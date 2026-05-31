RCB vs GT Final Live Score: आरसीबी लगातार दूसरी बार बनी चैंपियन, विराट कोहली ने छक्का लगाकर जिताया फाइनल, गुजरात को 5 विकेट से रौंदा

RCB vs GT Final Live Score Updates: आईपीएल 2026 का फाइनल मुकाबला शुरू डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच खेला जा रहा है. गुजरात टाइटंस पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 155 रन बनाए हैं. गुजरात की ओर से वाशिंग्टन सुंदर ने 37 गेंद पर 50 रनों की नाबाद पारी खेली. उनके अलावा अन्य कोई बल्लेबाज ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया. इसके दम पर गुजरात ने आरसीबी को 156 रनों का टारगेट दिया. आरसीबी की ओर से विराट कोहली और वेकटेश अय्यर ने ताबड़तोड़ शुरुआत की. इसके बाद पांचवें ओवर में मोहम्मद सिराज ने वेंकटेश अय्यर को 32 रन के स्कोर पर आउट कर दिया. फिर देवदत्त पडिक्कल भी सस्ते में आउट हो गए. इसके बाद रजत पाटीदार 15 रन और क्रुणाल पांड्या 1 रन बनाकर आउट हुए. विराट कोहली और टिम डेविड ने पारी को संभाला, लेकिन 14वें ओवर में डेविड 24 रन बनाकर आउट हो गए. फिलहाल विराट कोहली और जितेश शर्मा बल्लेबाजी कर रहे हैं.

आईपीएल 2026 फाइनल लाइव अपडेट्स.

दोनों टीमों की प्लेइंग XI

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु: विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कप्तान), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), टिम डेविड, क्रुणाल पंड्या, रोमारियो शेफर्ड, भुवनेश्वर कुमार, जैकब डफी, जोश हेजलवुड, रसिख सलाम डार.

इम्पैक्ट सब: वेंकटेश अय्यर, कनिष्क चौहान, स्वप्निल सिंह, अभिनंदन सिंह, जॉर्डन कॉक्स.

गुजरात टाइटंस: साईं सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), वाशिंग्टन सुंदर, राहुल तेवतिया, निशांत सिंधु, जेसन होल्डर, राशिद खान, कगिसो रबाडा, अरशद खान, मोहम्मद सिराज. साईं सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), वाशिंग्टन सुंदर, राहुल तेवतिया, निशांत सिंधु, जेसन होल्डर, राशिद खान, कगिसो रबाडा, अरशद खान, मोहम्मद सिराज.