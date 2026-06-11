आषाढ़ मास 2026 कब शुरू होगा? जानिए इस महीने क्यों बढ़ जाता है पूजा-पाठ का महत्व?  गुरु पूर्णिमा और चातुर्मास तक देखें पूरा धार्मिक कैलेंडर

Ashadh Maas Significance: हिंदू पंचांग में आषाढ़ मास को वर्ष का चौथा महीना माना जाता है और इसे धार्मिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है. इसी महीने में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा, गुप्त नवरात्रि, देवशयनी एकादशी और गुरु पूर्णिमा जैसे बड़े पर्व आते हैं. वर्षा ऋतु की शुरुआत भी इसी समय मानी जाती है, इसलिए साधना, व्रत, दान और पूजा-पाठ का महत्व बढ़ जाता है.

सनातन परंपरा में आषाढ़ मास को आध्यात्मिक साधना और गुरु कृपा का समय माना जाता है. कई श्रद्धालु इस दौरान विशेष जप, तप और दान-पुण्य करते हैं.

आषाढ़ मास 2026 कब से शुरू होगा?

हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ का महीना 30 जून 2026 मंगलवार से प्रारंभ और 29 जुलाई 2026, बुधवार (गुरु पूर्णिमा/व्यास पूर्णिमा) को समाप्त होगा. यह पूरा महीना धार्मिक अनुष्ठानों, व्रत और साधना के लिए विशेष माना जाता है.

आषाढ़ मास 2026 के प्रमुख पर्व

आषाढ़ मास प्रारंभ – 30 जून 2026

गुप्त नवरात्रि -15 जुलाई से 23 जुलाई 2026

जगन्नाथ रथ यात्रा -16 जुलाई 2026

देवशयनी एकादशी – 25 जुलाई 2026

चातुर्मास प्रारंभ -26 जुलाई 2026

गुरु पूर्णिमा / व्यास पूर्णिमा – 29 जुलाई 2026



आषाढ़ मास का धार्मिक महत्व

आषाढ़ मास को भगवान विष्णु, सूर्य देवता, मां दुर्गा और गुरु की उपासना का विशेष समय माना जाता है. इस महीने से चातुर्मास की शुरुआत होती है, जिसे धार्मिक अनुशासन और साधना का काल कहा जाता है. मान्यता है कि देवशयनी एकादशी के बाद भगवान विष्णु योगनिद्रा में चले जाते हैं और चार महीने तक विशेष पूजा-पाठ का महत्व बढ़ जाता है.ॉइस अवधि में कई लोग नियमित पूजा, जप, व्रत और दान-पुण्य का संकल्प लेते हैं. ग्रामीण क्षेत्रों में जल से जुड़े अनुष्ठान भी विशेष रूप से किए जाते हैं, क्योंकि वर्षा ऋतु का आगमन इसी समय माना जाता है.

आषाढ़ मास में किन देवताओं की पूजा करें?

1. भगवान विष्णु: देवशयनी एकादशी और चातुर्मास के कारण इस महीने श्रीहरि की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है.

2. सूर्य देव: आरोग्य, तेज और सकारात्मकता के लिए सूर्य उपासना का महत्व बताया गया है.

3. मां दुर्गा: गुप्त नवरात्रि के दौरान शक्ति साधना और देवी आराधना की जाती है.

4. गुरु: गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु वंदना, अध्ययन और आध्यात्मिक मार्गदर्शन का विशेष महत्व है.