूर्त: 07:12 पी एम से 07:33 पी एम तक

सायाह्न सन्ध्या: 07:13 पी एम से 08:14 पी एम तक

अधिकमास पूर्णिमा व्रत यानी 30 मई को सुबह में आप सत्यनारायण भगवान की पूजा शुभ-उत्तम मुहूर्त में सुबह 07 बजकर 08 मिनट से सुबह 08 बजकर 51 मिनट के बीच कर सकते हैं.

अधिकमास पूर्णिमा व्रत पर लक्ष्मी पूजा का समय

अधिकमास पूर्णिमा व्रत के दिन माता लक्ष्मी की पूजा प्रदोष काल में यानि सूर्यास्त के बाद करते हैं. उस दिन सूर्यास्त का समय 07:13 पी एम पर है. उस समय के बाद माता लक्ष्मी की मूर्ति स्थापना करके पूजा करें. शाम को लाभ-उन्नति मुहूर्त 07:13 पी एम से 08:30 पी एम तक है.

अधिकमास पूर्णिमा व्रत पर चंद्रोदय और अर्घ्य समय

अधिकमास पूर्णिमा व्रत की शाम चांद 06:40 पी एम पर निलकेगा. उस समय चंद्रोदय हो जाएगा लेकिन अर्घ्य ऐसे समय में दें, जब चंद्रमा पूर्ण रूप से आसमान में चमक रहा हो.