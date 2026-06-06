Home > धर्म > 1000 साल पुराना वो शिव मंदिर… जिसे भूत-प्रेतों ने रातों-रात मिलकर बनाया था, पढ़िए उसका चमत्कारी रहस्य

1000 साल पुराना वो शिव मंदिर… जिसे भूत-प्रेतों ने रातों-रात मिलकर बनाया था, पढ़िए उसका चमत्कारी रहस्य

Kakanmath Temple Mystery: भारत के कई मंदिर चमत्कारी और रहस्यमयी हैं. कहीं अपने आप जलती ज्योति, कहीं बिना सहारे खड़े विशाल पत्थर तो कहीं सदियों पुरानी अद्भुत वास्तुकला देखने को मिलती है. मध्य प्रदेश का काकनमठ मंदिर इनमें से एक है. यह प्राचीन मंदिर भगवान भगवान शिव को समर्पित है. कहा जाता है इसे भूत-प्रेतों ने रातों-रात मिलकर बनाया था-

By: Lalit Kumar | Published: June 6, 2026 2:30:51 PM IST

भूत-प्रेतों ने मिलकर रातों-रात बना दिया था यह शिव मंदिर.
भूत-प्रेतों ने मिलकर रातों-रात बना दिया था यह शिव मंदिर.


Kakanmath Temple Mystery: अगर आपसे कहा जाए कि भारत के मंदिर चमत्कारी और रहस्यमयी हैं, तो यह बिल्कुल गलत नहीं होगा. क्योंकि, यहां कई ऐसे प्राचीन मंदिर हैं, जिनसे जुड़ी कथाएं और घटनाएं लोगों को आज भी हैरान कर देती हैं. कहीं अपने आप जलती ज्योति, कहीं बिना सहारे खड़े विशाल पत्थर तो कहीं सदियों पुरानी अद्भुत वास्तुकला देखने को मिलती है. मध्य प्रदेश का काकनमठ मंदिर जैसे मंदिर इसकी मिसाल हैं. इन मंदिरों में आस्था के साथ-साथ इतिहास और विज्ञान का अनोखा संगम भी देखने को मिलता है, जो इन्हें और भी खास बनाता है. यह मंदिर अपनी रहस्यमयी कथा और अनोखी बनावट के लिए जाना जाता है. यह प्राचीन मंदिर भगवान भगवान शिव को समर्पित है और आज भी श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र बना हुआ है. 

स्थानीय मान्यताओं के अनुसार, इस मंदिर का निर्माण इंसानों ने नहीं बल्कि भगवान शिव के भक्त भूत-प्रेतों ने एक ही रात में किया था. कहते हैं कि, भूत-प्रेत पूरी रात पत्थरों को जोड़कर मंदिर बना रहे थे, लेकिन जैसे ही सुबह की पहली किरण पड़ी, उनका काम अधूरा ही रह गया और वे गायब हो गए. यही कारण है कि मंदिर आज भी अधूरा दिखाई देता है, फिर भी इसकी संरचना आश्चर्यजनक रूप से मजबूत है. आइए जानते हैं मंदिर के बारे में-

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भगवान शिव को समर्पित है यह मंदिर

ये प्राचीन मंदिर शिव भगवान को समर्पित है. भगवान शिव का ये मंदिर काफी ऊंचाई पर स्थित है. मंदिर में जाने के लिए आपको थोड़ी सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी, इसके बाद ही शिवलिंग के दर्शन कर पाएंगे. मंदिर में जाने से पहले दोनों तरफ कई खम्बे दिख जाएंगे. यहां हर कोई सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव के दर्शन करने के लिए आता है.

1000 साल पुराना वो शिव मंदिर… जिसे भूत-प्रेतों ने रातों-रात मिलकर बनाया था, पढ़िए उसका चमत्कारी रहस्य

मंदिर के अवशेष ग्वालियर म्यूजियम में रखे

करीब 1000 साल पुराने इस मंदिर में आपको हर तरफ हिंदू देवता की मूर्तियां दिख जाएंगी, लेकिन कई खंडित (टूटी हुई) अवस्था में मौजूद हैं. ऐसा माना जाता है कि इन मूर्तियों ने युद्ध के लिए आए कई शासकों ने तोड़ दिया था. आपको बता दें, मंदिर के कई अवशेष ग्वालियर के एक म्यूजियम में रखे हुए हैं. अच्छी बात तो ये है कि ऐसी अवस्था में मंदिर होने के बावजूद भी यहां लोग भगवान शिव के दर्शन करने के लिए आते हैं.

मंदिर को लेकर क्या कहते इतिहासकार

इतिहासकारों के अनुसार, मध्य प्रदेश के मुरैना में स्थित काकनमठ मंदिर का निर्माण 11वीं सदी में कच्छपघात वंश के राजा कीर्ति राज ने करवाया था. ऐसा माना जाता है कि रानी ककनावती महादेव की बड़ी भक्त थी, जिस वजह से इस मंदिर का नाम रानी के नाम पर रखा गया. हालांकि, इसकी बिना गारे-चूने के खड़ी संरचना लोगों को आज भी चकित करती है. यहां स्थापित शिवलिंग के दर्शन के लिए दूर-दूर से श्रद्धालु आते हैं और इस रहस्यमयी मंदिर की कहानी को सुनकर हैरान रह जाते हैं.

…और पड़ गया भूतों का मंदिर

इस हजार साल पुराने मंदिर से एक दिलचस्प बात भी जुड़ी हुई है, माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण एक रात में भूतों ने एक साथ मिलकर किया था, लेकिन मंदिर बनाते-बनाते सुबह हो गई और निर्माण को फिर बीच में ही छोड़ना पड़ गया. भले यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, लेकिन स्थानीय लोग इसे भूतों का मंदिर कहने लगे. इस मंदिर को आप देखेंगे, तो आपको ये देखने में अधूरा ही लगेगा. खैर, इसमें कितनी सच्चाई है इससे जुड़े किसी भी तरह के सटीक प्रमाण नहीं हैं.

Tags: Dharmfamous temple in indiareligion news
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