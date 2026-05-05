Home > धर्म > 17 मई से 5 राशियों का ‘गोल्डन टाइम’: जॉब प्रमोशन से विदेश यात्रा तक, जानें किसके साथ कैसा न्याय करेंगे शनि देव!

17 मई से 5 राशियों का ‘गोल्डन टाइम’: जॉब प्रमोशन से विदेश यात्रा तक, जानें किसके साथ कैसा न्याय करेंगे शनि देव!

17 तारीख को रेवती नक्षत्र में गोचर करने के साथ ही शनिदेव पुराने कर्मों के मुताबिक फल प्रदान करेंगे. ये गोचर कुछ लोगों के लिए जस्टिस लेकर आएगा तो कुछ लोगों को ज्यादा सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है. जानिए किन-किन राशियों पर विशेष प्रभाव रहने वाला है-

By: Kajal Jain | Published: May 5, 2026 11:15:53 AM IST

17 मई से 5 राशियों का 'गोल्डन टाइम': जॉब प्रमोशन से विदेश यात्रा तक, जानें किसके साथ कैसा न्याय करेंगे शनि देव!
17 मई से 5 राशियों का 'गोल्डन टाइम': जॉब प्रमोशन से विदेश यात्रा तक, जानें किसके साथ कैसा न्याय करेंगे शनि देव!


इस साल ज्येष्ठ मास की अमावस्या खास रहने वाली है. जहां एक तरफ 16 मई को शनिश्चरी अमावस्या है तो वहीं अगले दिन 17 मई को शनिदेव दोपहर 02:34 मिनट पर मीन राशि में रहते हुए बुध के नक्षत्र रेवती में प्रवेश करेंगे. जाहिर है कि शनिदेव को कर्मफल दाता और न्याय कर्ता कहा जाता है. ऐसे में 5 राशियों का गोल्डन टाइम शुरू होने वाला है. शनि के रेवती नक्षत्र में गोचर को महागोचर कहा जा रहा है, इसलिए जानिए किन-किन राशियों को सावधान रहने को कहा जा रहा है-

कौन-सी हैं वो पांच राशियां?

इस गोचर को लेकर एस्ट्रोलॉजर श्रद्धा शर्मा कहती हैं कि शनि का रेवती नक्षत्र में गोचर बेहद खास है. ये दर्शाता है कि शनि की 28 से 29 साल की एक साइकिल समाप्त होने जा रही है. ऐसे में जो लोग लंबे समय से हैवी कर्मा के बोझ तले फंसे हुए हैं, उनकी लाइफ से शनि देव कई चीजों को फिल्टर कर देंगे. जब शनिदेव आखिरी नक्षत्र रेवती में रहेंगे, आप कई पुरानी चीजों से निकलते चले जाएंगे. वैदिक ज्योतिष के अनुसार, ये मंथन का समय है, जिसमें शनिदेव आपको पुराने कर्मों का फल देंगे. 

You Might Be Interested In

मेष राशि 

मेष राशि के जातक सावधान हो जाएं और अपने खर्चों पर कंट्रोल करना शुरू कर दें, क्योंकि ये नक्षत्र परिवर्तन होते ही आपके कामों में बदलाव हो सकता है, इसलिए कार्यक्षेत्र में सावधानी बरतें और पैसा यूंही खर्च करने के बजाए निवेश पर ध्यान दें. अपनी सेहत के प्रति लापरवाही न बरतें.

सिंह राशि

सिंह राशि वालों के शनि का महागोचर नौकरी में परिवर्तन ला रहा है. हो सकता है इस दौरान आपके खर्चें बढ़ जाएं. विशेषतौर पर सिंह राशि वालों को अपने बिजनेस, नौकरी और रिश्तों को लेकर सतर्क रहने की आवश्यकता है.

