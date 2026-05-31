Live

RCB vs GT Final Live Score: आरसीबी लगातार दूसरी बार बनी चैंपियन, विराट कोहली ने छक्का लगाकर जिताया फाइनल, गुजरात को 5 विकेट से रौंदा

🕒 Updated: May 31, 2026 11:30:24 PM IST

RCB vs GT Final Live Score Updates: आईपीएल 2026 का फाइनल मुकाबला शुरू डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच खेला जा रहा है. गुजरात टाइटंस पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 155 रन बनाए हैं. गुजरात की ओर से वाशिंग्टन सुंदर ने 37 गेंद पर 50 रनों की नाबाद पारी खेली. उनके अलावा अन्य कोई बल्लेबाज ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया. इसके दम पर गुजरात ने आरसीबी को 156 रनों का टारगेट दिया. आरसीबी की ओर से विराट कोहली और वेकटेश अय्यर ने ताबड़तोड़ शुरुआत की. इसके बाद पांचवें ओवर में मोहम्मद सिराज ने वेंकटेश अय्यर को 32 रन के स्कोर पर आउट कर दिया. फिर देवदत्त पडिक्कल भी सस्ते में आउट हो गए. इसके बाद रजत पाटीदार 15 रन और क्रुणाल पांड्या 1 रन बनाकर आउट हुए. विराट कोहली और टिम डेविड ने पारी को संभाला, लेकिन 14वें ओवर में डेविड 24 रन बनाकर आउट हो गए. फिलहाल विराट कोहली और जितेश शर्मा बल्लेबाजी कर रहे हैं.

आईपीएल 2026 फाइनल लाइव अपडेट्स.
आईपीएल 2026 फाइनल लाइव अपडेट्स.

दोनों टीमों की प्लेइंग XI

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु: विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कप्तान), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), टिम डेविड, क्रुणाल पंड्या, रोमारियो शेफर्ड, भुवनेश्वर कुमार, जैकब डफी, जोश हेजलवुड, रसिख सलाम डार.
इम्पैक्ट सब: वेंकटेश अय्यर, कनिष्क चौहान, स्वप्निल सिंह, अभिनंदन सिंह, जॉर्डन कॉक्स.
 
गुजरात टाइटंस: साईं सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), वाशिंग्टन सुंदर, राहुल तेवतिया, निशांत सिंधु, जेसन होल्डर, राशिद खान, कगिसो रबाडा, अरशद खान, मोहम्मद सिराज.

इम्पैक्ट सब: प्रसिद्ध कृष्णा, ग्लेन फिलिप्स, अनुज रावत, कुमार कुशाग्र, साई किशोर. 
RCB vs GT Final Live Score Updates: गुजरात टाइटंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 155 रन बनाए हैं. अब आरसीबी को दूसरी बार ट्रॉफी जीतने के लिए 156 रनों की जरूरत है. आरसीबी ने 132 के स्कोर पर 5 विकेट गंवा दिए हैं. फिलहाल विराट कोहली और जितेश शर्मा बल्लेबाजी कर रहे हैं.

Live Updates

  • 23:29 (IST) 31 May 2026

    RCB vs GT Final Live Score: आरसीबी ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से रौंदा

    गुजरात टाइटंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 155 रन बनाए थे. इसके जवाब में उतरी आरसीबी ने 18 ओवर में ही टारेगट हासिल कर लिया. इसी के साथ आरसीबी तीसरी ऐसी टीम बन गई है, जिन्होंने लगातार 2 बार आईपीएल का खिताब हासिल किया है.

  • 23:27 (IST) 31 May 2026

    RCB vs GT Final Live Score: आरसीबी लगातार दूसरी बार बनी चैंपियन

    आरसीबी ने लगातार दूसरे सीजन ट्रॉफी पर कब्जा जमा लिया है. आरसीबी ने फाइनल में गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हरा दिया. विराट कोहली ने 18वें ओवर की आखिरी गेंद पर सिक्स लगाकर आरसीबी को दूसरी बार चैंपियन बनाया.

  • 23:20 (IST) 31 May 2026

    RCB vs GT Final Live Score: आरसीबी को जीत के लिए 8 रन की जरूरत

    17 ओवर के बाद आरसीबी ने 5 विकेट खोकर 148 रन बना लिए हैं. अब आरसीबी को जीत के लिए सिर्फ 8 रन की जरूरत है.

  • 23:14 (IST) 31 May 2026

    RCB vs GT Final Live Score: विराट कोहली बाल-बाल बचे

    16वें ओवर की आखिरी गेंद पर विराट कोहली ने बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की, लेकिन गेंद शुभमन गिल के हाथों में चली गई. हालांकि अंपायर ने चेक किया, तो पता चला कि गेंद जमीन पर छू गई थी. इसके चलते अंपायर ने कोहली को नॉटआउट करार दिया. 16 ओवर के बाद आरसीबी का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 145 रन पर है.

  • 23:10 (IST) 31 May 2026

    RCB vs GT Final Live Score: आरसीबी को 5 ओवर में जीत के लिए चाहिए 17 रन

    15 ओवर के बाद आरसीबी का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 139 के स्कोर पर पहुंच गया है. आरसीबी को आखिरी 30 गेंद में जीत के लिए सिर्फ 17 रन की जरूरत है.

Load More

वेब स्टोरीज

मटके में भी गर्म हो रहा है पानी? अपनाएं ये...

May 31, 2026

वीकेंड पर देखें ये संस्पेंस-थ्रिलर फिल्में

May 31, 2026

मोरपंख लिए कातिलाना अंदाज में दिखीं ऐश्वर्या शर्मा, तस्वीरें हुईं...

May 31, 2026

‘तारक मेहता’ के सेट पर इस एक्ट्रेस को जबरन पहनाई...

May 31, 2026

गर्मी में इस तरीके से बिल्कुल न खाएं पपीता!

May 31, 2026

IPL में किस खिलाड़ी ने खेले सबसे ज्यादा फाइनल? देखें...

May 31, 2026
RCB vs GT Final Live Score: आरसीबी लगातार दूसरी बार बनी चैंपियन, विराट कोहली ने छक्का लगाकर जिताया फाइनल, गुजरात को 5 विकेट से रौंदा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

RCB vs GT Final Live Score: आरसीबी लगातार दूसरी बार बनी चैंपियन, विराट कोहली ने छक्का लगाकर जिताया फाइनल, गुजरात को 5 विकेट से रौंदा
RCB vs GT Final Live Score: आरसीबी लगातार दूसरी बार बनी चैंपियन, विराट कोहली ने छक्का लगाकर जिताया फाइनल, गुजरात को 5 विकेट से रौंदा
RCB vs GT Final Live Score: आरसीबी लगातार दूसरी बार बनी चैंपियन, विराट कोहली ने छक्का लगाकर जिताया फाइनल, गुजरात को 5 विकेट से रौंदा
RCB vs GT Final Live Score: आरसीबी लगातार दूसरी बार बनी चैंपियन, विराट कोहली ने छक्का लगाकर जिताया फाइनल, गुजरात को 5 विकेट से रौंदा