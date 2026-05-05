17 मई से 5 राशियों का ‘गोल्डन टाइम’: जॉब प्रमोशन से विदेश यात्रा तक, जानें किसके साथ कैसा न्याय करेंगे शनि देव!

इस साल ज्येष्ठ मास की अमावस्या खास रहने वाली है. जहां एक तरफ 16 मई को शनिश्चरी अमावस्या है तो वहीं अगले दिन 17 मई को शनिदेव दोपहर 02:34 मिनट पर मीन राशि में रहते हुए बुध के नक्षत्र रेवती में प्रवेश करेंगे. जाहिर है कि शनिदेव को कर्मफल दाता और न्याय कर्ता कहा जाता है. ऐसे में 5 राशियों का गोल्डन टाइम शुरू होने वाला है. शनि के रेवती नक्षत्र में गोचर को महागोचर कहा जा रहा है, इसलिए जानिए किन-किन राशियों को सावधान रहने को कहा जा रहा है-

कौन-सी हैं वो पांच राशियां?

इस गोचर को लेकर एस्ट्रोलॉजर श्रद्धा शर्मा कहती हैं कि शनि का रेवती नक्षत्र में गोचर बेहद खास है. ये दर्शाता है कि शनि की 28 से 29 साल की एक साइकिल समाप्त होने जा रही है. ऐसे में जो लोग लंबे समय से हैवी कर्मा के बोझ तले फंसे हुए हैं, उनकी लाइफ से शनि देव कई चीजों को फिल्टर कर देंगे. जब शनिदेव आखिरी नक्षत्र रेवती में रहेंगे, आप कई पुरानी चीजों से निकलते चले जाएंगे. वैदिक ज्योतिष के अनुसार, ये मंथन का समय है, जिसमें शनिदेव आपको पुराने कर्मों का फल देंगे.

मेष राशि

मेष राशि के जातक सावधान हो जाएं और अपने खर्चों पर कंट्रोल करना शुरू कर दें, क्योंकि ये नक्षत्र परिवर्तन होते ही आपके कामों में बदलाव हो सकता है, इसलिए कार्यक्षेत्र में सावधानी बरतें और पैसा यूंही खर्च करने के बजाए निवेश पर ध्यान दें. अपनी सेहत के प्रति लापरवाही न बरतें.

सिंह राशि

सिंह राशि वालों के शनि का महागोचर नौकरी में परिवर्तन ला रहा है. हो सकता है इस दौरान आपके खर्चें बढ़ जाएं. विशेषतौर पर सिंह राशि वालों को अपने बिजनेस, नौकरी और रिश्तों को लेकर सतर्क रहने की आवश्यकता है.

कर्क राशि

शनि के नक्षत्र परिवर्तन करते ही कर्क राशि वाले सिर दर्द या मानसिक तनाव से परेशान रह सकते हैं. शनि के गोचर में आपको भी कार्यस्थल पर सतर्कता और सेहत के प्रति अलर्ट रहने को कहा जा रहा है. खासतौर पर अपनी वाणी पर संयम बनाए रखें.

कुंभ राशि

शनि के रेवती में प्रवेश के बाद नौकरी-पेशे में कुछ नेगेटिव चेंजेस हो सकते हैं. हालांकि आपको आर्थिक नुकसान नहीं होगा, लेकिन परिवारजनों के साथ रिश्तों में तनाव हो सकता है, इसलिए अपने व्यवहार में संयम बरतने की सलाह दी जा रही है.

मीन राशि

मीन राशि वाले शनि की साढ़ेसाती के दूसरे फेज में चल रहे हैं, इसलिए आपके ऊपर शनि के महागोचर का गहरा असर हो सकता है. इस दौरान तनाव, रुकावटों और अज्ञान भय बना रहेगा, जिससे निपटने के लिए धैर्य बनाए रखें और फाइनेंशियल डिसीजन समझारी से लें.

क्या सावधानियां बरतें

सोशल मीडिया पर भी शनि के रेवती नक्षत्र में गोचर की काफी चर्चा हो रही है. इस पर एस्ट्रोलॉजर्स की मिली जुली राय है. कई ज्योतिषियों का कहना है कि जो लोग जीवन की भागदौड़ में बहुत थकान, इमोशनल और इथल-पुथल या अप्रत्याशित घटनाओं से गुजर रहे हैं. वो डरें नहीं, बल्कि खुद पर काम करें, क्योंकि शनि ग्रह की ऊर्जा आपके भ्रम को दूर करती है और कमियों को स्वीकारने के साथ-साथ उन्हें ठीक करने का मौका देती है, ताकि भविष्य में वो गलतियां आप दोबारा न दोहराएं. शनि के नकारात्मक प्रभावों से बचने के लिए ये उपाय भी कर सकते हैं-

शनिवार को सरसों के तेल में अपनी छाया का दान करें.

शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें

पीपल के पेड के नीचे सरसों के तेल का दिया प्रज्जवलित करें.

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