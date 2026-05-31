RCB vs GT Final Live Score: आरसीबी लगातार दूसरी बार बनी चैंपियन, विराट कोहली ने छक्का लगाकर जिताया फाइनल, गुजरात को 5 विकेट से रौंदा

RCB vs GT Final Live Score Updates: आईपीएल 2026 का फाइनल मुकाबला शुरू डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच खेला जा रहा है. गुजरात टाइटंस पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 155 रन बनाए हैं. गुजरात की ओर से वाशिंग्टन सुंदर ने 37 गेंद पर 50 रनों की नाबाद पारी खेली. उनके अलावा अन्य कोई बल्लेबाज ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया. इसके दम पर गुजरात ने आरसीबी को 156 रनों का टारगेट दिया. आरसीबी की ओर से विराट कोहली और वेकटेश अय्यर ने ताबड़तोड़ शुरुआत की. इसके बाद पांचवें ओवर में मोहम्मद सिराज ने वेंकटेश अय्यर को 32 रन के स्कोर पर आउट कर दिया. फिर देवदत्त पडिक्कल भी सस्ते में आउट हो गए. इसके बाद रजत पाटीदार 15 रन और क्रुणाल पांड्या 1 रन बनाकर आउट हुए. विराट कोहली और टिम डेविड ने पारी को संभाला, लेकिन 14वें ओवर में डेविड 24 रन बनाकर आउट हो गए. फिलहाल विराट कोहली और जितेश शर्मा बल्लेबाजी कर रहे हैं.
गुजरात टाइटंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 155 रन बनाए थे. इसके जवाब में उतरी आरसीबी ने 18 ओवर में ही टारेगट हासिल कर लिया. इसी के साथ आरसीबी तीसरी ऐसी टीम बन गई है, जिन्होंने लगातार 2 बार आईपीएल का खिताब हासिल किया है.
आरसीबी ने लगातार दूसरे सीजन ट्रॉफी पर कब्जा जमा लिया है. आरसीबी ने फाइनल में गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हरा दिया. विराट कोहली ने 18वें ओवर की आखिरी गेंद पर सिक्स लगाकर आरसीबी को दूसरी बार चैंपियन बनाया.
17 ओवर के बाद आरसीबी ने 5 विकेट खोकर 148 रन बना लिए हैं. अब आरसीबी को जीत के लिए सिर्फ 8 रन की जरूरत है.
16वें ओवर की आखिरी गेंद पर विराट कोहली ने बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की, लेकिन गेंद शुभमन गिल के हाथों में चली गई. हालांकि अंपायर ने चेक किया, तो पता चला कि गेंद जमीन पर छू गई थी. इसके चलते अंपायर ने कोहली को नॉटआउट करार दिया. 16 ओवर के बाद आरसीबी का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 145 रन पर है.
15 ओवर के बाद आरसीबी का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 139 के स्कोर पर पहुंच गया है. आरसीबी को आखिरी 30 गेंद में जीत के लिए सिर्फ 17 रन की जरूरत है.