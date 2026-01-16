RCB W vs GG W WPL 2026 LIVE Score: अजेय रॉयल चैलेंजर्स का मुकाबला, गुजरात जायंट्स से; कौन पड़ेगा किस पर भारी

RCB W बनाम GG W, WPL 2026 LIVE: स्मृति मंधाना की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) WPL 2026 में दो शानदार जीत के साथ अकेली अजेय टीम बनी हुई है और पॉइंट्स टेबल में टॉप पर है. उनका मुकाबला एशले गार्डनर की कप्तानी वाली गुजरात जायंट्स (GG) से है, जिसने दो जीत के साथ अच्छी शुरुआत की थी, लेकिन मुंबई इंडियंस के खिलाफ उसे झटका लगा. डॉ. डी. वाई. पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में होने वाले इस हाई-स्टेक मुकाबले में रोमांच की पूरी उम्मीद है, जिसमें RCB लगातार तीसरी जीत हासिल करना चाहेगी और GG अपनी लय वापस पाने की कोशिश करेगी.

RCB W vs GG W WPL 2026 LIVE Score

मुख्य मुकाबलों में मंधाना का सामना अपनी प्रतिद्वंद्वी गार्डनर से होगा, ग्रेस हैरिस और सोफी डिवाइन की विस्फोटक बल्लेबाजी, और नादिन डी क्लर्क और रेणुका सिंह की मजबूत गेंदबाजी शामिल है. मैच शाम 7:30 बजे IST (टॉस 7:00 बजे) शुरू होगा.

दोनों टीमों का स्क्वाड-

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु महिला टीम: ग्रेस हैरिस, स्मृति मंधाना (कप्तान), दयालन हेमलता, गौतमी नाइक, ऋचा घोष (विकेटकीपर), राधा यादव, नादिन डी क्लर्क, अरुंधति रेड्डी, श्रेयांका पाटिल, लिन्से स्मिथ, लॉरेन बेल, पूजा वस्त्रकार, जॉर्जिया वोल, प्रथ्यूषा कुमार, सायली सतघरे, प्रेमा रावत

गुजरात जायंट्स महिला टीम: बेथ मूनी (विकेटकीपर), सोफी डिवाइन, एशले गार्डनर (कप्तान), जॉर्जिया वेयरहम, भारती फुलमाली, आयुषी सोनी, कनिका आहूजा, कश्वी गौतम, तनुजा कंवर, राजेश्वरी गायकवाड़, रेणुका सिंह ठाकुर, अनुष्का शर्मा, टिटास साधु, शिवानी सिंह, हैप्पी कुमारी, किम गार्थ, डैनी व्याट-हॉज