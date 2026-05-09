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Shani Jayanti 2026: 16 मई का महासंयोग, शनि जयंती और वट सावित्री व्रत एक साथ, बनेंगे दुर्लभ शुभ योग

Shani Jayanti 2026:  16 मई 2026 को शनि जयंती, शनिश्चरी अमावस्या, वट सावित्री व्रत, दर्श अमावस्या और गुरु-शुक्र युति जैसे कई दुर्लभ धार्मिक और ज्योतिषीय संयोग बन रहे हैं. इस दिन शनि पूजा, पितृ तर्पण, दान-पुण्य और हनुमान आराधना का विशेष महत्व बताया गया है.

By: Ranjana Sharma | Published: May 9, 2026 6:29:23 PM IST

शनिदेव पूजा और वट सावित्री व्रत से मिलेगा शुभ फल
शनिदेव पूजा और वट सावित्री व्रत से मिलेगा शुभ फल


Shani Jayanti 2026: 16 मई 2026, शनिवार का दिन धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद दुर्लभ और खास माना जा रहा है. इस दिन शनि जयंती, शनिश्चरी अमावस्या, वट सावित्री व्रत, दर्श अमावस्या और कई महत्वपूर्ण ग्रह योग एक साथ बन रहे हैं. ज्योतिषाचार्यों के अनुसार, इतने प्रभावशाली संयोग एक ही दिन में बहुत कम देखने को मिलते हैं. यही वजह है कि यह दिन शनि पूजा, दान-पुण्य, पितृ तर्पण और आध्यात्मिक साधना के लिए अत्यंत शुभ माना जा रहा है. खासकर शनि की साढ़ेसाती, ढैय्या और महादशा से पीड़ित लोगों के लिए यह दिन राहत देने वाला माना जा रहा है.

16 मई को क्यों खास है शनि जयंती?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, ज्येष्ठ अमावस्या के दिन भगवान सूर्य और माता छाया के पुत्र शनिदेव का जन्म हुआ था. इसलिए हर वर्ष इस तिथि पर शनि जयंती मनाई जाती है. इस बार खास बात यह है कि शनि जयंती शनिवार के दिन पड़ रही है. शनिवार स्वयं शनिदेव को समर्पित माना जाता है, ऐसे में इस दिन का महत्व कई गुना बढ़ गया है. 16 मई को अमावस्या तिथि शनिवार के दिन पड़ रही है, इसलिए इसे शनिश्चरी अमावस्या कहा जाएगा. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन किए गए दान, पूजा और अच्छे कर्मों का कई गुना फल प्राप्त होता है. खासतौर पर शनि दोष, साढ़ेसाती और ढैय्या से परेशान लोगों के लिए यह दिन विशेष उपायों के लिए शुभ माना गया है.

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वट सावित्री व्रत का भी रहेगा विशेष महत्व

ज्येष्ठ अमावस्या के दिन वट सावित्री व्रत भी रखा जाएगा. इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र और परिवार की सुख-शांति के लिए व्रत रखती हैं. बरगद के वृक्ष की पूजा कर रक्षा सूत्र बांधा जाता है. इस वर्ष वट सावित्री व्रत का शुभ मुहूर्त सुबह 7 बजकर 12 मिनट से 8 बजकर 54 मिनट तक रहेगा.

गुरु-शुक्र युति से बनेंगे शुभ संकेत

16 मई को मिथुन राशि में गुरु और शुक्र ग्रह की युति भी बन रही है. ज्योतिष शास्त्र में गुरु को ज्ञान और शुभता का कारक माना गया है, जबकि शुक्र सुख-संपत्ति और वैभव का प्रतिनिधित्व करते हैं. इन दोनों ग्रहों की युति को आर्थिक, पारिवारिक और वैवाहिक जीवन के लिए बेहद शुभ माना जा रहा है.

पितृ तर्पण और दान का मिलेगा विशेष फल

दर्श अमावस्या और ज्येष्ठ अमावस्या पर पितरों के निमित्त तर्पण, दान और श्राद्ध कर्म करना अत्यंत शुभ माना गया है. धार्मिक मान्यता है कि इस दिन गाय, कौवे और कुत्तों को भोजन कराने तथा जरूरतमंदों को दान देने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और पितृ दोष में राहत मिलती है. शनिवार का दिन हनुमानजी और शनिदेव दोनों को समर्पित माना जाता है. इस दिन हनुमानजी को सिंदूर और चोला अर्पित कर हनुमान चालीसा एवं सुंदरकांड का पाठ करना शुभ माना गया है. मान्यता है कि इससे शनि के अशुभ प्रभाव कम होते हैं और जीवन की परेशानियां दूर होती हैं.

चंद्र गोचर से बढ़ेगा दिन का महत्व

16 मई की सुबह चंद्रमा मेष राशि में मंगल के साथ युति बनाएंगे. वहीं रात 10 बजकर 46 मिनट पर चंद्रमा वृषभ राशि में प्रवेश कर सूर्य के साथ युति करेंगे. ज्योतिषाचार्यों के अनुसार, यह दुर्लभ ग्रह स्थिति शनि जयंती और अमावस्या के प्रभाव को और अधिक शक्तिशाली बना सकती है. इस दिन शनि मंदिरों में विशेष पूजा, तेलाभिषेक और हवन का आयोजन किया जाएगा. श्रद्धालु शनिदेव को सरसों का तेल, काला तिल, उड़द और काले वस्त्र अर्पित करेंगे. इसके साथ पीपल के वृक्ष की पूजा, दीपदान और जरूरतमंदों को भोजन कराना भी अत्यंत शुभ माना गया है.

Tags: 16 may 2026 astrologyvat savitri vrat
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