कर्क राशि

शनि के नक्षत्र परिवर्तन करते ही कर्क राशि वाले सिर दर्द या मानसिक तनाव से परेशान रह सकते हैं. शनि के गोचर में आपको भी कार्यस्थल पर सतर्कता और सेहत के प्रति अलर्ट रहने को कहा जा रहा है. खासतौर पर अपनी वाणी पर संयम बनाए रखें.

कुंभ राशि

शनि के रेवती में प्रवेश के बाद नौकरी-पेशे में कुछ नेगेटिव चेंजेस हो सकते हैं. हालांकि आपको आर्थिक नुकसान नहीं होगा, लेकिन परिवारजनों के साथ रिश्तों में तनाव हो सकता है, इसलिए अपने व्यवहार में संयम बरतने की सलाह दी जा रही है.

मीन राशि 

मीन राशि वाले शनि की साढ़ेसाती के दूसरे फेज में चल रहे हैं, इसलिए आपके ऊपर शनि के महागोचर का गहरा असर हो सकता है. इस दौरान तनाव, रुकावटों और अज्ञान भय बना रहेगा, जिससे निपटने के लिए धैर्य बनाए रखें और फाइनेंशियल डिसीजन समझारी से लें.

क्या सावधानियां बरतें

सोशल मीडिया पर भी शनि के रेवती नक्षत्र में गोचर की काफी चर्चा हो रही है. इस पर एस्ट्रोलॉजर्स की मिली जुली राय है. कई ज्योतिषियों का कहना है कि जो लोग जीवन की भागदौड़ में बहुत थकान, इमोशनल और इथल-पुथल या अप्रत्याशित घटनाओं से गुजर रहे हैं. वो डरें नहीं, बल्कि खुद पर काम करें, क्योंकि शनि ग्रह की ऊर्जा आपके भ्रम को दूर करती है और कमियों को स्वीकारने के साथ-साथ उन्हें ठीक करने का मौका देती है, ताकि भविष्य में वो गलतियां आप दोबारा न दोहराएं. शनि के नकारात्मक प्रभावों से बचने के लिए ये उपाय भी कर सकते हैं-

  • शनिवार को सरसों के तेल में अपनी छाया का दान करें.
  • शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें
  • पीपल के पेड के नीचे सरसों के तेल का दिया प्रज्जवलित करें.

ये भी पढ़ें:- आखिर क्यों ज्येष्ठ के मंगलवार को ही कहा जाता है ‘बड़ा मंगल’? वजह जानकर बढ़ जाएगी श्रद्धा विधि-विधान और महत्व!

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है. 

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

मिट्टी नहीं, आटे का दीपक जलाइए, 11 दिन में दिखेगा...

May 4, 2026

ज्यादा आइसक्रीम खाने के नुकसान

May 4, 2026

तरबूज के साथ भूलकर भी नहीं खानी चाहिए ये चीजें

May 4, 2026

इमरान हाशमी की रोमांटिक फिल्में

May 4, 2026

कच्चा पपीता घर पर कैसे पकाएं?

May 4, 2026

गर्मी में देसी घी खाएं या नहीं?

May 4, 2026
17 मई से 5 राशियों का ‘गोल्डन टाइम’: जॉब प्रमोशन से विदेश यात्रा तक, जानें किसके साथ कैसा न्याय करेंगे शनि देव!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

17 मई से 5 राशियों का ‘गोल्डन टाइम’: जॉब प्रमोशन से विदेश यात्रा तक, जानें किसके साथ कैसा न्याय करेंगे शनि देव!
17 मई से 5 राशियों का ‘गोल्डन टाइम’: जॉब प्रमोशन से विदेश यात्रा तक, जानें किसके साथ कैसा न्याय करेंगे शनि देव!
17 मई से 5 राशियों का ‘गोल्डन टाइम’: जॉब प्रमोशन से विदेश यात्रा तक, जानें किसके साथ कैसा न्याय करेंगे शनि देव!
17 मई से 5 राशियों का ‘गोल्डन टाइम’: जॉब प्रमोशन से विदेश यात्रा तक, जानें किसके साथ कैसा न्याय करेंगे शनि देव!