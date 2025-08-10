Home > धर्म > 15 या 16 अगस्त…कब मनाई जाएगी कृष्ण जन्माष्टमी? यहां जाने सही तारीख और शुभ मुहूर्त

15 या 16 अगस्त…कब मनाई जाएगी कृष्ण जन्माष्टमी? यहां जाने सही तारीख और शुभ मुहूर्त

krishna janmashtami: कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार देशभर में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। ऐसे में आपकों जान लेना चाहिए कि इस साल कृष्ण जन्माष्टमी कब मनाई जाएगी?

Published By: Preeti Rajput
Published: August 10, 2025 09:00:04 IST

krishna janmashtami 2025
krishna janmashtami 2025

krishna janmashtami 2025: आज 10 अगस्त से भाद्रपद माह की शुरूआत हो चुकी है। इस महीने में कृष्ण जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में भाद्रपद माह की अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। इसी कारण हर साल इसी नक्षत्र में कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाता है। हर साल इस दिन लोग व्रत रखते हैं और कान्हा जी की पूरे विधि-विधान के साथ पूजा करते हैं। 

क्यों मनाते है कृष्ण जन्मोत्सव?

जानकारी के मुताबिक, इस साल भगवान श्री कृष्ण का 5252वां जन्मोत्सव धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। द्रिक पंचांग के अनुसार 15 अगस्त की रात 11.49 बजे से कृष्णी पक्ष अष्टमी तिथि शुरू हो जाएगी और 16 अगस्त की रात 09.24 बजे तक रहेगी। वहीं अगर रोहिणी नक्षत्र के आरंभ की बात करें तो यह 17 अगस्त की सुबह 04.38 बजे से शुरू होगा। इस साल लोगों के मन में इस त्यौहार की तिथि को लेकर कन्फ्यूजन बना हुआ है। लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि 15 अगस्त या फिर 16 अगस्त किस दिन जन्माष्टी का त्यौहार मनाएं। 

Celebs Rakhi 2025: अक्षय कुमार से लेकर अमृता अरोड़ा तक… एक क्लिक में देखें, कैसे इन बॉलीवुड सेलेब्रिटीज़ ने मनाया रक्षाबंधन

किस दिन मनाएं कृष्ण जन्मोत्सव?

विद्वानों के अऩुसार, इस बार अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र का आपस में मिलन नहीं हो रहा है। लेकिन दयातिथि को मान्यता देकर 16 अगस्त 2025 को पूरे देश में जन्माष्टमी मनाई जाएगी।  16 अगस्त यानी जन्माष्टमी के दिन व्रत रखें  भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव  आधी रात को मनाएं।

  • पूजा का समय- 16 – 17 अगस्त की रात 12.04 बजे से 12.47 बजे तक।

  • व्रत का समय- 17 अगस्त के दिन 

इस मूलांक की लड़कियां होती है धार्मिक स्वभाव की, दिल जीतने में होती है माहिर, घर को बना देती हैं स्वर्ग, जानिए कौन सा मूलांक…

Disclaimer: इस आलेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है। पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। इन खबर इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है।

Tags: home-hero-pos-2krishna janmashtami
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

क्या आपको पता है खाने के बाद क्यों खाया जाता...

August 9, 2025

खाना शुरू कर दे बादाम, ये 5 बीमारियां रहेंगी कोसों...

August 9, 2025

मजे-मजे से खा रहे है मैगी, नुकसान सुन दंग रह...

August 9, 2025

गुड़ खाने के 5 बड़े नुकसान

August 9, 2025

आप भी पूरी दुनिया की कुछ खास डिशेज के बारे...

August 9, 2025

ये है दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है, जहां दफ्न...

August 9, 2025
15 या 16 अगस्त…कब मनाई जाएगी कृष्ण जन्माष्टमी? यहां जाने सही तारीख और शुभ मुहूर्त

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

15 या 16 अगस्त…कब मनाई जाएगी कृष्ण जन्माष्टमी? यहां जाने सही तारीख और शुभ मुहूर्त

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

15 या 16 अगस्त…कब मनाई जाएगी कृष्ण जन्माष्टमी? यहां जाने सही तारीख और शुभ मुहूर्त
15 या 16 अगस्त…कब मनाई जाएगी कृष्ण जन्माष्टमी? यहां जाने सही तारीख और शुभ मुहूर्त
15 या 16 अगस्त…कब मनाई जाएगी कृष्ण जन्माष्टमी? यहां जाने सही तारीख और शुभ मुहूर्त
15 या 16 अगस्त…कब मनाई जाएगी कृष्ण जन्माष्टमी? यहां जाने सही तारीख और शुभ मुहूर्त
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?