शनिदेव बना देंगे धनवान… अगर कुंडली में हैं ये 2 शुभ योग, इन उपायों से प्रसन्न होंगे न्याय के देवता

Shani Dev Ke Subh Yog: हिंदू धर्म और ज्योतिष ज्योतिष शास्त्र में शनि देव को न्याय और कर्म का देवता माना जाता है. मान्यता है कि वे मनुष्य के अच्छे और बुरे कर्मों का सटीक फल देते हैं, इसलिए उन्हें सबसे निष्पक्ष और कठोर देवता के रूप में भी देखा जाता है. जब भी कुंडली या गोचर में शनि का शुभ योग बनता है, तो वह रंक को भी राजा बनाने की क्षमता रखता है. शनि देव व्यक्ति को उसकी मेहनत और ईमानदारी का पूरा फल देकर अचानक धनवान और सफल बना सकते हैं. अब सवाल है कि आखिर, कुंडली में शनि के शुभ योग कौन हैं जो बनाते हैं धनवान? किन राशियों पर रहती है शनि देव की विशेष कृपा? इस बारे में बता रहे हैं उन्नाव के ज्योतिषाचार्य ऋषिकांत मिश्र शास्त्री-

कर्मों के अनुसार फल देने वाले देवता

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, शनि देव व्यक्ति के जीवन में उसके कर्मों के आधार पर सुख-दुख निर्धारित करते हैं. मतलब साफ है कि, यदि किसी ने अच्छे कर्म किए हैं तो शनि की कृपा से उसे सफलता, सम्मान और स्थिरता मिलती है. वहीं, गलत कार्य करने वालों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है. शनि देव का प्रभाव विशेष रूप से उनकी ‘साढ़ेसाती’ और ‘ढैय्या’ के दौरान अधिक माना जाता है. इस समय व्यक्ति को जीवन में चुनौतियों, संघर्ष और परीक्षाओं से गुजरना पड़ सकता है. हालांकि ज्योतिषियों का कहना है कि यह समय केवल कष्ट देने के लिए नहीं, बल्कि व्यक्ति को सही मार्ग पर लाने और उसे मजबूत बनाने के लिए होता है.

शनि के मुख्य शुभ और धनवान बनाने वाले योग

शश महापुरुष राजयोग: जब शनि अपनी स्वराशि (मकर या कुंभ) या अपनी उच्च राशि (तुला) में होकर केंद्र भाव (1वें, 4ठे, 7वें या 10वें घर) में स्थित होते हैं, तब यह अत्यंत शक्तिशाली राजयोग बनता है. यह जातक को अपार धन, समाज में उच्च पद और मान-सम्मान दिलाता है.

लक्ष्मी नारायण योग के साथ संबंध: यदि शुभ शनि का संबंध केंद्र या त्रिकोण के स्वामियों से हो, तो व्यक्ति के जीवन में कभी भी आर्थिक तंगी नहीं आती.

धन भाव में शुभ शनि: कुंडली के दूसरे (धन) या ग्यारहवें (आय) भाव में मजबूत शनि का होना निरंतर धन लाभ के रास्ते खोलता है.

इन राशियों पर रहती है शनि की कृपा

मकर: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, मकर राशि के स्वामी स्वयं न्याय के देवता शनिदेव हैं. इसलिए, इस राशि के जातकों पर शनिदेव की विशेष कृपा और आशीर्वाद हमेशा बना रहता है. इस राशि के जातक स्वाभाविक रूप से मेहनती, अनुशासित और जिम्मेदार होते हैं. शनिदेव के प्रभाव से इन्हें अपने धैर्य और निरंतर प्रयासों का पूरा फल (सफलता) मिलता है.

कुंभ राशि: इस राशि के भी स्वामी स्वयं शनिदेव हैं. इसलिए, इन कुंभ राशि के जातकों को अपनी मेहनत का पूरा और स्थायी फल मिलता है.

तुला राशि: तुला शनि की उच्च राशि है. इस राशि के जातकों पर शनि देव विशेष रूप से मेहरबान रहते हैं और उन्हें करियर व बिजनेस में बड़ी ऊंचाइयां देते हैं.

वृषभ राशि: वृषभ राशि के स्वामी शुक्र हैं, जो शनि के परम मित्र हैं. इस मित्रता के कारण शनि देव वृषभ राशि वालों को जीवन के सभी भौतिक सुख और धन प्रदान करते हैं.

शनि देव को प्रसन्न करने के उपाय