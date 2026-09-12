Ganeshotsav 2026: 9 साल बाद फिर महासंयोग! इस बार 10 नहीं 12 दिनों का गणेशोत्सव, जानें क्यों बढ़ा बप्पा का उत्सव

12 Days Ganeshotsav 2026: गणपति बप्पा के भक्तों के लिए साल 2026 का गणेशोत्सव बेहद खास होने वाला है. हर साल गणेश चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी तक बप्पा की भक्ति में भक्त डूबे रहते हैं, लेकिन इस बार पंचांग की तिथि गणना ने इस उत्सव को और खास बना दिया है. आम तौर पर करीब 10 दिनों तक चलने वाला गणेशोत्सव इस बार 12 कैलेंडर दिनों का होगा. यानी बप्पा की आराधना, आरती और ‘गणपति बप्पा मोरया’ के जयघोष का उत्साह सामान्य से दो दिन ज्यादा देखने को मिलेगा.

खास बात यह है कि ऐसा संयोग करीब 9 साल बाद बन रहा है. इससे पहले 2017 में गणेश चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी के बीच 12 कैलेंडर दिनों की अवधि बनी थी. अब 2026 में एक बार फिर ऐसा अवसर आया है. आखिर इस बार गणेशोत्सव की अवधि क्यों बढ़ गई? गणेश चतुर्थी कब मनाई जाएगी और गणपति विसर्जन किस दिन होगा? आइए जानते हैं पूरी जानकारी-

14 सितंबर को होगी गणेश चतुर्थी

साल 2026 में गणेश चतुर्थी 14 सितंबर, सोमवार को मनाई जाएगी. पंचांग के अनुसार, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी तिथि 14 सितंबर को सुबह 5:22 बजे शुरू होगी और 15 सितंबर को सुबह 7:14 बजे तक रहेगी. उदया तिथि के आधार पर गणेश चतुर्थी का पर्व 14 सितंबर को ही मनाया जाएगा. इसी दिन घरों, मंदिरों और सार्वजनिक पंडालों में भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित की जाएगी. भक्त विधि-विधान से पूजा, आरती और गणपति बप्पा का आह्वान करेंगे.

गणेश स्थापना और पूजा का शुभ मुहूर्त

गणपति स्थापना के लिए इस दिन अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:09 बजे से 12:58 बजे तक बताया गया है. वहीं, गणेश पूजा का शुभ समय सुबह 11:20 बजे से दोपहर 1:48 बजे तक रहेगा. इसके अलावा, शाम की पूजा के लिए गोधूलि मुहूर्त शाम 6:42 बजे से 7:05 बजे तक रहेगा.

आखिर 12 दिनों का क्यों होगा गणेशोत्सव?

दरअसल, हिंदू पंचांग में तिथियों की गणना चंद्रमा की गति के आधार पर होती है. चंद्र तिथियां हमेशा 24 घंटे की नहीं होतीं है. चंद्रमा की गति में बदलाव के कारण किसी तिथि की अवधि कम या ज्यादा हो सकती है. इसी तिथि गणना और सूर्योदय के समय पड़ने वाली तिथि के आधार पर त्योहारों की तारीख तय होती है. इसी गणना के कारण 2026 में गणेश चतुर्थी यानी 14 सितंबर से अनंत चतुर्दशी यानी 25 सितंबर के बीच 12 कैलेंडर दिनों की अवधि बन रही है. यही वजह है कि इस बार गणेशोत्सव सामान्य वर्षों की तुलना में लंबा नजर आएगा.

25 सितंबर को गणपति बप्पा को दी जाएगी विदाई

12 कैलेंडर दिनों के इस विशेष गणेशोत्सव का समापन 25 सितंबर 2026, अनंत चतुर्दशी के दिन होगा. इसी दिन श्रद्धालु ढोल-नगाड़ों और ‘गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ’ के जयघोष के साथ गणपति प्रतिमाओं का विसर्जन करेंगे. यानी 14 सितंबर को बप्पा का आगमन और 25 सितंबर को विदाई होगी. इन दोनों तारीखों को मिलाकर इस बार उत्सव 12 कैलेंडर दिनों का बन रहा है.

9 साल बाद फिर बना खास संयोग

2017 के बाद 2026 में एक बार फिर गणेश चतुर्थी और अनंत चतुर्दशी के बीच 12 कैलेंडर दिनों की अवधि बनना भक्तों के लिए खास विषय है. धार्मिक दृष्टि से गणपति को विघ्नहर्ता और मंगलकर्ता माना जाता है. भक्त उनकी पूजा कर सुख-समृद्धि और जीवन में शुभता की कामना करते हैं. इस बार गणपति उत्सव का लंबा कैलेंडर भक्तों को बप्पा की भक्ति और उत्सव में ज्यादा समय बिताने का अवसर देगा. 14 सितंबर को गणपति स्थापना से शुरू होने वाला उत्सव 25 सितंबर को अनंत चतुर्दशी के विसर्जन के साथ संपन्न होगा.