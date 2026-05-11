Somnath Temple ritual: सोमनाथ मंदिर में क्यों किया जाता है 11 नदियों के जल से अभिषेक? जानिए इस परंपरा का महत्व

Somnath Temple ritual: अरब सागर के किनारे स्थित ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर में इन दिनों श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है. यहां आज ‘सोमनाथ अमृत महोत्सव’ का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए. यह आयोजन पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में किया जा रहा है. इस विशेष अवसर पर देशभर के 11 पवित्र तीर्थों और नदियों से लाया गया जल भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग पर अर्पित किया जा रहा है. 11 स्थानों के जल से होने वाला यह विशेष जलाभिषेक न केवल धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि सनातन परंपरा की गहरी आध्यात्मिक सोच को भी दर्शाता है.

11 तीर्थों के जल से जलाभिषेक, क्या है इसका महत्व?

मंदिर में हो रहा यह विशेष जलाभिषेक श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. बड़ी संख्या में भक्त इस दिव्य अनुष्ठान के साक्षी बनने पहुंचे हैं और सोशल मीडिया पर भी इसकी खूब चर्चा हो रही है.

धार्मिक विशेषज्ञों के अनुसार, 11 अलग-अलग तीर्थों के जल का उपयोग भगवान शिव के 11 रुद्र स्वरूपों से जुड़ा हुआ माना जाता है. यही कारण है कि इस अनुष्ठान में गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी, कावेरी जैसी पवित्र नदियों का जल शामिल किया गया है. इन नदियों के जल को शिवलिंग पर अर्पित करने से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने और आध्यात्मिक शक्ति के संचार की मान्यता है.

शिव और जलाभिषेक की पौराणिक परंपरा

पौराणिक कथाओं के अनुसार, भगवान शिव को ‘जलप्रिय’ देवता माना जाता है. समुद्र मंथन के दौरान जब भगवान शिव ने विष का पान किया था, तब देवताओं ने उन्हें शांत करने के लिए जल अर्पित किया था. तभी से शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा की शुरुआत मानी जाती है. सोमनाथ मंदिर में किया जा रहा यह विशेष जलाभिषेक इसी प्राचीन परंपरा का विस्तृत और भव्य रूप माना जा रहा है. दूर-दराज़ राज्यों से श्रद्धालु पवित्र जल लेकर कई दिनों की यात्रा कर मंदिर पहुंचते हैं, जो उनकी गहरी आस्था को दर्शाता है.

नकारात्मक ऊर्जा होती है कम

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस प्रकार का सामूहिक जलाभिषेक व्यक्ति और समाज दोनों के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है. इससे नकारात्मक ऊर्जा कम होती है और वातावरण में शांति एवं सकारात्मकता का संचार होता है. श्रद्धालु इसे मानसिक शांति, परिवार की सुख-समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य से जोड़कर देखते हैं.

वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सामूहिक आस्था का प्रभाव

वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो ऐसे बड़े धार्मिक आयोजनों को मानसिक संतुलन और सामूहिक आस्था से जोड़कर देखा जाता है. जब हजारों लोग एक साथ किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेते हैं, तो यह उनके मनोबल और भावनात्मक जुड़ाव को मजबूत करता है, जिससे उन्हें मानसिक शांति का अनुभव होता है.

विशाल कलश और तकनीकी व्यवस्था बनी आकर्षण

इस आयोजन के लिए 760 किलोग्राम वजनी और 8 फीट ऊंचा विशेष कलश तैयार किया गया है, जिसकी जल क्षमता 1100 लीटर है. पूरी संरचना का कुल वजन लगभग 1860 किलोग्राम है. अधिकारियों के अनुसार, इस विशाल कलश को 90 मीटर ऊंची क्रेन की मदद से मंदिर के शिखर तक पहुंचाया जाएगा. सेंसर आधारित एडवांस्ड रिमोट कंट्रोल सिस्टम की सहायता से इसे स्थापित किया जाएगा. इसके बाद वैदिक मंत्रोच्चार, शंखध्वनि और घंटों की गूंज के बीच 11 पवित्र तीर्थों के जल से शिखर अभिषेक संपन्न होगा.

सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है यह आयोजन

सोमनाथ मंदिर में होने वाला यह विशेष जलाभिषेक भारत की सांस्कृतिक एकता का प्रतीक माना जाता है. अलग-अलग राज्यों और नदियों का जल एक साथ भगवान शिव को अर्पित करना यह संदेश देता है कि भारत की विविधता एक ही आध्यात्मिक धारा से जुड़ी हुई है. दिलचस्प बात यह है कि युवा पीढ़ी भी अब ऐसे धार्मिक आयोजनों में बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रही है और सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी परंपरा को आगे बढ़ा रही है.

आस्था, परंपरा और आध्यात्मिक ऊर्जा का संगम

सोमनाथ मंदिर में 11 तीर्थों के जल से किया जा रहा यह जलाभिषेक केवल एक धार्मिक रस्म नहीं, बल्कि आस्था, आध्यात्मिक ऊर्जा और भारतीय संस्कृति की गहराई को दर्शाने वाली परंपरा है. कोई इसे धार्मिक विश्वास मानता है, तो कोई मानसिक शांति का माध्यम, लेकिन करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए यह भगवान शिव से जुड़ने का एक पवित्र मार्ग है. यही कारण है कि यह सदियों पुरानी परंपरा आज भी उतनी ही जीवंत और प्रभावशाली बनी हुई है.