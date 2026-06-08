Home > धर्म > शेषनाग, क्षीरसागर और 14 लोक! क्या सच में शेषनाग के फन पर टिका है ब्रह्मांड? पुराणों में है जवाब

शेषनाग, क्षीरसागर और 14 लोक! क्या सच में शेषनाग के फन पर टिका है ब्रह्मांड? पुराणों में है जवाब

14 Lokon ka rahasya: सनातन धर्म के अनुसार, ब्रह्मांड शेषनाग के फनों पर टिका हुआ है और कूर्म अवतार के सहारे क्षीरसागर में स्थित है. भगवान विष्णु की नाभि से निकले कमल में 14 लोकों का वर्णन मिलता है, जिनमें 7 ऊर्ध्व लोक और 7 अधोलोक शामिल हैं. ये लोक केवल स्थान नहीं, बल्कि चेतना, कर्म और आध्यात्मिक विकास के विभिन्न स्तरों का प्रतीक माने जाते हैं.

By: Ranjana Sharma | Published: June 8, 2026 12:26:28 PM IST

शेषनाग, कूर्म अवतार और 14 लोकों की दिव्य व्यवस्था
शेषनाग, कूर्म अवतार और 14 लोकों की दिव्य व्यवस्था


14 Lokon ka rahasya: विष्णु पुराण और श्रीमद्भागवत पुराण में वर्णित ब्रह्मांड की अवधारणा केवल खगोलीय नहीं, बल्कि गहन आध्यात्मिक दर्शन से जुड़ी है. शेषनाग, कूर्म अवतार, क्षीरसागर और 14 लोकों की यह संरचना सृष्टि, चेतना और कर्म के रहस्यों को समझाने का प्रयास करती है. 

सनातन धर्म में ब्रह्मांड केवल अंतरिक्ष नहीं, एक दिव्य व्यवस्था है

सनातन धर्म में ब्रह्मांड की कल्पना आधुनिक विज्ञान की तरह केवल ग्रहों, तारों और आकाशगंगाओं तक सीमित नहीं है. पुराणों में सृष्टि को एक ऐसी दिव्य और बहुस्तरीय व्यवस्था के रूप में वर्णित किया गया है, जिसमें हर लोक का अपना आध्यात्मिक महत्व और उद्देश्य है. विष्णु पुराण और श्रीमद्भागवत पुराण के अनुसार, यह संपूर्ण ब्रह्मांड दिव्य शक्तियों के संरक्षण में संचालित होता है और इसकी संरचना प्रतीकात्मक तथा आध्यात्मिक दोनों रूपों में समझी जाती है.

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क्षीरसागर से जुड़ी है सृष्टि की नींव

पुराणों में वर्णन मिलता है कि पूरा ब्रह्मांड शेषनाग के विशाल फनों पर स्थित है. अनंत शेष स्वयं भगवान विष्णु के परम भक्त और सृष्टि के आधार माने जाते हैं. कहा जाता है कि शेषनाग एक विराट कूर्म यानी कछुए की पीठ पर स्थित हैं, जो भगवान विष्णु का कूर्म अवतार है. यह संपूर्ण व्यवस्था अनंत क्षीरसागर में विद्यमान है, जहां भगवान विष्णु योगनिद्रा में विराजमान रहते हैं. उनकी नाभि से उत्पन्न कमल पर ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और वहीं से सृष्टि की रचना का कार्य प्रारंभ होता है. पुराणों के अनुसार, इसी दिव्य कमल की डंडी में 14 लोक स्थित हैं.

