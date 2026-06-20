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Trigrahi Yog 2026: 22 जून को बनेगा दुर्लभ त्रिग्रही योग! इन 4 राशियों की चमकेगी किस्मतए मिलेगा धन और सफलता

Trigrahi Yog 2026: 22 जून 2026 को कर्क राशि में बुध, गुरु और शुक्र का दुर्लभ त्रिग्रही योग बनने जा रहा है. वैदिक ज्योतिष के अनुसार यह योग अत्यंत शुभ माना जाता है, जो धन, करियर, सुख-समृद्धि और आत्मविश्वास में वृद्धि लाता है. इस संयोग का प्रभाव सभी राशियों पर पड़ेगा, लेकिन मिथुन, कन्या, मकर समेत चार राशियों के लिए यह समय विशेष रूप से लाभकारी रहने की संभावना है.

By: Ranjana Sharma | Published: June 20, 2026 4:25:17 PM IST

22 जून का ग्रह परिवर्तन
22 जून का ग्रह परिवर्तन


Trigrahi Yog 2026: 22 जून 2026 का दिन वैदिक ज्योतिष में बेहद खास माना जा रहा है, क्योंकि इस दिन कर्क राशि में एक शक्तिशाली त्रिग्रही योग बनने जा रहा है. इस खगोलीय घटना में बुध, गुरु और शुक्र एक ही राशि में मौजूद रहेंगे, जिससे एक दुर्लभ और प्रभावशाली संयोग का निर्माण होगा. ज्योतिष के अनुसार ऐसे योग जीवन में बड़े बदलाव, आर्थिक उन्नति और करियर में नई दिशा देने वाले माने जाते हैं.

क्या है त्रिग्रही योग और क्यों है खास?

त्रिग्रही योग तब बनता है जब तीन महत्वपूर्ण ग्रह एक ही राशि में एक साथ आकर प्रभाव डालते हैं. 22 जून 2026 को बुध ग्रह कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पहले से ही गुरु और शुक्र स्थित होंगे. इस संयोजन को ज्योतिष में अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि यह बुद्धि, धन, सुख-समृद्धि और निर्णय क्षमता को मजबूत करता है. इस योग का प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ेगा, लेकिन कुछ राशियों के लिए यह समय विशेष रूप से लाभकारी माना जा रहा है.

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मिथुन राशि: करियर में बड़ी छलांग

मिथुन राशि के जातकों के लिए यह समय करियर में नई ऊंचाइयों का संकेत दे सकता है. आर्थिक स्थिति मजबूत होने की संभावना है और नए आय स्रोत बन सकते हैं. पारिवारिक जीवन में भी सुख-शांति बनी रहेगी और व्यावसायिक यात्राएं सफल हो सकती हैं. इस योग के प्रभाव से आत्मविश्वास बढ़ेगा और व्यक्तित्व में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकता है.

कन्या राशि: धन और अवसरों की बरसात

कन्या राशि के लिए यह समय बेहद अनुकूल माना जा रहा है. लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं और किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात भविष्य के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है. निवेश से जुड़े मामलों में लाभ की संभावना बढ़ सकती है और करियर में स्थिरता आ सकती है.

मकर राशि: व्यापार में बड़ा लाभ

मकर राशि के जातकों के लिए यह समय व्यापार विस्तार का संकेत दे सकता है. किसी बड़ी डील के सफल होने की संभावना बन रही है. लंबे समय से अटका हुआ धन वापस मिल सकता है, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और मानसिक संतोष प्राप्त होगा.

अन्य राशियों पर भी दिखेगा असर

हालांकि तीन राशियों पर विशेष प्रभाव की बात कही जा रही है, लेकिन इस त्रिग्रही योग का असर सभी राशियों पर किसी न किसी रूप में देखने को मिलेगा. कुछ लोगों के लिए यह अवसर लेकर आएगा, तो कुछ के लिए सीख और अनुभव का समय होगा.

Tags: cancer planetary changestrigrahi yog 2026
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