14 लोक

  • ऊर्ध्व लोक: सनातन ग्रंथों में पृथ्वी से ऊपर स्थित सात लोकों को ऊर्ध्व लोक कहा गया है. इन्हें चेतना के उच्च स्तर और आध्यात्मिक विकास का प्रतीक माना जाता है.
  • ब्रह्मलोक: सबसे ऊपर ब्रह्मलोक स्थित है. इसे सृष्टि का सर्वोच्च लोक माना गया है, जहां ब्रह्मा जी निवास करते हैं और जहां से सृष्टि के संचालन की व्यवस्था होती है.
  • तपोलोक:  ब्रह्मलोक के नीचे तपोलोक है. यहां महान ऋषि, मुनि और दिव्य आत्माएं कठोर तपस्या और साधना में लीन रहती हैं.
  • जनलोक:  जनलोक में सनक, सनंदन, सनातन और सनत्कुमार जैसे सनकादि ऋषि निवास करते हैं. इन्हें जन्म से ही परम ज्ञानी माना गया है.
  • महर्लोक: महर्लोक को महर्षियों का लोक कहा गया है. यहां ज्ञान, यज्ञ और आध्यात्मिक अनुसंधान में लीन दिव्य आत्माओं का वास बताया गया है.
  • स्वर्गलोक: स्वर्गलोक इंद्रदेव का निवास स्थान माना जाता है. यहां अप्सराएं, गंधर्व और देवगण रहते हैं तथा दिव्य सुख-सुविधाओं का अनुभव करते हैं.
  • भुवर्लोक: भुवर्लोक को ग्रह-नक्षत्रों, खगोलीय शक्तियों और सूक्ष्म ऊर्जा का क्षेत्र माना गया है. यह पृथ्वी और स्वर्ग के बीच का स्तर माना जाता है.
  • पृथ्वीलोक:  पृथ्वीलोक वह स्थान है जहां मनुष्य जीवन व्यतीत करता है. पुराणों के अनुसार, यही वह लोक है जहां कर्म, धर्म, कर्तव्य और जीवन के निर्णय सबसे अधिक महत्व रखते हैं.
  • अधोलोक: पृथ्वी के नीचे स्थित सात लोकों को अधोलोक कहा गया है. इन्हें भौतिक, रहस्यमयी और गूढ़ शक्तियों से जुड़ा माना जाता है.
  • अतल लोक: अधोलोक का पहला स्तर अतल लोक है, जिसे दानवों और असाधारण शक्तियों का क्षेत्र माना गया है.
  • वितल लोक: वितल लोक में भगवान शिव के गणों का निवास बताया गया है. यह लोक विशेष ऊर्जा और रहस्यमयी शक्तियों से जुड़ा माना जाता है.
  • सुतल लोक: सुतल लोक को विशेष महत्व प्राप्त है. मान्यता है कि वामन अवतार द्वारा आशीर्वाद मिलने के बाद राजा बलि को इसी लोक का अधिपति बनाया गया था.
  • तलातल लोक: तलातल लोक को मय दानव का क्षेत्र माना जाता है, जिसे वास्तु और मायावी शक्तियों का महान ज्ञाता बताया गया है.
  • महातल लोक:  महातल लोक में अनेक नाग जातियों का निवास बताया गया है. यह लोक रहस्य और शक्ति का प्रतीक माना जाता है.
  • रसातल लोक:  रसातल लोक को असुरों का क्षेत्र कहा गया है, जहां अंधकार और भौतिक शक्तियों का प्रभाव अधिक माना जाता है.
  • पाताल लोक:  अधोलोक का अंतिम स्तर पाताल लोक है. यहां नागों और दैत्यों की गहरी तथा रहस्यमयी गुफाओं का वर्णन मिलता है.

नरक लोकों का भी मिलता है उल्लेख

पुराणों में 14 लोकों के अतिरिक्त अनेक नरक लोकों का भी वर्णन मिलता है. मान्यता है कि यहां जीवों को उनके कर्मों के आधार पर दंड या फल प्राप्त होता है. यह व्यवस्था कर्म सिद्धांत को समझाने का माध्यम मानी जाती है.

 हर लोक चेतना के एक स्तर का प्रतीक

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इन लोकों को केवल भौतिक स्थानों के रूप में नहीं देखा जाता, बल्कि इन्हें चेतना, कर्म, ज्ञान और आध्यात्मिक विकास के विभिन्न स्तरों का प्रतीक माना जाता है. हर लोक जीवन के किसी न किसी आयाम को दर्शाता है और यह बताता है कि ब्रह्मांड केवल दृश्य संसार तक सीमित नहीं है.

शेषनाग के अस्तित्व से जुड़ी है सृष्टि की स्थिरता

सनातन मान्यताओं के अनुसार, भगवान विष्णु इस संपूर्ण सृष्टि के पालनकर्ता हैं और अनंत शेष इसे स्थिर बनाए रखने की जिम्मेदारी निभाते हैं. मान्यता है कि जब तक शेषनाग अस्तित्व में हैं, तब तक सृष्टि का संतुलन भी बना रहेगा. यही कारण है कि शेषनाग को ब्रह्मांड की स्थिरता और अनंतता का प्रतीक माना जाता है.

Tags: 14 lokon ka rahasya
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